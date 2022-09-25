Сил будет хватать на все — финансовый гороскоп на 26 сентября

Сегодня у нас очень много энергии, и стоит браться за все дела разом — все завершим в лучшем виде.

У Овнов в этот день могут активизироваться деловые партнерские отношения. Ваш партнер может проявить немалую изобретательность в решении текущих вопросов, и это положительно повлияет на ваши личные дела. Вырастет количество клиентов у тех, кто работает в сфере услуг. Можно вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве.

Тельцам в этот день может потребоваться выполнять ту работу, которая не требует отлагательства. Если у вас подходит срок выполнения тех или иных заказов, то требуется мобилизовать усилия и не допускать отставания от графика. Можете рассчитывать на содействие коллег и близких родственников. Чтобы повысить результативность, требуется четко планировать и распределять свое рабочее время.

Активный обмен мнениями и контакты с самыми разными людьми могут стимулировать у Близнецов творческую активность. У вас могут возникнуть много интереснейших идей, на реализацию или на тестирование которых может не хватить времени. Записывайте наиболее интересные идеи – наступит время, и вы к ним еще вернетесь. Также можно попытаться что-то усовершенствовать в своей работе.

У Раков, имеющих свой бизнес, благоприятное время для финансовых вложений в недвижимость. Успешно идут строительные, ремонтные и коммунальные работы. В отношениях с начальством могут произойти положительные подвижки. Не исключено, что вам предложат более ответственную работу с более высоким окладом. Можно активизировать работу по инвентаризации недвижимого имущества.

Деловые инициативы Львов сегодня могут получить соответствующую поддержку тех людей, с которыми вы постоянно взаимодействуете по работе. Успешно проходят торговые сделки, поездки, контакты. Усиливается ваша интеллектуальна активность, что позволяет быстро ориентироваться в незнакомой обстановке и принимать вполне грамотные решения. Все это положительно влияет на учебу и предпринимательскую деятельность.

У Дев прекрасное время для урегулирования финансовых вопросов. Вы можете сделать перерасчет своих финансовых обязательств с тем, чтобы уменьшить зависимость от регулярных выплат по долгам. Также ваши доходы могут вырасти, и вы справитесь с текущими расходами. Бизнесмены смогут привлечь внешних инвесторов к развитию своих проектов.

Благодаря личным инициативам и нацеленности на получение конечного результата Весы смогут создать предпосылки для укрепления финансового положения. Успешно развивается деловое партнерское сотрудничество. Отдавайте предпочтение тем делам, на выполнение которых не требуется много времени. Пусть в этот день будет много мелких вопросов, которые вы сумеете оперативно решить.

Скорпионам в этот день, возможно, удастся отстаивать свои интересы с использованием методов тайной дипломатии. Однако отнюдь не всегда прямолинейное поведение способно принести желаемый результат. Иногда требуется предварительно прозондировать вопрос, навести соответствующие справки и провести детальную информационную подготовку. И для этого день удачный.

Стрельцы сегодня смогут максимально проявить свои таланты и способности, но для этого требуется активно взаимодействовать в составе группы единомышленников. Успешно идет учеба у студентов вузов и колледжей. Творческий подход поможет вам решить любые сложные задачи. Вы сможете резко повысить производительность труда благодаря использованию технических новинок.

У Козерогов, занимающих руководящие должности, удачный день для реформ управления и кадровых перестановок. Вы способны лучше проявить себя в условиях, требующих оперативного принятия решений. К концу дня обстоятельства могут поменяться, и вам придется вносить коррективы в свои планы. Это особенно может быть связано с тем, что что-то пойдет не так, например, сломается техника.

У Водолеев сейчас могут усилиться интеллектуальные способности. Вы будете в состоянии поднять свою профессиональную квалификацию на новый уровень. Больше времени уделяйте обучению, обмену опытом с коллегами и партнерами. Учащиеся смогут успешно сдать экзамены и зачеты. Другим позитивным направлением может стать сотрудничество с иностранцами и людьми из других регионов.

Рыбы в этот день могут быть в состоянии выполнить большой объем работы. Это станет возможным не только из-за высокого уровня вашей работоспособности, но и благодаря успешному сотрудничеству с коллегами и подчиненными. Удачно складываются финансовые дела, хорошо делать банковские переводы. Можно вносить изменения в режим работы, переходить на другой, более удобный график работы.