Утираем нос конкурентам — финансовый гороскоп на 25 сентября

Сегодня мы можем показать соперникам, на что действительно способны.

У Овнов в течение дня могут возникнуть разногласия с деловым партнером. Однако ваши споры имеют позитивное решение. Попробуйте подойти с новых позиций к своему сотрудничеству и изменить подходы. Возможно, вам следует подумать о более масштабной рекламной компании. Успешно пойдет работа с клиентами в сфере услуг. Ваша деловая репутация может укрепиться.

У Тельцов могут сложиться здоровые и конструктивные отношения с коллегами из трудового коллектива, при условии вашего неучастия в тайных встречах и интригах. Сосредоточьте внимание на завершении начатых проектов совместно с коллегами – это наиболее удачное конструктивное направление. Успешно поработают коммунальщики, строители, риелторы и арендаторы.

Близнецам рекомендуется основное внимание уделить расширению и укреплению деловых связей. Для этого, вам, возможно, придется пока приостановить работу над своими самыми неоднозначными и спорными проектами. Привлекая к сотрудничеству опытных специалистов, вы сможете правильно оценить реалистичность некоторых своих творческих замыслов.

Нестабильное положение Раков в карьере и в отношениях с начальством сегодня никоим образом не отразится негативно на уровне доходов. Если вы поставите деньги в качестве основного мерила своего профессионального успеха, то ненужные амбиции отпадут сами собой. Сосредоточьтесь на финансовой материальной составляющей в работе. Сейчас имеет значение только то, сколько денег вам заплатят за вашу работу.

Львам в этот день может поступать огромное количество самой разной информации из разных источников. Однако, выслушав все мнения, окончательное решение оставляйте за собой. Это удачный день для выработки собственно представления по ряду ключевых моментов в профессиональной деятельности. Можно наращивать и укреплять деловые связи, но только по своей личной инициативе.

Стремление Дев как можно скорее использовать имеющиеся в распоряжении финансовые ресурсы может привести к серьезным диспропорциям в бюджете. На данном этапе гораздо важнее сосредоточиться на поисках дополнительных источников дохода. Удачное время для выполнения частных заказов. Возможно, у вас появятся свободные финансовые ресурсы, которые лучше сразу направить на погашение кредитов.

Весам в этот день рекомендуется сдерживать свои эмоции. Это особенно относится к тем, кто работает в сфере услуг или завязан на партнерском сотрудничестве. Своим излишне эмоциональным поведением вы можете произвести не лучшее впечатление на клиентов и партнеров. Сейчас более выгодным направлением может стать работа с прицелом на перспективу, на получение результата в будущем.

Удачно может сложиться этот день для Скорпионов, занимающих руководящие должности. В вашей власти будет разрешение ссор и споров внутри трудового коллектива. Используйте силу своего влияния и авторитета для реализации своих намерений. Тем, кто работает в подчинении, лучше сосредоточиться на выполнении плановых работ. Успешное деловое взаимодействие между начальством и подчиненными.

Стрельцы сегодня могут почувствовать в себе усиление интеллектуального и творческого потенциала. Используйте свои возросшие способности для профессионального обучения и расширения своих деловых связей. Не торопитесь использовать технические новинки в своей повседневной практике. Также лучше не пытаться исправить или усовершенствовать то, что и так пока неплохо работает.

Нестабильное положение в карьере может оказаться полезным для Козерогов. Ведь всякие перемены несут в себе потенциал новых возможностей. Если в вашем трудовом коллективе проходят пертурбации и кадровые перестановки, то вам могут предложить занять более ответственную должность. Успешно поработают банковские служащие и бухгалтера.

У Водолеев этот день может оказаться насыщенным с точки зрения наличия контактов и обмена информацией. Старайтесь не распылить свои силы на множество мелких и малоперспективных направлений и посторонних разговоров. Основное внимание уделяйте тем людям, которые готовы сотрудничать с вами на долгосрочной основе. Излишняя суета может повредить вашим планам.

Рыбам сейчас необходимо сосредоточиться на выполнении текущей работы. Объем такой работы может существенно вырасти, однако при должной концентрации и трудолюбии вы в состоянии справиться со всей работой в положенный срок. Большое содействие вам могут оказать коллеги. Также направьте свои усилия на более полное освоение имеющейся в вашем распоряжении компьютерной техники и разнообразных механизмов.