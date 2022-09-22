Мелочи – самое важное — гороскоп на 23 сентября

26-27 лунные сутки. Сегодня вступление Солнца в знак Весов выявляет сложившую расстановку ролей в значимых отношениях.

На ход событий может повлиять чье-то персональное мнение — но оно вряд ли будет окончательным, может иметь характер предварительной заявки, предложения или вопроса. Одновременная ингрессия Луны и ретроградного Меркурия в знак Девы подчеркивает значение деталей, которые необходимо прояснить перед утверждением документа, публикацией материалов или заключением контракта. В фокус внимания могут попасть темы обслуживания, права, эстетики или медицины. К новым делам лучше приступать около полудня.

Овен

На этот день Овнам не стоит планировать свободные инициативы, так как возрастет зависимость от внешних факторов. Это может быть состояние здоровья, список работ, общение с подчиненными или персоналом. Также это может быть забота о жилье, транспортном средстве или питомце. Могут поступить вести от сервиса, из медучреждения, от партнера или клиента. К текущим делам лучше приступать около полудня.

Телец

Сегодня Тельцам стоит обратить внимание на свою личную жизнь, на нюансы здоровья, отношения с детьми и творческие увлечения, а также на детали своих взаимоотношений с клиентами и коллегами, на темы, связанные с правами собственности на жилье и благоустройством владений. Общая картина в этих сферах выглядит неплохо, но есть детали, над которыми нужно поработать. Новости дня в целом благоприятны.

Близнецы

Сегодня внимание Близнецов начнут чаще привлекать семейные обстоятельства и жилищные планы. Скучные бытовые нюансы могут переплетаться для них в этой области с романтическими моментами или полем для творчества. Тема окажется настолько актуальной, что может потребовать основательного погружения в нее на протяжении нескольких недель. Желательно ладить с женской частью семьи или близкого окружения.

Рак

Перед Раками этот день может открыть перспективу повторных встреч или поездок. Не стоит огорчаться из-за временного возврата назад: он сулит практическую пользу и дополнительные приятные контакты. Новости этого дня повлияют на обстановку в близком кругу, добавят тем для общения с домочадцами, соседями или попутчиками. Может принять решение член семьи, арендатор, продавец или покупатель жилья.

Лев

Внимание Львов сегодня могут привлечь важные для них контакты, маршруты и связанные с ними финансовые вопросы. Не исключено, что придется отложить поездку или смену линий общения. Возможно, вызовет вопросы недавняя покупка. Могут вскрыться неочевидные детали прошлых событий. Звезды рекомендуют не торопиться с выбором средств связи и передвижения, приобретением медикаментов и повседневных мелочей.

Дева

Этот день обещает стать для Дев переломным. Многим Девам в ближайшие дни предстоит заново пройти по своим следам, разбираясь в критичных для них деталях. Особый интерес у них могут вызвать финансовые дела и связанные с ними договоры. Возможна приостановка или отмена сделки. Девам, которые были рождены в середине сентября, лучше следить за своими словами. Не стоит спешить подписывать документы.

Весы

Этот день напрямую затронет интересы многих Весов и выдвинет их на первый план. Однако сразу и полностью включиться в события им вряд ли удастся, так как их может все еще что-то сдерживать – например, текущее состояние здоровья или зависимость от поддержки. Звезды рекомендуют им не спешить с персональными высказываниями и заявками, уклониться от прямого диалога и заново обдумать свои аргументы.

Скорпион

Этот день позволяет Скорпионам временно вернуться на более удобные им позиции там, где дело касается их приятных неформальных связей и получения полезной информации (например, медицинской). Одновременно меняются акценты в партнерских контактах. В них может измениться расстановка ролей или наметиться психологический дискомфорт. Возможна зависимость от клиента, заказчика, дублера или помощника.

Стрелец

Для Стрельцов этот день ознаменуется неоднозначным поворотом событий. Он может коснуться их карьеры и планов на будущее, общения с друзьями, помощниками или руководством. Не исключено, что обстоятельства вынудят к повторной серии деловых переговоров или медицинских консультаций. Но будут и добрые новости – например, плюсом новой ситуации может оказаться возврат на заметное место в своей группе.

Козерог

Козерогам сегодня стоит быть внимательнее к ситуациям, связанным с их карьерой, жильем, браком, авторитетом, социальным статусом. День может заставить их искать баланс между разными людьми, ролями или интересами. Возможно важное совещание, предложение, заявление значимого лица, перспектива пересмотра договора. Для уточнения деталей может требоваться юридическая или медицинская консультация.

Водолей

Сегодня Водолеям важно разобраться в противоречивой логике сложившейся ситуации. С одной стороны, у них появляются хорошие перспективы – например, личного роста, покровительства, учебы или успеха за рубежом. С другой стороны, многие детали еще ждут уточнения, тщательного повторного исследования или даже скрупулезной переделки. Не исключено, что придется озаботиться своим здоровьем или финансами.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам быть внимательнее к нюансам своих отношений с людьми или организациями: общение переходит на новую ступень. Главный совет – избегать спешки в условиях недостатка мелких данных. Лучше не торопиться с подписанием контракта, устройством на работу, вступлением в союз. Впереди может ждать серия повторных встреч, уточняющая, признательная или разоблачительная информация.