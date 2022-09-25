Секс, деньги и удача — гороскоп на 26 сентября - 2 октября

На этой неделе на небе будет сформировано 6 значимых планетных аспектов.

26 сентября трин Венера-Плутон — аспект способен усилить сексуальность и повысить уровень финансов. Люди, которые попадут под влияние этого аспекта, могут ощутить усиление инстинктивных желаний и стать сексуально более привлекательными. В межличностных отношениях человек может начать вести себя более смело и уверенно. В деловой сфере также проявляется больше настойчивости. Если удается увеличить доход, то это могут быть большие деньги. Этот аспект благоприятствует страстным любовникам и богатым бизнесменам.

26 сентября соединение Меркурий-Венера — на этом аспекте человек не дает волю чувствам и вначале все обдумывает. Аспект чаще проявляется в межличностных отношениях. Чувство симпатии вначале проходит проверку через фильтр разума - и только если разум дает добро, тогда чувства в полной мере раскрываются. Данный аспект можно сравнить с любовью по расчету и приводит к вполне здравомыслящему поведению. Характер общения с другими людьми смягчается, становится более тактичным, деликатным. Может возникнуть желание сочинять стихи или почитать томик стихов — так или иначе этот аспект связан с изящной словесностью.

26-27 сентября оппозиция Солнце-Юпитер — аспект связан с несколько завышенной самооценкой и, соответственно, с завышенными ожиданиями в оценке личности. Может проявляться как излишнее самодовольство и возвеличивание своих талантов и способностей. При несоответствии такой внутренней потребности с внешними проявлениями может усилиться диссонанс, что приводит к обидчивости и раздражению. Аспект может проявляться в склонности к лести и чинопочитанию, придается важность внешним проявлениям престижности, власти и богатства.

27 сентября трин Меркурий-Плутон — аспект интеллектуальной проницательности. Дает склонность к точным наукам и к психологии, способствует усилению влияния на людей при выступлении на широкой публике. Сила мысли сочетается с ораторским искусством. Может проявиться способность к гипнотическому воздействию.

28 сентября трин Марс-Сатурн — один из самых конструктивных аспектов для деловой активности. Энергия Марса проявляется в разумной достаточности, которую дает Сатурн. Человек под влиянием этого аспекта не делает лишних движений, каждый шаг тщательно просчитывается, и потому результативность такого поведения значительно возрастает. Прекрасный аспект для бизнеса и любой методичной работы, заточенной на конкретный результат.

1-2 октября оппозиция Венера-Юпитер — аспект самовлюбленности, нарциссизма. Под влиянием этого аспекта человек склонен переоценивать себя, особенно свои внешние данные. Считает себя очень расивым. Склонность к самовосхвалению, лести. Завышенное чувство собственного величия может приводить к неадекватному поведению. Может усилиться тяга к внешним проявлениям успешности — к престижным вещам, богатству, роскоши.

У Овнов в первой половине недели все дела будут успешно решаться как за счет ваших личных усилий, так и благодаря поддержке окружающих. Это хорошее время для наведения порядка в текущих делах, как на основной работе, так и в доме. Если вы имели статус безработного, то у вас будет хороший шанс найти работу в соответствии со своим призванием. Важно проявлять настойчивость и последовательно двигаться вперед, шаг за шагом приближаясь к заветной цели. Хорошо заниматься своим здоровьем, делать профилактические процедуры и упорядочивать свой режим дня. Те, кто давно хотел купить щенка или котенка смогут благополучно исполнить эту свою мечту. Потребность заботиться о ком-то в эти дни усиливается. Вторая половина недели может запомниться тем, что могут открыто проявиться разногласия с партнером по браку. Это особенно относится к тем, у кого давно назревало непонимание, но это не выходило в открытую полемику. Основной темой разбирательств может стать банальный вопрос о выполнении обязанностей в хозяйственно-бытовых делах. Если кто-то пытается уклониться от выполнения обязанностей, то это не останется незамеченным и обязательно будет поставлено на вид. Главное – вести конструктивный диалог и стараться понять друг друга.

