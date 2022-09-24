Отношения примут новый оборот — любовный гороскоп на 25 сентября

Сегодня нас ждет новая глава романа.

Сегодня все самое интересное в личных отношениях Овнов случится в конце дня. Однако это не значит, что они будут пассивно ждать приближения знаменательной минуты. У них будет время подготовиться – например, собраться с мыслями, уладить мелкие рутинные дела или добыть дополнительную информацию.

Тельцам не стоит откладывать тесное общение с любимым человеком – особенно если требуется обсуждение какой-то насущной и приятной темы. Не исключено, что разговор будет длиться в течение всего дня. Вечером появятся определенные результаты, но важно помнить, что пока они могут быть промежуточными.

Влюбленных Близнецов вплоть до вечера может нервировать слабый результат предпринятых ими действий. Не исключено, что им придется подождать ответа на свои провокационные сообщения или остроумные маневры. Звезды советуют им набраться терпения и обещают, что в конце дня эффект непременно проявится.

В этот день Ракам желательно оставаться на связи с любимым человеком, даже если обстоятельства мешают быть рядом. Помимо приятного романтического общения ситуация даст весьма интересную тему для обсуждений, а вечером наверняка произойдет событие, так или иначе затрагивающее постоянные отношения.

Сегодня звезды рекомендуют влюбленным Львам проявить терпение и дождаться вечера: именно в это время события развернутся в более вдохновляющую сторону, причем им не придется прилагать для этого особых усилий. Если на этот день планируется романтическое свидание, лучше перенести его на поздний час.

В этот день Девы склонны много размышлять о своей личной жизни или загружать партнера подробностями своих бурных переживаний. Им стоит помнить, что любое их слово влияет на их позиции. К ночи новый поворот событий ясно укажет на те ценности, которых им следует сейчас придерживаться в отношениях.

Сегодня утром влюбленные Весы могут выбрать уединение, но вечером им придется вести более публичный образ жизни. В конце дня сложатся условия для нового важного поворота в отношениях, например, брака или помолвки. Даже яркие и эффектные Весы рискуют потеряться на фоне своего авторитетного партнера.

Влюбленные Скорпионы будут чувствовать себя комфортнее в утренние и дневные часы. Это лучшее время для взаимно приятного легкого общения. В конце дня на первый план выйдет стратегический момент в их любовных отношениях, над которым они не властны, и к которому им остается только подстраиваться.

В начале этого дня влюбленные Стрельцы могут чувствовать себя заложниками неудачных обстоятельств, вынуждающих их вести себя совсем не так, как им нравится или хочется. Однако в конце дня у них появится возможность стать собой и продемонстрировать пассии более выигрышные стороны своей натуры.

Пока не настал вечер, влюбленные Козероги готовы говорить о нюансах, но в конце дня многие из них решат отбросить детали и поставить нужный им вопрос ребром. За некоторых Козерогов это сделают партнеры и внешние обстоятельства, подводящие отношения к важной черте. Не помешает быть дипломатичнее.

Пока не настал вечер, влюбленным Водолеям сегодня трудно избавиться от зацикленности на мелочах. Иногда они будут приятными, но не исключено, что некоторые детали начнут лишать их уверенности и портить им настроение. Вечерние события добавят в ситуацию позитива и приоткроют в любви новые горизонты.

Рыбам сегодня желательно внимать каждому слову любимого человека. Готовность к обратной связи может повлиять на его планы не меньше, чем чувства, которые им владеют. Вечером отношения могут принять новый оборот. Не ждите полного комфорта и исчерпывающих ответов на все вопросы.