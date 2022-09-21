Не боимся делегировать — финансовый гороскоп на 22 сентября

Есть риск не справиться со всем самостоятельно. Можно просить помощи у коллег.

Овен

Сегодня Овнам следует строго следить за тем, чтобы в своей работе не допускать отклонений от норм закона. Весь этот день, и особенно с утра, возрастает вероятность всевозможных проверок, ревизий. Водители транспортных средств рискуют нарушить правила дорожного движения и получить штрафные санкции. Вторая половина дня пройдет на позитивной волне. Отношения с начальством и коллегами складываются конструктивные.

Телец

Тельцам рекомендуется быть осмотрительнее при работе с острыми инструментами и механизмами. В первой половине дня возрастает вероятность производственного травматизма. Также не следует излишне перегружать технику — в противном случае может произойти поломка дорогостоящей техники или инструмента. Вторая половина дня благоприятствует сбору полезной информации с целью повышения квалификации.

Близнецы

У Близнецов в этот день могут ухудшиться внешние обстоятельства, что может осложнить профессиональную деятельность. Возможно, вам придется чаще обычного вступать в борьбу, кому-то чего-то доказывая и отстаивая свои права. С начальством и деловыми партнерами может отсутствовать должное взаимопонимание. Возможно, вам придется идти на уступки, чтобы добиться желаемого результата.

Рак

В первой половине дня Ракам может не хватить квалификации, чтобы справиться с текущими делами. Возможно, вам поручат выполнять такую работу, в которой у вас мало практического опыта и знаний. Вторая половина дня благоприятствует активному сотрудничеству и развитию деловых связей. Своевременное поступление важной информации может помочь вам в принятии взвешенных решений.

Лев

Львы в этот день могут проявить избыточную склонность к азарту и рискованным финансовым операциям. Это может негативно отразиться на работе брокеров, трейдеров на бирже, а также у работников банковских структур. Не лучшее время для закупки оптовых партий товара с целью перепродажи. Вторая половина дня складывается более удачно для всех видов деловой активности.

Дева

Девам в этот день не рекомендуется доверять деловым партнерам. Из-за непонимания или от несогласованности вас могут подвести партнеры. И ваши планы могут оказаться сорванными. Особенно это относится к строителям и коммунальщикам – подрядчики могут сорвать поставки материалов, и вы вынуждены будете простаивать. В конце дня прилагайте усилия, чтобы довести начатые дела до завершения.

Весы

Сложности во взаимоотношениях с коллегами и подчиненными могут помешать Весам своевременно и качественно выполнить свои профессиональные обязанности. Труднее всего придется тем, кто по роду профессиональной деятельности вынужден совершать частые поездки и контакты. Цените свое рабочее время, не отвлекайтесь на посторонние разговоры и неактуальную на данный момент информацию.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут обладать большим запасом сил и способностью проявить высокий уровень работоспособности. Отдавайте предпочтение физическому труду. Однако вам, вероятно, не всегда удастся правильно распределить свои силы. То же самое касается управления финансовыми ресурсами. Вторая половина дня благоприятна для деловых контактов, поездок и торговли.

Стрелец

Стрельцы в этот день могут быть настроены на активные и самостоятельные действия. Однако это не обещает вам скорого результата, поскольку вы можете выбрать не совсем верное направление для приложения своих сил. Тщательно продумывайте свои действия с учетом возможных последствий. Вторая половина дня сложится более удачно, если вы будете точно исполнять распоряжения начальства.

Козерог

Козероги сегодня могут оказаться во власти ложных представлений. Старайтесь быть более разборчивыми при деловых контактах. Не нужно верить на слово незнакомым людям, поскольку в поле вашего зрения могут попасть люди с нечестными намерениями. От знакомств сейчас лучше воздержаться. В конце дня вы сможете добиться успеха в самостоятельном обучении и в обмене опытом со знающими специалистами.

Водолей

Индивидуальный труд для Водолеев в этот день является более предпочтительным. Что касается работы в составе группы, коллектива, то такая деятельность может быть связана с несогласованностью, спорами и может обернуться убытками. Не торопитесь составлять бизнес-план — работа над ним может привести к ошибкам, которые могут иметь далеко идущие негативные последствия. В конце дня будет хорошее время для частной подработки.

Рыбы

Спорить с начальством или в чем-то не соглашаться с распоряжениями начальства для Рыб может обернуться неприятностями в карьере. Возможно, вам поручат сложную и трудоемкую работу. Если вы не справляетесь с работой, и у вас есть напарник, то лучше делегировать ему часть своих полномочий. Вторая половина дня благоприятна для обслуживания клиентов. Ваши услуги могут пользоваться популярностью у клиентов.