В первой половине недели у Тельцов могут усилиться творческие способности, оптимизм, жизнерадостность. Ваши романтические отношения могут переживать пору расцвета. Вы можете получать приятные сюрпризы и сами дарить приятные впечатления любимому человеку. Хорошо ходить на концертные выступления артистов, в театр, кинозал, на дискотеку или в клуб. Также вы можете найти для себя какое-то увлекательное занятие, которому будете готовы посвящать много свободного времени. Это может быть увлечение компьютерной игрой, спортом, искусством. Если у вас есть дети, то общение с ними станет для вас источником огромной радости. Сводите ребенка в цирк, купите ему то, о чем он давно мечтает. Помните, что эти дни даны вам для того, чтобы сотворить праздник для себя и для тех, кого вы любите. Вторая половина недели может оказаться не столь благоприятной. Основной проблемной темой может стать состояние здоровья. Дело в том, что в эти дни у вас может снижаться иммунитет, и вы становитесь более уязвимыми к вирусным инфекциям, простудам. В связи с этим крайне важно соблюдать меры профилактики. Это не лучшее время для приобретения домашних животных.

У Близнецов первая половина недели может быть связана с приятными заботами и хлопотами по благоустройству своего жилища. У вас может возникнуть интуитивное желание перебрать все полки и шкафы и выбросить на помойку старый ненужный хлам, с которым вы, почему-то, до сих пор не могли расстаться. Ваша задача – очистить жизненное пространство от всего лишнего, устаревшего, утратившего свою функциональную значимость. Не исключено, что очищение квартиры – это только первый этап. Дальше последует приобретение новой более современной мебели и бытовой техники. Интересно отметить, что вместе с избавлением от ненужных вещей, может усиливаться энергетика вашего организма. Другая позитивная тема может быть связана с урегулированием вопросов, связанных с наследством. Однако сейчас постарайтесь успеть уложиться с этими делами до середины недели. Вторая половина недели может быть связана с ухудшением отношений с друзьями и любимым человеком. Эти дни могут стать своеобразным испытанием на прочность ваших чувств. Могут возникнуть новые обстоятельства, и вы сможете по-новому взглянуть на своего любимого человека. Также с кем-то из друзей могут возникнуть разногласия.

У Раков в первой половине недели будет хорошее время для гармоничного общения с партнером по браку. Если до сих пор у вас отсутствовало взаимопонимание, то в понедельник и вторник попробуйте обсудить все спорные моменты. Звезды благоприятствуют тому, что вы сможете понять друг друга и снимете напряженность в отношениях. Аналогично обстоят дела и для общения с соседями и знакомыми. В целом смысл этих дней для вас – в гармонизации взаимоотношений с окружающими. Успешно проходят поездки, прогулки на природе. Благодаря улучшению интеллекта и укреплению памяти вы будете преуспевать в учебе. Можно принимать участие в публичных мероприятиях и в увеселительных поездках. При необходимости можно обращаться к окружающим за помощью в решении тех вопросов, которые вы самостоятельно решить не можете. Привлекайте специалистов, расширяйте и укрепляйте свои деловые связи. Вторая половина недели может привести к осложнениям отношений на работе и в семье. Возвращаясь домой с работы, вам следует оставить весь негатив за порогом дома. Иначе, если и в семье будет непорядок, то вы будете быстрее уставать, и ком проблем будет нарастать лавинообразно.

Львы в первой половине недели смогут значительно укрепить свое материальное благосостояние. Усиливаются ваши деловые качества и практичность в распоряжении деньгами. В вашем распоряжении может оказаться достаточно денег, чтобы вы могли позволить себе сделать необходимые покупки. Причем, что самое важное, вы будете подходить к своим покупкам очень практично и разумно, поэтому сможете выбрать только качественный и недорогой товар. Например, это хорошее время для приобретения бытовой техники для облегчения домашнего труда, типа пылесоса, посудомойки, кухонного комбайна. Это время не для развлечений, а для решения практических вопросов. Поэтому на первый план выносите дела, а личную жизнь отодвиньте на второй план. Вторая половина недели может сложиться неблагоприятно для поездок, контактов. Особенно нежелательно отправляться в туристические поездки. Следует осторожнее водить автомобиль и внимательно следить за обстановкой на дороге. Нарушения правил дорожного движения не останутся незамеченными и могут привести к начислению штрафов. Постарайтесь уменьшить контакты с окружающими и не загружать себя новостной информацией. Иначе вам придется тратить время на чужие дела и заботы, а свои дела останутся заброшенными.

