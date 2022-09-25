Сомнительные решения и неудачи в переговорах — финансовый гороскоп на 26 сентября-2 октября

Неделя в финансовом отношении по общей тенденции благоприятная для многих людей, но не слишком пригодная для принятия крупных финансовых решений.

Благоприятная тенденция вызвана тем, что многие планеты находятся в своих обителях или приближаются к ним, и это позитивно сказывается на делах. Венера переходит в свой знак Весов, Меркурий, хотя и ретрограден, и пока еще вызывает некоторые торможения в делах, находится в принадлежащем ему знаке Девы, Сатурн по-прежнему в своей обители в Водолее, а Юпитер все ближе подходит к возвращению в знак Рыб, где является хозяином. Это означает, что хотя не все идет по плану — мешает ретроградность некоторых планет — но у очень многих людей есть реальная возможность зарабатывать, как-то улучшить или стабилизировать свое финансовое положение. Правда, Солнце находится в Весах, знаке своего падения, плохо влияя на финансовые дела некоторых представителей зодиака. Принятию же правильных решений на этой неделе мешает тот факт, что Луна проходит не самые благоприятные для деловой активности знаки зодиака, а также делает массу неблагоприятных аспектов, мешающих хорошим решениям. С середины знака Весов по середину Скорпиона, в которых Луна будет находиться первые четыре дня на этой неделе, находится Via Combusta, в переводе означающий «Сожженный путь». Идеи, пришедшие в то время, когда Луна проходит этот участок, обычно не приносят ничего хорошего. Кроме того, ожидаем Новолуние, после которого Луна становится благоприятной только пройдя два знака вперед, а это будет только в пятницу. Остальные аспекты Луны в течение всей недели, за редким исключением, тоже не особо благоприятны для каких-то крупных дел. Но позитивная тенденция планет не ограничивается этой неделей, так что, пока можно заниматься контролем и управлением делами, реагировать по ситуации, а также что-то обдумывать, анализировать и планировать. Если же на этой неделе все же необходимо сделать какое-то важное действие, в элективном смысле имеет смысл планировать его на пятницу, либо подобрать время с помощью астролога, учитывая натальную карту.

В понедельник, 26 сентября, произойдет Новолуние, а также ожидаем два планетарных аспекта — соединение Меркурия и Венеры, и оппозиция Солнца с Юпитером. Эти аспекты почти полностью делают день неблагоприятным во всех видах деловой активности, кроме тщательного анализа и «разбора полетов», но без окончательных обсуждений, так как день слишком конфликтный.

Во вторник, 27 сентября, Луна будет в Весах, и весь день по мск будет неэффективна. Любые дела, требующие результата, не принесут никакого эффекта. День абсолютно пустой, если только вы не живете в Южном полушарии Земли.

В среду, 28 сентября, Луна в Скорпионе не формирует никаких аспектов, а Марс делает тригон к Сатурну. Нельзя сказать, что день совсем бесполезный, а для некоторых знаков даже может принести что-то хорошее, но все же для большинства в лучшем случае этот день нейтрален.

В четверг, 29 сентября, Луна в Скорпионе будет формировать квадратуру к Сатурну и секстиль к Меркурию, делая день довольно результативным. Мешать может плохое настроение, а также лучше все-таки с осторожностью относиться к идеям, пришедшим именно в этот день. В плане переговоров день тоже малоподходящий. Венера переходит в Весы, что для многих людей будет означать то или иное улучшение.

В пятницу, 30 сентября, Луна в Стрельце формирует секстиль к Венере и тригон к Юпитеру, а затем секстиль с Солнцем. День наиболее подходящий для финансовых операций и переговоров. Немного есть конфликтная тенденция из-за намечающейся оппозиции Венеры и Юпитера, но в деловом отношении она не очень мешает. Разве что может склонять к чрезмерным тратам.

