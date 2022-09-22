Делимся идеями — финансовый гороскоп на 23 сентября

Сегодня нужно больше общаться с коллегами.

Овен

Овнам сегодня рекомендуется активнее взаимодействовать с коллегами и подчиненными – это поможет повысить производительность труда и быстрее освоить технические новинки. Хорошо пойдут дела у тех, кто занимается ремонтом и сервисным обслуживанием автомобилей и бытовой техники. При необходимости вы сможете найти себе помощников.

Телец

Удачный день у Тельцов, проходящих профессиональное обучение. Вы сможете без особых затруднений усвоить новый учебный материал, а также сдать необходимые экзамены и зачеты. Успешно решаются вопросы сотрудничества с иностранцами. Хороший день для заключения сделок, рассчитанных на долгосрочное сотрудничество.

Близнецы

Близнецы прекрасно проявят себя в подготовке отчетной документации и в завершении ранее начатых дел. В этом смысле офисная и аналитическая работа пойдет быстрым темпом и на высоком качественном уровне. Отношения в трудовом коллективе складываются конструктивные. Бизнесменам рекомендуется делать инвестиции и проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Рак

Раки сегодня могут проявить себя необычайно тонкими психологами. Это поможет многим из вас установить деловой контакт с теми людьми, в сотрудничестве с которыми вы заинтересованы. Успешно идет торговая и посредническая деятельность. Деловая поездка с целью личного контакта способна быстро и эффективно урегулировать проблемные вопросы. Вырастут объемы заказов у консультантов сетевого маркетинга.

Лев

Львам в этот день может невероятно повезти в деньгах. Если вы занимаетесь выполнением заказов, то вам могут поступить очень выгодные заказы, на выполнение которых не потребуется тратить много времени. Также это хорошее время для проведения анализа состояния своего бюджета и планирования расходов в ближайшей перспективе. Можно принимать финансовые решения о крупных покупках.

Дева

Девы в этот день способны любого оппонента превратить в союзника. Это связано с умением применить методы мягкой силы, когда удается убедить в своей правоте. Вы в состоянии произвести самое приятное впечатление на окружающих, что обязательно положительно отразится на результатах работы. Более всего преуспеют те, кто работает с людьми, кому приходится много общаться.

Весы

Весам в этот день лучше не афишировать на публике свои намерения. Тихая и незаметная работа пойдет гораздо эффективнее и быстрее. Это удачное время для тех, кто не работает по жесткому графику и может решать вопросы по мере их поступления. Вам может представиться возможность совмещать частную подработку с основной работой по найму.

Скорпион

Скорпионы в этот день смогут предвидеть ход событий на ближайшую перспективу, поскольку у вас могут усилиться экстрасенсорные способности. Это поможет вам правильно спланировать свои дела и расставить приоритеты. Удачное стечение обстоятельств может сократить вам объем работы до исполнения поставленной цели. Хорошо пойдет работа в составе группы единомышленников.

Стрелец

У Стрельцов в этот день неплохие шансы укрепить свое положение в карьере. Возможна реальная помощь и поддержка со стороны влиятельного покровителя. Руководящие работники могут получить полезную информацию, которая поможет им правильно сориентироваться. Некоторые деликатные вопросы лучше обсуждать в приватной обстановке. Рядовым сотрудникам могут предложить дополнительную подработку на полставки или по совместительству.

Козерог

Интеллектуальные способности Козерогов сегодня могут оказаться выше среднего уровня. Это положительно отразится на профессиональной деятельности и обмене опытом со знающими и опытными специалистами. Удачно проходят служебные командировки, деловая переписка и обмен мнениями во время семинаров и научно-практических конференций. В результате вы сможете повысить уровень своей квалификации.

Водолей

Водолеям рекомендуется сосредоточиться на урегулировании финансовых вопросов. Если у вас есть финансовые или налоговые обязательства, то сейчас хорошее время для их разрешения. Если Вам нужно найти недостающую сумму денег, то сегодня её можно заимствовать на более выгодных условиях.

Рыбы

У Рыб благоприятное время для развития делового партнерского сотрудничества с иностранцами или людьми из других городов и регионов. Будет выгодно все, что связано с дальними поездками, преподавательской деятельностью, урегулированием юридических вопросов и обучением.