У Дев первая половина недели складывается оптимистично. Вы сможете объективно оценить свои поступки и провести работу над ошибками. Исправление ранее допущенных ошибок может привести к повышению самоуважения и более смелым поступкам в дальнейшем. Усиливаются ваши творческие способности и желание как-то проявить себя в этом мире. Если вы пишете стихи или рисуете картины, то созданные в понедельник и вторник произведения будут отличаться особой гармонией формы и содержания. Звезды советуют экспериментировать со своим внешним обликом, имиджем. Попробуйте поменять цвет волос, прическу, стиль одежды (особенно это относится к женщинам). Чувство меры и гармонии вас не обманет, и вы станете выглядеть намного привлекательнее. Ваши любовные романтические отношения на подъеме. Также вы можете открыть для себя какое-то увлечение. Во второй половине недели у вас могут быть трудности с финансами, точнее с их нехваткой. Здесь рецепты стары как мир: ограничьте расходы и не живите взаймы. Вообще, напряжение с деньгами может и должно вас заставить несколько по-новому взглянуть на эту проблему. Вы могли бы выработать более рациональные подходы к вопросам распределения денег, роли, места и значимости денег и материальных ценностей в вашей жизни. Результаты подобных раздумий могут удивить вас самих.

В первой половине недели звезды советуют Весам вести спокойный и размеренный образ жизни. Это очень важный период для подведения итогов и осмысления пройденного пути. Если у вас недавно было бурное, насыщенное событиями время, на которое было израсходовано много сил, то теперь пришло время для восстановления сил и осмысления. Очень полезно проводить сеансы духовных практик, делать медитацию, релаксацию, петь мантры. Хорошо для здоровья сходить в русскую баню и попариться с березовыми вениками. Также неплохо подойдет сауна. Глубокий прогрев организма благоприятно отразится на укреплении иммунитета. В семье может сложиться теплый и доброжелательный микроклимат. Уделите внимание и заботу к представителям старшего поколения в семье. Вторая половина недели может привести к ухудшению партнерских отношений. Причина разногласий и споров может скрываться в борьбе за лидерство. Если вы состоите в браке, то ваш партнер (или партнерша) может повести себя наступательно и выдвинуть против вас ряд претензий. Желание сгладить ситуацию и пойти на уступки – это, конечно, не самое лучшее, но, возможно, именно это и следует сделать. Если вы пока не в браке, но имеете постоянные отношения, то здесь тоже могут быть аналогичные трудности.

Скорпионам в первой половине недели звезды советуют активнее контактировать с окружающими. Возможно, вы будете вовлечены в дела своих друзей, родственников, соседей или просто знакомых. Именно ваше деятельное участие поможет им найти решение. Расширяются ваши дружеские и деловые связи. Не удивляйтесь, если вам вдруг начнут звонить и приглашать принять участие в дружеской вечеринке, поездке на пикник, походе в клуб по интересам. Интенсивная интеллектуальная жизнь весьма характерна для данного периода. Может повыситься значимость общения средствами Интернета. Вы можете быть вовлечены в обсуждение актуальных вопросов на форуме или в сообществах социальных сетей. И там, в ходе обмена мнениями, обретете новых друзей. Вторая половина недели может быть связана с выполнением рутинных обязанностей, от которых никак нельзя отказаться, даже если очень хочется. Возможно, на вас будет висеть много домашних бытовых дел и хлопот, связанных с наведением порядка. Или кто-то из родственников заболеет, и потребуется ваше участие по уходу и обеспечению всем необходимым. Звезды советуют вместе с делами, не забывать и о своем здоровье.