В субботу, 1 октября, Луна в Стрельце сформирует секстиль к Сатурну и оппозицию к Марсу. День конфликтный. Некоторые дела могут получиться, но, если есть возможность их перенести, то лучше не рисковать.

В воскресенье, 2 октября, Луна в Козероге. День непригодный для дел из-за множества напряженных аспектов Луны и отсутствия у Меркурия скорости. Лучше всего просто отдыхать в такое время.

Первая половина недели у Овнов может сложиться результативно независимо от занимаемой должности и профессионального статуса. Между начальством и подчиненными устанавливается конструктивное сотрудничество, что способствует успешной работе и росту производительности труда. Начальство может быть уверено, что сотрудники фирмы точно и в срок выполнят их команды и распоряжения. В свою очередь, находясь на подчиненном положении, вы всегда сможете обратиться за поддержкой к начальству. Уделите время и внимание укреплению отношений в трудовом коллективе. Вторая половина недели отмечена разногласиями в деловом партнерстве. Если вы работаете в сфере услуг, то клиенты могут попадаться по большей части раздражительные и агрессивные. А ваша нервная система будет весьма восприимчивой и чувствительной к разным раздражителям. В итоге дело может дойти до ссоры с клиентом или деловым партнером. От переговоров пока лучше воздержаться.

Первая половина недели для типичных Тельцов может принести удачу в творческих профессиях и в деятельности, связанной с учебой, юриспруденцией и рекламой. Прежде всего, речь идет о консультативной, преподавательской, юридической деятельности. Процветают работники оптовой торговли, обменных пунктов, игровых и развлекательных центров. Вырастет ваш творческий потенциал, что позволит найти скрытые резервы в работе и внедрить более эффективные методики. Используйте эти дни для наращивания потенциала профессиональных знаний. Возросшая квалификация положительно отразится на вашей деловой репутации. В вашей предприимчивой позиции – залог успеха. Поездки за границу и дальние командировки позволят бизнесменам открыть для своего бизнеса новые рынки сбыта и поставщиков продукции. Вторая половина недели может быть связана с осложнениями, причина которых может остаться для вас неизвестной. Вы можете чувствовать психологический дискомфорт при общении с коллегами – воздерживайтесь от критических замечаний в их адрес.

Близнецам в первой половине недели допустимо вкладывать деньги в недвижимость и заниматься благоустройством территории, прилегающей к вашему офису, магазину, гаражу или складу. Результативными будут любые работы, связанные со строительной индустрией, жилищно-коммунальным и сельским хозяйством. Можно заниматься вопросами оформления наследства, писать завещания, оформлять свои права на недвижимую собственность. Если давно планировали, уделите время вопросам укрепления безопасности, приобретению и монтажу средств видеоконтроля, заключайте договора страхования. Многие вопросы удастся решить благодаря помощи и поддержки членов семьи и родственников. Отличное время для тех, которые занимаются гостиничным бизнесом, работают в ночных заведениях (бары, рестораны). Вторая половина недели может сложиться неблагоприятно для спекулятивной деятельности любого рода. Игроки на фондовой, валютной и товарной бирже рискуют понести убытки. Арендаторам лучше не встречаться с арендодателем и не обсуждать с ним условия содержания и оплаты помещений – добиться желаемого результата будет непросто.

Первая половина недели у Раков может сложиться благоприятно для укрепления и расширения деловых связей. Можно проводить встречи, знакомиться и договариваться с деловыми потенциальными партнерами. Успешно проходят поездки, обмен опытом и информацией. Торговцы отметят рост спроса на предлагаемые ими товары. Старайтесь вовлечь в круг своих экономических интересов новых людей. За счет этого вы значительно усилите свои позиции на рынке. Легко и без проволочек решаются вопросы с документами, отчетами, договорами. Любые возникающие проблемы вы сумеете решить благодаря укреплению деловых контактов, доброжелательному отношению к людям и сотрудничеству с ними. Ваши интеллектуальные возможности усилятся, что позволит быстро анализировать информацию и извлекать из неё пользу. Во второй половине недели вам будет сложнее сосредоточиться на выполнении текущих задач. Основная причина, мешающая вам в работе – помехи, большое количество информации, не имеющей прямого отношения к делу. Старайтесь вообще не пересекаться с начальством.

