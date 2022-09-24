Разговоры будут лечить душевные раны — гороскоп на 25 сентября

28-29 лунные сутки. Сегодня желательно снизить темпы и до вечера заниматься лишь текущими рутинными делами.

Утренние и дневные часы подходят для приятного общения, позволяющего снять часть напряжения. Соседство Луны, Венеры и ретроградного Меркурия обещает мелкие полезные советы и находки. Ключевые события дня сформирует вечернее Новолуние в Весах. Оно расставит приоритеты в значимых союзах и высветит в них наиболее авторитетную сторону, подчеркнет ценность партнерства или баланса интересов. В конце дня получат особое значение контакты с юристами, врачами и педагогами, вероятны важные моменты в супружестве.

Для Овнов день начнется с повседневной рутины, в которой будет особый смысл. Если на повестке дня встреча или совместная акция, то лучше заняться подготовкой к ней – например, обсудить важные мелочи. К ночи наступит важный момент в отношениях, указывающий на ваши перспективы в партнерстве или на уровень вашего авторитета в глазах значимого лица – например, супруга, ребенка, ученика или учителя.

Для Тельцов этот день может начаться спокойно и приятно, но звезды не советуют им полностью расслабляться: самое важное событие ожидается ближе к ночи, и проигнорировать его вряд ли получится. Это особенно вероятно, если на повестке дня темы здоровья, красоты, моды или стиля, мелкого прикладного творчества или романтических личных отношений, если вам требуется помощник, дизайнер, врач или юрист.

Утром у Близнецов будет возможность «сбавить обороты» и обсудить со своим окружением насущные дела в более мягком тоне, но даже минимальная дипломатичность может даваться им с трудом. К счастью, вечером ситуация изменится. Многим Близнецам в это время добавит оптимизма новый обнадеживающий поворот в их работах или отношениях. Родителей порадуют удачи в делах, связанных с интересами их детей.

Сегодня обстановка вокруг Раков станет гармоничнее, но «за кулисами» все же будет чувствоваться напряженность. Возможны приятные встречи с бывшими знакомыми, добрые вести, отдельные удачи в поисках или в коротких поездках. Звезды советуют беречь душевную энергию и не распылять внимание: вечером ожидается важный момент в доме, семье или значимых отношениях, влияющий на дальнейшее развитие событий.

Львам звезды советуют начать этот день с мелких рутинных забот, уделяя особое внимание их материальной части. Еще до наступления вечера стоит уладить все финансовые детали, сделать необходимые по ситуации покупки и платежи. Нужные мелочи могут найтись в запасниках. Ключевой момент – поздний вечер. В это время вас ждет появление авторитетного лица или ваш собственный выход на новые удачные рубежи.

Сегодня для Дев продолжается цепочка значимых событий. Своими рутинными интересами им лучше заниматься до наступления вечера: это лучшее время для коротких бесед, недолгих прогулок и небольших покупок. Вечерние новости заставят частично сменить линию поведения, могут изменить подход к денежным тратам и финансовым договоренностям. Возможно важное решение банка, клиента, покупателя или продавца.

В эти сутки Весам стоит аккуратно расходовать энергию, так как главные события случатся в конце дня. Пока не настал вечер, хорошо заниматься здоровьем, обсуждением мелочей и мелкими текущими делами. Вечер заставит вас выйти на арену событий в определенной роли. Возможно вступление в моральную конкуренцию или в важное для себя и других партнерство. Угождая чужим ожиданиям, важно оставаться собой.

Сегодня Скорпионы относительно свободны утром и им желательно активнее использовать дневной период для своих мелких текущих дел. Он подходит для общения с друзьями и коллегами, для поиска полезной информации и улаживания мелких проблем. В конце дня звезды рекомендуют серьезнее отнестись к имеющимся личным договоренностям, многие Скорпионы могут оказаться зависимы от них морально или материально.

Сегодня события разворачиваются для Стрельцов довольно оптимистично. Неурядицы в одних сферах компенсируются для них обнадеживающим поворотом дел в других, что укрепляет их позиции и позволяет им увереннее смотреть вперед. Не стоит переживать, если этот миг задерживается: не исключено, что он наступит лишь в конце дня. Возможно, это будет подтверждение вашего авторитета или моральная компенсация.

Сегодня вечером Козероги могут перейти значимый для себя рубеж, который поможет им поладить с важным лицом или повысить свой статус. Однако для того, чтобы удержаться на достигнутых позициях, им стоит сразу позаботиться об их прочности – например, найти нужный баланс между разными проектами или авторитетными мнениями. Все важные мелочи желательно обдумать и обсудить еще до наступления вечера.

Сегодня звезды советуют Водолеям оставаться оптимистами и верить в лучшее, даже если им приходится заниматься не самыми приятными делами. Не беда, если судьба оправдает их ожидания и расчеты лишь поздним вечером: это ничуть не умалит позитивной стороны событий. Возможно, в это время найдется идеал, учитель или покровитель, откроется путь к восстановлению авторитета в нужных кругах или за рубежом.

Сегодня звезды советуют Рыбам прислушиваться к словам собеседников, рассматривать предложения, не уклоняться от партнерского диалога или попытки разобраться в причине спора. Чем больше будет получено информации в течение дня, тем ниже вероятность стресса от вечернего поворота дел и от решений других людей. Даже если все обернется к лучшему, останется много вопросов, и частично сохранятся риски.