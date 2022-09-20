Правда скоро начнет проясняться — любовный гороскоп на 21 сентября

Стоит подождать еще немного, чтобы узнать о любимом человеке все.

Овен

Сегодня звезды рекомендуют Овнам проявить в своей личной жизни посильную инициативу, но не советуют ждать быстрого горячего отклика на свой шаг. Не исключено, что объект симпатий сейчас пребывает в фазе важных для себя размышлений или испытывает временные затруднения с оперативной обратной связью.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня их любовное свидание должно нести в себе ноту праздника или долю приключений. Желательно организовать его там, где есть простор для действий и поле для креатива. В этот день получают дополнительную подпитку курортные романы и отношения, завязанные в прошлом.

Близнецы

Сегодня звезды предлагают Близнецам отвлечься от одолевающих их мыслей и воспользоваться моментом. Появляются условия для веселого совместного времяпрепровождения, благодаря которому атмосфера в личных отношениях станет оптимистичнее. Свободным Близнецам не стоит ждать быстрого развития знакомств.

Рак

В этот день свидание может быть связано для Раков с неожиданными расходами. Возможно, они решат впечатлить любимого человека дорогим подарком, широким жестом или достигнутым статусом. Звезды напоминают, что иногда скромность важнее хвастовства возможностями, а любовь не всегда измеряется деньгами.

Лев

Сегодня Львы становятся увереннее в себе и готовы поделиться с любимым человеком своей жизненной энергией. Звезды подсказывают, что наиболее удачной для этого станет первая половина дня и советуют не терять время. Не откладывайте на вечер созвон или переписку, если в данный момент вы в разлуке.

Дева

Сегодня влюбленные Девы вынуждены подстраиваться под обстоятельства, и порой им приходится играть не ту роль, для которой они созданы. В качестве оптимального решения звезды предлагают яркое и оригинальное, но не слишком продолжительное свидание, помогающее избежать явных психологических перегрузок.

Весы

День помогает влюбленным Весам смотреть на свою ситуацию оптимистичнее, но пока не дает им «зеленого света» и полной определенности. Многие Весы будут уверены в своем партнере, но не слишком уверены в себе. Скорее всего, им будут мешать не сомнения в чувствах, а не решенные до конца проблемы.

Скорпион

Сегодня обстоятельства вынуждают Скорпионов стать более яркими и «показать товар лицом». Если вы хотите произвести впечатление на своего партнера, особенно бывшего или потенциального, вам не стоит проявлять чрезмерную скромность и стесняться демонстрировать свой реальный личностный потенциал.

Стрелец

В первой половине этого дня влюбленным Стрельцам стоит ловить свой счастливый шанс. Именно в это время возрастет вероятность встречи или возрождения надежд, появится возможность напомнить о себе или получить долгожданные вести о любимом человеке. Это не снимет всех проблем, но добавит оптимизма.

Козерог

В этот день Козероги могут пережить минуту любовной эйфории, приняв ее за настоящее прочное счастье. Это прекрасный день для поддержания эмоционального огня в стабильных дружных парах - но он способен создать ложное ощущение выпавшего «счастливого билета» одиноким Козерогам, ищущим свою половинку.

Водолей

Этот день может оказаться для влюбленных Водолеев вдохновляющим. Неприятные тенденции отношений будут устранены или смягчены, а положительные стороны романа выйдут на первый план. Но им все же не стоит закрывать глаза на то, что их беспокоит и вытеснять настораживающие моменты из своего сознания.

Рыбы

В этот день влюбленных Рыб радуют мелочи их романа, и не слишком успокаивает общий ход событий. Многие Рыбы будут теряться в догадках относительно истинных намерений своего партнера (в некоторых случаях – соперника). Звезды говорят, что ждать осталось недолго, и правда очень скоро начнет проясняться.