В первую половину недели звезды советуют Львам настроиться на энергичную работу над текущими проектами. Благодаря легкости в общении с коллегами и подчиненными вы сможете конструктивно сотрудничать, что положительно отразится на уровне ваших доходов. Старайтесь максимально сузить рамки своей служебной ответственности. Это прекрасное время для проработки деталей и совершенствования навыков работы с инструментами. Лицам, склонным к техническому творчеству, изобретательству и рационализаторству удастся найти интересные технические решения. Очень важно правильно распределить рабочее время и не терять ни минуты. Вы можете получить заказ, который обеспечит вас работой на долгий срок. Бизнесменам будет выгодно сотрудничество с государственными учреждениями. Во второй половине недели вы можете сталкиваться с мелкими неприятностями, из-за которых вам будет сложнее добиться позитивных результатов. Чтобы минимизировать ущерб, звезды советуют не делать крупных покупок и не тратить деньги на закупку оптовых партий товара.

Первая половина недели для Дев может быть связана с усилением эмоциональных реакций и стремлением к обновлению. Консультантам сетевого маркетинга удастся расширить клиентскую базу и подписать новых сотрудников. Очень важно научиться сдерживать свои эмоции и проявлять в любом деле трезвый расчет. В этом случае вы сможете наилучшим образом реализовать свои инициативы. Это хорошее время для долгосрочных инвестиций. Можно приобретать крупные пакеты акций и извлекать материальную выгоду из сделок с недвижимостью. Вторая половина недели может сложиться неблагоприятно для работающих в семейном бизнесе. Отношения с членами семьи могут осложниться, что не способствует успеху в делах. При проведении строительных работ возможны технические сбои. Будьте внимательнее при подготовке отчетной документации - возможны ошибки в цифрах.

Первая половина недели складывается благоприятно для Весов, имеющих несколько источников дохода помимо основной работы. Используйте эти дни для оформления к получению причитающихся вам по закону субсидий, компенсаций, льгот и налоговых вычетов. Старайтесь действовать незаметно, и тогда никто не сможет вам помешать. Это хорошее время для увеличения доходов за счет неофициальной трудовой деятельности, выполнения частных заказов, получения преференций от работодателя. У работников гостиниц, ресторанов, медицинских учреждений начинания и дела будут иметь больший потенциал успеха. Можно проводить ремонтные, отделочные и строительные работы, заниматься благоустройством территории. Можно прилагать усилия для улучшений условий труда на рабочем месте - благодаря комфортным условиям на работе вы сможете повысить свою результативность. Во второй половине недели могут осложниться отношения с некоторыми клиентами и деловыми партнерами. У бизнесменов эти дни могут быть связаны с усилением конкурентной борьбы. Возможно нарушение ранее заключенных договорных обязательств.

Первая половина недели у Скорпионов может быть связана с активизацией деловых контактов. Вы можете почувствовать усиление интеллектуальных способностей, что позволит успешно решать многие вопросы информационного характера. Вы сможете легко и быстро найти любую интересующую вас информацию. Если прежде вам не удавалось изучить и понять какой-то вопрос, то вернитесь к нему сейчас – вы будете удивлены, как все легко будет понято. Не пренебрегайте советами друзей – их мнение может оказаться весьма кстати. Удачно складываются дела, которые требуют способности работать в коллективе, идти на компромиссы и сотрудничество. Деловые отношения переплетаются с дружеским расположением – это усиливает эффективность ваших усилий и помогает реализовать планы. Если ваша работа заключается в консультационных услугах, то эта неделя пройдет весьма результативно. Во второй половине недели звезды советуют действовать индивидуально и быть предельно корректными в отношениях с коллегами и подчиненными. Обращение к коллегам за помощью может привести к отказу. Берегите силы, не переутомляйтесь.