В начале недели звезды советуют Стрельцам отодвинуть в сторону развлечения и сосредоточиться на делах. Это прекрасное время, когда вы быстро и без особых проблем сможете овладеть каким-либо мастерством. Если вы давно хотели научиться что-либо делать своими руками, заняться рукоделием, выполнять какие-то практические дела по дому (например, усовершенствовать свои кулинарные способности) то сейчас наилучшее время для этого. Параллельно с этим вас ожидают успехи на основной работе. Вас могут повысить в должности, увеличить зарплату, выдать премию или как-то иначе поощрить. Количество заработанных денег во многом может стать главным мерилом и критерием вашей успешности. Держите ориентир на поставленную цель и методично двигайтесь вперед. Так, шаг за шагом, вы сможете приближаться к нужному вам результату. Вторая половина недели может быть связана с усилением напряженности в отношениях с друзьями и в романтических отношениях. Если до сих пор ваши чувства к предмету обожания росли в геометрической прогрессии, то на этих днях может произойти ссора, в результате которой вы можете переоценить свои прежние взгляды. Немаловажную роль в этом сыграют ваши друзья и подруги.

Козероги в первой половине недели могут почувствовать в себе усиление жажды познания. Лейтмотивом вашей мотивации могут стать слова поэта – "во всем мне хочется дойти до самой сути, в работе, в поиске пути, в сердечной смуте". Возможно, вы будете устремлены к дальним поездкам, путешествиям. Если у вас есть свободное время и деньги, то можно взять туристическую путевку и съездить куда-нибудь за новыми впечатлениями. Потребность расширить границы сознания путем изучения нового – вот одно из наиболее позитивных направлений реализации своей личности на данном этапе. Возросшая тяга к знаниям способствует успешной учебе в вузе или любом учебном заведении. Обращайте внимание на новых людей, с которыми придется общаться в понедельник и вторник – возможно среди них вам встретится Учитель, духовный наставник. Во второй половина недели вам, возможно, придется столкнуться с такими жизненными обстоятельствами, которые будут препятствовать в достижении поставленных целей. Основным эпицентром проблем может стать семья, отношения с близкими родственниками, родителями. Типичной будет ситуация, когда перед вами, например, открываются перспективы для профессионального роста, поступают заманчивые предложения, однако реалии семейной жизни не позволяют их принять.

У Водолеев в первой половине недели будет хорошее время для духовных практик с целью самопознания. Уделите время чтению психологической и эзотерической литературы. Проникновение в глубины психики и решение каких-то своих проблем с помощью этого – это наиболее благоприятное направление для вас сейчас. Вы почувствуете усиление своих интеллектуальных и экстрасенсорных способностей, благодаря чему сможете начать понимать те вещи, которые до сих пор были вам недоступны. Можно обращаться за консультациями к целителям, экстрасенсам, психотерапевтам – с их помощью вы многие болезни сможете сами исцелить. Вам удастся приоткрыть завесу тайны над некоторыми событиями, которые от вас тщательно скрывали. Кроме того, перед вами может открыться ресурс финансовых возможностей. При необходимости вы можете взять банковскую ссуду или ипотечный кредит. Вторая половина недели может затруднить ваши контакты с окружающими. Вам может поступать много информации, среди которой будет немало ложных сведений. Возрастает ваш интерес к информации, поездкам, образованию. Но будьте готовы к тому, что ничего не будет вам даваться легко и гладко.

Открытое поведение Рыб и доброжелательность к окружающим людям – вот чего ждут от вас звезды в первой половине недели. Активизируется ваше дружеское и партнерское общение. Если вы состоите в браке, то вас могут приглашать на всевозможные увеселительные мероприятия, дружеские вечеринки, концерты любимых артистов, юбилейные и свадебные торжества. Не откажите себе в таком удовольствии, обязательно соглашайтесь, поскольку новые яркие впечатления – это как раз то, что сейчас вам необходимо. Также очень хорошо идти на примирение с партнером по браку, предлагая ему (или ей) помечтать о планах на будущее. Осознание того, что ваш союз связан общей целью, будет укреплять и гармонизировать супружеские отношения. В деловом партнерстве можно делегировать часть своих полномочий партнеру – итоговый результат от этого не пострадает. Вторая половина недели может быть связана с некоторыми финансовыми трудностями. Основная причина проблем может быть связана со стремлением жить не по средствам. Чем больше вы будете тратить деньги, тем сильнее будет нарастать напряжение. Отсюда простой вывод и правило: ограничьте по максимуму свои потребности, и будет вам счастье.