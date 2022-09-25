Звезды обещают помогать по всем — гороскоп на 26 сентября

1-29 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Весов выступает за идеальный баланс интересов, принципиальность позиций, системность подхода, соблюдение закона и верность плану.

День дарит умеренную конструктивную энергию, помогает быть организованнее. мотивирует на активное сотрудничество в заранее заданных рамках. Он настраивает на выполнение профессионального долга, партнерских и социальных обязательств. Мелочи, по которым пока не достигнуто полное согласие, временно отходят на второй план. Хорошо возвращаться в этот день к долгосрочным совместным замыслам и программам, укреплять и поддерживать сложившиеся отношения.

Сегодня важные темы для Овнов – личное сотрудничество и партнерство. Возможна потребность в учениках или клиентах, в посреднике, напарнике или консультанте. Для некоторых Овнов будут важнее брачные узы. День позволяет не начинать отношения с нуля, а подтвердить или обновить уже имеющиеся договоренности. Овнам, нашедшим новых партнеров, звезды советуют пока довольствоваться временным соглашением.

Сегодня для Тельцов могут сохранять актуальность темы услуг и сотрудничества, красоты и здоровья, моды и стиля. Также их могут интересовать нюансы любовных отношений и социального этикета. Особую роль может сыграть личность помощника, партнера или мастера, способного качественно и в срок выполнить тонкие «ювелирные» работы по заданным шаблонам. Не стоит покидать надежный сервис или место работы.

Близнецам не стоит пропускать эти сутки, если они хотят отвлечься от скучных дел – например, бытовых, – и заняться более перспективной творческой деятельностью. Сегодня хорошо возвращаться к прежним программам и давать им новый ход с расчетом на будущий успех. День помогает действовать по надежной системе, гарантирующей минимум ошибок. Подходящий момент для редактирования планов, схем и чертежей.

Сегодня на первом месте у Раков могут оказаться домашние события. Возможно, это будут их отношения с домочадцами, родителями или близкими людьми, включая соседей, а также вопросы, связанные с недвижимостью и наследством. Может оказаться важной позиция домовладельца или арендатора. По возможности, лучше заниматься фундаментальной частью – например, уточнением границ своих или совместных владений.

Сегодня звезды советуют Львам заняться укреплением своих отношений с друзьями, партнерами или соседями. Не стоит отказываться от посещения плановых мероприятий: в них подобные связи будут цементироваться сами собой. Одна из наилучших сторон этого дня заключается в праве поиска, перебора, моделирования или совмещения равноценных удачных вариантов с возможностью пока не делать окончательный выбор.

Сегодня Девам желательно сохранять фокус своего внимания на финансовых делах и связанных с ними отношениях. Этот день подтверждает долгосрочные договоренности об оплате работ и услуг, помогает получать плановые доходы от профессиональной деятельности независимо от ее формата. Если появилось несколько вариантов решения задачи, лучше не откладывать их сравнение, оценку и (или) комбинирование.

Сегодня на первом месте у Весов их собственные нужды, но они не обособленные эгоисты. Большинство из них включено в социальную жизнь, в той или иной степени зависимо от своего партнера или своей аудитории, включая зарубежную. Этот день помогает им отвлечься от мелочей и подтвердить существующие стратегические договоренности, при этом дает им право подчеркнуть в них важность своей личной роли.

Сегодня Скорпионы могут оставаться зависимы от своих партнерских обязательств – особенно если заключили контракт за рубежом или работают удаленно. К счастью, в эти сутки потенциальные проблемы такого положения вещей сглажены, а положительные стороны выходят на первый план. День подходит для начала нового витка сотрудничества по определенной системе или программе в рамках долгосрочного плана.

Сегодня звезды советуют Стрельцам следить за социальными новостями и стараться участвовать в жизни своей группы, особенно профессиональной. Это подходящий момент для возобновления совместных работ или попытки разморозки коллективного проекта. Помимо возможностей для будущей карьеры такие действия станут неплохой профилактикой фундаментальных разногласий с нужными вам людьми или организациями.

Сегодня Козерогам лучше заниматься стратегической частью своих планов. Этот день помогает им укрепить их личные карьерные, партнерские и правовые позиции, но требует организованности, работоспособности и знания законов. Козерогам-руководителям и фрилансерам важны такие качества, как целеустремленность и самодисциплина. Если вы не босс, вам пригодится умение подчиняться и выполнять приказания.

Водолеям этот день позволяет спокойно и планомерно идти к своей цели. Его задачи и ритмы удачно совпадают с их собственными планами и принципами (или не слишком им противоречат). Часто им будут помогать профессионализм, трудолюбие, опыт и плоды их прежних усилий. Уверенность в главном поможет им меньше переживать из-за критичных мелочей, которые все еще не улажены и не всегда зависят от их воли.

Сегодня Рыбам стоит действовать в строгом соответствии с законами и нормами, согласно протоколу или заведенным порядкам. Это даст им серьезное подспорье в любом деле и обеспечит защиту в потенциально проблемных отношениях. Этот тот самый день, когда профилактика дешевле лечения, а предупредить неприятности проще, чем устранять. Может пригодиться профессиональный стандарт или коллективный опыт.