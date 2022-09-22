Важен подтекст — любовный гороскоп на 23 сентября

Сегодня стоит слушать вторую половинку — ее бессознательные слова и действия о многом скажут.

Овен

Сегодня Овнам имеет смысл обратить внимание на мелкие детали своего общения с любимым человеком. Желательно не пропускать мимо ушей не только его или ее прямые высказывания, но и завуалированные намеки: именно в последних сейчас может заключаться суть той информации, которую до вас хотят донести.

Телец

События дня подскажут Тельцам, какие грани их личной жизни нуждаются сейчас в дополнительном внимании. Судьба дарит им время обсудить или исправить в отношениях отдельные критичные детали. Возможно, этому поспособствует известие от любимого человека. Может наметиться продолжение замершего романа.

Близнецы

Этот день убедит Близнецов, что их любовь или надежда на счастье не умерла, но события пойдут медленнее, чем им хочется. Возможно, предстоит притирка характеров – особенно если пара решила жить вместе или создать общий проект. Свободных Близнецов ждут дополнительные заминки в поиске отношений.

Рак

Ракам события этого дня дают дополнительное время для общения с любимым человеком или позволяют продлить комфортный стиль взаимодействия с ним. Несмотря на возможные мелкие неурядицы, звезды советуют ценить этот бонус: он может дать время для узнавания друг друга или для обсуждения важных мелочей.

Лев

Сегодня Львы рискуют запутаться в подоплеке своей романтической истории, если будут невнимательными и не учтут важные мелочи. Именно на них им будут явно или скрыто указывать сегодняшние разговоры, новости и собственные размышления. Не помешает разобраться с некоторыми туманными деталями прошлого.

Дева

Сегодня влюбленным Девам есть о чем подумать. Несмотря на смену акцентов, суть ситуации остается прежней и есть вещи, которые напрямую зависят от них самих. Звезды советуют не рубить сплеча и дать себе время разобраться в собственных чувствах перед тем, как обсуждать ситуацию с любимым человеком.

Весы

Сегодня Весам придется самим решать, насколько они готовы к эмоциональной и другой отдаче в своих личных отношениях. Возможно, стоит напомнить о себе, чтобы партнер не переключился на кого-то другого, но пока не стоит слишком активно заявлять о себе и нарочито афишировать свои настоящие чувства.

Скорпион

Сегодня Скорпионы получат надежду на возвращение приятного стиля общения с любимым человеком – но лишь в том случае, если они относятся к роману легко, или он едва завязался. Долгие и серьезные отношения выходят на новый этап, где есть не только хорошие моменты, но и существенные «подводные камни».

Стрелец

События дня возвращают Стрельцов к неудачной или не самой романтической фазе их отношений. Не исключено, что эта тенденция предваряет более глубокий откат в прошлое, чреватый паузой в романе. В такой ситуации важно сохранять контакт с объектом симпатий на том уровне, который остается доступным.

Козерог

День значим для Козерогов, которые относятся к своим отношениям серьезно, хотят придать им официальный статус или подвести под них прочную базу. В ближайшее время им придется многое узнать или заново обсудить. Не исключено, что в связи с важностью момента романтика отойдет для них на второй план.

Водолей

В этот день звезды настоятельно советуют Водолеям не упускать из виду мелкие, но важные детали своих любовных отношений. Романтичный обнадеживающий фасад может скрывать критичные недостатки, которые вполне можно исправить, или сомнительные детали прошлого, которые желательно своевременно прояснить.

Рыбы

В этот день Рыбам стоит ловить каждое слово любимого человека: его речи поведают им очень многое. Возможно, партнер готов рассказать о себе или сделать предложение. Будьте начеку, если отношения переходят в новую фазу: она способна сменить акценты и выявить новые грани вашего или чужого характера.