Первая половина недели может потребовать от Стрельцов полного сосредоточения на достижении поставленных целей и задач. Постарайтесь не отвлекать внимание на поступающую информацию и появляющихся в поле зрения людей – все это не будет приближать вас к заветной цели. При работе отдавайте предпочтение проверенным и надежным методам, зарекомендовавшим себя так в течение длительного времени. Эксперименты и разного рода пробы только внесут сумятицу и нарушат рабочий ритм. Рядовым сотрудникам рекомендуется ориентироваться на безусловное выполнение требований вышестоящего руководства. Вышестоящее начальство не оставит незамеченными ваши успехи и может выписать вам премию или поощрить как-то иначе. Вторая половина недели может сложиться неблагоприятно для любых новшеств. Попытка что-либо усовершенствовать может лишь нарушить сложившийся рабочий ритм. Проведение собраний, совещаний, конференций могут не дать вам ничего позитивного – вы лишь потратите впустую свое время. Обстоятельства и события могут стремительно меняться, и вам, возможно, придется оперативно корректировать свои планы.

Первая половина недели благоприятствует Козерогам в личностном росте и профессиональном обучении. Хорошее время для занимающихся предпринимательской деятельностью и настроенных на экономический рост. Сейчас самое время прилагать усилия для расширения рынков, популяризации своих товаров и услуг, выхода на новые перспективные рынки. Короткая рекламная компания принесет быструю позитивную отдачу. Это благоприятный период для импортно-экспортных операций. Преуспеют те, кто привык брать на себя ответственность и действовать самостоятельно. Полезные идей придут к вам при посещении выставки, общении с иностранными партнерами, поиске поставщиков продукции. Вторая половина недели может сложиться не лучшим образом для тех, кто ориентирован на карьерный рост. Нежелание подчиняться и настаивание на своём может привести к осложнениям в карьере. В результате вам могут сделать порицание.

Первая половина недели складывается благоприятно для Водолеев, сосредоточенных на урегулировании вопросов с финансовыми задолженностями перед банками, частными лицами или налоговой инспекцией. Войдите в диалог с теми, кому вы должны, и предложите новый план погашения долга, рассрочку по платежам, которая устроит вас. Если вы сделаете разумное предложение, ваши кредиторы его примут. Это неплохое время для получения доходов за счет временной подработки, работы на полставки или по совместительству. Вам могут вернуть долг. Удастся избежать бюрократических проволочек в процессе согласований документов, сборе подписей и резолюций. Во второй половине недели требуется строжайшее следование правилам и нормам существующего законодательства. Любые отклонения могут привести к неприятностям. Не исключены внезапные ревизии, проверки, контрольные закупки товара с целью выявления нарушений. Бизнесмены почувствуют на себе пристальное внимание представителей фискальных властей.

Первая половина недели благоприятствует Рыбам в поиске взаимовыгодных контактов с партнерами и единомышленниками. В одиночку вы не сможете добиться таких результатов, которые будут под силу в составе группы. Вам могут поступить предложения о сотрудничестве, которые заслуживают самого серьезного и пристального внимания. При работе в сфере услуг можно делегировать часть своих полномочий партнеру, напарнику – качество работы от этого не пострадает. Многие из вас почувствуют усиление возможностей благодаря использованию наработанных в предыдущий период деловых связей. Сейчас вам потребуется использовать этот потенциал. Кроме того, вы сможете расширить свои контакты и сделать их более эффективными. А во второй половине недели вы можете узнать, насколько нестабильной бывает ситуация в бизнесе. Вы сможете добиться определенных результатов только в спокойных условиях. Однако внешние обстоятельства не дадут вам сосредоточиться, и от вас потребуется умение действовать быстро и принимать оперативные решения. Берегите финансы от растраты.