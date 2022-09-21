Звезды приготовили сюрпризы — гороскоп на 22 сентября

25-26 лунные сутки. Сегодня бодрый утренний настрой может натолкнуться на препятствие.

Возможен сюрприз, ограничивающий свободу действий. Придется обуздать творческий порыв, спровоцированный Луной во Льве. Имеет смысл сразу уточнить те границы или стандарты, на которые нужно ориентироваться. Родителям, воспитателям и тренерам важно помнить о своей ответственности за детей, не забывать о контроле и дисциплине. Если игнорировать правила игры, возможна нервозность и не исключен неприятный поворот событий – например, отмена планов, творческий кризис или разочарование в друзьях. Не стоит затягивать дела до ночи.

Овен

В этот день творческая энергия Овнов наталкивается на те или иные препятствия – чаще всего уже знакомые, но возможны и некоторые сюрпризы. В своих делах, играх и личных инициативах им вряд ли удастся продвинуться дальше определенной черты. Эффективность усилий не в последнюю очередь будет зависеть от умения заранее очертить доступное поле действий и честной готовности не выходить за его границы.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам начинать любое дело с уточнения правил или границ – иначе есть риск в самый неожиданный момент столкнуться с барьером и начать нервничать. Это особенно важно, если в доме или офисе идут обновления. Не исключено, что к порядку придется призвать домочадцев. Важно не делать ничего сверх необходимого. Стоит избегать принципиально новых начинаний, связанных с жильем.

Близнецы

Сегодня у Близнецов есть возможность действовать в своих интересах или в интересах своего сообщества, но не все пути будут им открыты. Звезды советуют им быть готовыми к сюрпризам в дороге, в общении с друзьями и в любых текущих делах, включая домашние. Многим Близнецам будет мешать неопределенность их личного положения, недостаточная ясность в жилищных делах, в финансовых или семейных вопросах.

Рак

Сегодня обстоятельства вновь укажут Ракам текущий потолок их финансовых возможностей – особенно если вдруг возросли их запросы. Не исключено, что свободы распоряжения средствами их лишат вложения в далекое будущее. Также причиной ограничений могут стать былые ошибки и их последствия - например, временно замороженные или опустошенные счета. Возможно, придется оптимизировать бюджет или экономить.

Лев

Львам сегодня придется считаться с выставленными им условиями. Их может диктовать профессиональный долг, закон компании или общая социальная обстановка. Не все ограничения будут неожиданностью. Возможен тест на организованность или усвоение урока. Пассивные и слишком упрямые Львы рискуют получить «от ворот поворот». Пройти контроль или обойти барьер помогут правильные действия или ловкие маневры.

Дева

Сегодня Девы могут не обращать внимания на события, волнующие других людей, так как будут полностью сосредоточены на своих индивидуальных проблемах. Но им все же не помешает оглядываться вокруг и оставаться в курсе внешних тенденций: не исключено, что в них будет скрываться ключ к решению их собственных задач. Стоит следить за профессиональной обстановкой и за новостями в жизни далеких друзей.

Весы

Сегодня ум Весов занимают настолько актуальные для них личные темы, что следить за чужими делами и общей обстановкой вокруг себя они смогут не всегда. Прямое участие в событиях и вправду может оказаться для них не лучшей идеей, но мониторить новости не помешает: ситуации этого дня могут дать им лишний шанс, стать проверкой дружбы, «тест-контролем» достижений или составленных на будущее планов.

Скорпион

Скорпионам день напомнит про объективные границы их достижений и запросов. Это может быть потолок их возможностей в карьере, профессии или в жилищных делах (к счастью, временный, а не вечный). Возможно, им придется заново структурировать свои отношения с друзьями или руководством, пересмотреть свои планы или амбиции. Определив цель, важно увидеть подходы к ней: они есть, но придется постараться.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут столкнуться с препятствием или сюрпризом. Ограничения и непредвиденные моменты возможны в путешествиях. Вероятны затруднения в общении с конкретными лицами – например, с врачом, подчиненным, начальником или работником сервиса. Возможно, придется повременить с закрытием темы, вернуться к редактированию документа или серии совещаний, продолжить лечение или исследование.

Козерог

Сегодня Козерогов выручат уже знакомые им меры предосторожности: они уберегут их от лишнего расхода ресурсов и укажут им верную границу в экспериментах. Азартным и предприимчивым Козерогам не стоит удивляться возникшим на их пути препятствиям: проскочив свою «красную черту», они автоматически оказались в зоне риска и теперь должны проявить достаточно ловкости, чтобы без потерь выйти из кризиса.

Водолей

День освещает Водолеям их нынешнее место в социуме или отношениях, уточняет им границы их популярности. Успешно сотрудничая с одними людьми, многие Водолеи будут сознательно держать дистанцию или испытывать недопонимание в общении с другими. Возможно, причина такого положения дел в недоверии, страхе или в их нынешней системе принципов, создающей им особую нишу и мешающей людям «пробиться» к ним.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит заранее определить объем работ, границы своих и чужих полномочий. В частности, стоит проявить дотошность, обращаясь за услугами в тот или иной сервис. Возможно, для этого придется обратиться к официальным правилам, стандартам или инструкциям. Ясно очерченные рамки помогут избежать переработок и переплат, позволят вложить все наличные силы в полезное дело с ожидаемой отдачей.