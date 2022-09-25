Новая глава романа — любовный гороскоп на 26 сентября-2 октября

Неделя отличается от предыдущих тем, что во многих отношениях наступает ясность, хотя и для многих людей не самая приятная.

А также на этой неделе распадается уже целый месяц длящаяся тенденция к разнообразным треугольникам и вмешательству в отношения третьих лиц. Но в то же время еще для некоторых знаков остаетсяв в силе тенденция невзаимности в симпатиях. Многие люди придут к тому, что отношения нужно закончить, либо кого-то перестанет мучить то, что мучило раньше. Появится возможность заняться своей жизнью и направить массу освободившейся энергии на что-то конструктивное. Некоторые люди испытают к себе повышенное внимание противоположного пола и будет возможность начать новые отношения. В некоторых случаях будет присутствовать желание выяснять отношения и конфликтовать, хотя реального повода для этого уже нет, так как ситуация осталась далеко позади, а улучшить уже ничего нельзя. У тех же, у кого в отношениях все хорошо и стабильно, почувствуют описанные тенденции в каких-то других направлениях жизни.

В понедельник, 26 сентября, ожидаем сразу четыре аспекта, сложных для личных взаимоотношений — Новолуние, то есть, соединение Солнца с Луной в Весах, а также соединение Меркурия с Венерой и оппозицию Солнца и Луны с Юпитером. Все эти аспекты приносят конфликты. День для отношений неблагоприятный и богатый разнообразными провокациями.

Вторник, 27 сентября, Луна в Весах рано утром сформирует аспекты к Марсу и Сатурну, а затем весь день не будет делать никаких аспектов. День для отношений неплохой, или просто нейтральный.

В среду, 28 сентября, Луна в Скорпионе не формирует никаких аспектов, а Марс делает тригон к Сатурну. День для отношений нейтральный, но в некоторых случаях может иметь место плохое настроение кого-то из партнеров.

В четверг, 29 сентября, Луна в Скорпионе формирует квадратуру с Сатурном и секстиль с Меркурием. День напряженный для многих людей просто в плане общего состояния, но для некоторых пар конфликтный. Лучше не выяснять отношения в этот день. Венера переходит в знак Весов, свою обитель, и для многих людей начинается период, хороший для любви, или появляется возможность наладить отношения в паре. Но также очень велика и тенденция к тому, что кто-то бросает кого-то, чтобы жить так, как хочется или просто заниматься собой.

В пятницу, 30 сентября, Луна в Стрельце формирует секстиль к Венере и тригон к Юпитеру, а затем секстиль с Солнцем. День для многих людей легкий и приятный в плане общения.

В субботу, 1 октября, Луна в Стрельце формирует секстиль к Сатурну и оппозицию к Марсу. Венера вечером формирует оппозицию к Юпитеру. День конфликтный или может присутствовать слишком большое волнение в отношениях. Новое свидание в недавно наметившихся отношениях лучше, конечно, не планировать на этот день.

В воскресенье, 2 октября, Луна ночью формирует квадратуру к Меркурию, а затем ближе к полудню переходит в Козерога. Весь день Луна будет в Козероге, формируя напряженные аспекты с Юпитером, Венерой, а затем, в ночь на понедельник, и с Солнцем. День крайне неблагоприятный для отношений, и ничего нельзя придумать лучше, чем просто отдыхать в такое время, не затевая никаких серьезных обсуждений.

На этой неделе амбиции Овнов спорят с обаянием и харизмой их пассий. Часто это будет уравновешенный красивый союз, но стоит помнить, что даже идеальные пары не лишены дремлющих внутренних противоречий. В начале недели лучше отдать право решений партнеру. Для свиданий удачнее пятница и суббота.

Тельцам эта неделя поможет окончательно прояснить интриговавшие их нюансы романа. Общение между влюбленными выходит на новый этап, где у Тельцов становится чуть меньше преимуществ — но ничто не мешает им искусно скорректировать свое поведение в угоду обстоятельствам и сгладить возможный дискомфорт.

Эта неделя поможет Близнецам открыть в своей личной жизни приятную страницу. Ею может стать новая фаза романа или новый старт в поиске счастья. Любовные инициативы успешны при условии дипломатичности. Лучше не увлекаться в них активным общением, повременить с интенсивной перепиской и откровениями.

На этой неделе Ракам стоит вспомнить про азы дипломатии, иначе их шансы на гармоничные отношения снизятся. Общий курс на равновесие интересов, стиль и хорошие манеры актуален не только в светском общении влюбленных, но и в совместном быту. Нежелательно свидание в понедельник, вторник и воскресенье.

На этой неделе судьба дарит Львам приятные внешние условия для их любовных встреч. Звезды советуют пользоваться этим обстоятельством, но рекомендуют воздерживаться от слишком активной переписки, смелых заявлений и важных вопросов любимому человеку. Подходящие дни для свиданий — пятница и суббота.

На этой неделе влюбленным Девам придется красиво подстраиваться под обстоятельства и одновременно расставлять окончательные акценты в важных для себя вопросах. Возможно, им придется ориентироваться на чужой вкус, на заданный стандарт или выполнять условие, нужное для продолжения приятных отношений.

Эта неделя дает Весам значительное преимущество в любовных отношениях, но все же не позволяет им стать в них безусловным центром. Привлекательность или талант дают им право на многое, но им приходится ориентироваться на обстановку или на предпочтения своего партнера. Удачны пятница и суббота.

Скорпионам звезды подсказывают, что на этой неделе гармония их любовных отношений во многом определяется готовностью к мягкой подстройке и искусством поддерживать равновесие. Большинству представителей знака придется ориентироваться на шаблоны и формальности, порой в ущерб собственным вкусам.

В личную жизнь Стрельцов эта неделя внесет позитивную ноту. Многим Стрельцам она вернет оптимистичный взгляд в будущее, который примирит их с досадными, но временными трудностями момента. В пятницу или субботу они вполне могут решиться на любовную инициативу, если будут достаточно дипломатичными.

В любовные приоритеты Козерогов эта неделя внесет ясность. Случайные симпатии и легкие связи утратят силу, зато истинные чувства и серьезные намерения способны сделать личную жизнь и брак ключевым пунктом их жизненного плана. Им стоит осмотрительнее вести себя в понедельник, вторник и воскресенье.

Влюбленным Водолеям эта неделя несет надежду и открывает новое поле деятельности. Приятные события порадуют даже разочарованных и подозрительных Водолеев-скептиков, которые вновь начнут относиться к перспективам своей личной жизни с осторожным оптимизмом. Удачные дни для встреч — пятница и суббота.

На этой неделе Рыбам стоит серьезнее отнестись к новому повороту в своих любовных отношениях. Он способен поставить их перед новой дилеммой — например, материальной, эстетической или морально-этической, — разрешить которую им будет несколько сложнее, чем найти ответы на свои недавние вопросы.