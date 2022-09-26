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Показываем свои чувства — любовный гороскоп на 27 сентября

26 сентября 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня не стоит заводить долгие беседы, лучше показать партнеру нашу любовь, а не сказать о ней.

Показываем свои чувства — любовный гороскоп на 27 сентября
Фото: beautifoto.ru

Овен

На любовном горизонте Овнов сегодня могут появиться легкие тучки. Грозы и грома можно не бояться, но те или иные осложнения все же не исключены – например, в форме взаимного недовольства друг другом или односторонней капризности. Нежелательно планировать романтическое свидание на вечернее время.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня в их любовном общении велика роль мелочей. Именно от них будет зависеть психологический комфорт самих Тельцов и их партнеров. Помните, что с приближением вечера условий для приятной встречи станет меньше по объективным причинам, и не затягивайте свидание.

Близнецы

Сегодня Близнецы готовы многое сделать для развития своей любовной истории, но обстоятельства время от времени чинят им на этом пути препятствия. Не исключено, что сама атмосфера этих суток окажется недостаточно романтичной или будет чем-то омрачена (например, малоприятными ассоциациями с прошлым).

Рак

На этот день Ракам лучше не планировать значимое свидание или другое важное романтическое мероприятие. Это не самый подходящий момент для попытки сближения: ему могут мешать вредные привычки обоих партнеров. При новом знакомстве помехой может стать недоверие, влияние тех или иных предубеждений.

Лев

В этот день к влюбленным Львам могут оказаться не слишком благосклонными внешние обстоятельства. Это не помешает их рядовым встречам, но может создать досадные помехи при попытке затеять веселый флирт, помириться или устроить незабываемое комфортное свидание с ярко выраженной праздничной окраской.

Дева

Влюбленных Дев сегодня поджидают мелкие огорчения, часто уже знакомые им по прошлому. Возрастает вероятность повторить ту же ошибку или попасться на тот же крючок. Для многих Дев может оказаться капканом желание соблюсти приличия в отношениях и продемонстрировать любимому человеку «хорошие манеры».

Весы

Обстоятельства этого дня мешают Весам чувствовать себя легко и гармонично, что не лучшим образом отразится на их общении с представителями противоположного пола. И в новом, и в давнем романе возрастет их восприимчивость к негативным сторонам отношений. Могут проявиться не лучшие грани их характера.

Скорпион

Скорпионам сегодня стоит почаще напоминать себе, что в данный период своей жизни они уязвимы и эта тенденция может распространиться на их личную жизнь. Не стоит оказываться в сомнительных ситуациях, давать ложные обещания или делать то, за что потом будет мучительно стыдно перед собой и партнером.

Стрелец

Сегодня что-то мешает влюбленным Стрельцам с полной уверенностью смотреть в будущее. Звезды советуют не заводить в этот день новые отношения и стараться не строить планов с постоянным партнером: что-то будет упущено или вызовет тайные сомнения. Также в этот день лучше не давать любовных обещаний.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам избавиться от лишнего негативизма по отношению к своему партнеру и обратить взгляд своего язвительного внутреннего критика на себя самих: это поможет отношениям гораздо больше. Одиноким Козерогам в эти сутки также лучше поискать причины своего одиночества в себе.

Водолей

В этот день влюбленные Водолеи склонны верить в лучшее, и это делает им честь. Они не настроены «копаться в грязном белье» или прибегать к недостойным приемам. Но именно по этой причине они могут не видеть коварных скрытых помех, недостатков своего партнера и погрешностей в собственном поведении.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам отложить свидание - особенно если их ждет встреча с малознакомым человеком, оставляет желать лучшего обстановка, настроение или самочувствие. Не самый удачный момент для начала романа, а также для попытки сближения, примирения или прояснения болезненных противоречий.

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