Проводим день в одиночестве — гороскоп на 27 сентября

2-3 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах повышает чувствительность к негативным аспектам деловых и личных отношений – особенно тех, что так или иначе связаны с прошлым.

Может усилиться недоверие, вызванное прежними событиями и проявлениями чужой необязательности. Не исключено, что неприязнь будет скрытой и начнет выражаться косвенно – например, через невербальные знаки. Былые ошибки в общении способны повлиять на репутацию в настоящем и будущем. Не стоит выбирать этот день для важных встреч, подписания контракта или начала длительного партнерства. Плановые совместные акции лучше перенести на первую половину дня.

Сегодня звезды советуют Овнам не откладывать совместные дела, лучше всего заняться ими с утра. В течение дня начнет снижаться собранность, не исключается раздражительность. Одна из задач этого дня – поддерживать ровные отношения, избегая отката к неприятным моментам прошлого в давних союзах и недоразумений в только что созданных. Если нужные люди не в духе, взаимодействие лучше на время свернуть.

Сегодня Тельцам лучше перенести текущие дела на начало дня – особенно если в них им требуются помощники. Чем ближе вечер, тем выше риск технических осложнений и психологических затруднений в общении. В течение дня снизится ловкость в работе, могут обостриться мелкие разногласия между партнерами, клиентами или коллегами. Не стоит откладывать на вечер посещение врача, косметолога, парикмахера.

Близнецам стоит помнить, что удачные тенденции этого дня в любой момент могут подпортить неприятные моменты, особенно вечером. Возможны те или иные осложнения в личной жизни, у детей или подопечных. Вероятны помехи в спортивных тренировках – например, недомогания. Не исключен творческий кризис. Может быть чем-то омрачен отдых. Если вам требуется результат, близкий к идеальному, действуйте утром.

Ракам стоит учитывать коварный эмоциональный фон этих суток. Даже самые гармоничные взаимоотношения, включая домашние, сегодня могут быть усложнены старыми обидами. Даже в благоустроенном быту вероятны места дискомфорта. Риск бытовых и психологических помех начнет расти ближе к вечеру. Не стоит выбирать эти сутки для важных начинаний в своей частной жизни – например, для переезда в новое жилье.

Сегодня Львам стоит учитывать знакомые неблагоприятные моменты в своих отношениях с людьми (особенно со своим повседневным внешним окружением: коллегами, соседями, помощниками, попутчиками, персоналом учреждений). В этот день лучше отказаться от целевых командировок, важных визитов и от мероприятий, рассчитанных на приятное общение. Плановые акции, контакты и поездки желательно перенести на утро.

Сегодня Девам стоит иметь в виду вероятность знакомых скрытых ловушек в своих материальных делах и в общении с людьми. В этот день можно столкнуться с недостаточной честностью и чистоплотностью в партнерстве, сделке. Также есть риск финансовых, творческих и любовных затруднений. Не лучший момент для шоппинга: может подвести вкус, велика вероятность явного или замаскированного товарного брака.

Сегодня звезды советуют Весам перенести все свои важные плановые мероприятия на утро. По мере развития событий у представителей этого знака может копиться явный или скрытый дискомфорт, портиться настроение или ухудшаться самочувствие (особенно если они были рождены в октябре). На этом фоне снизятся результативность и уверенность в себе, возрастет риск повздорить с домочадцами или нужными людьми.

Сегодня Скорпионы окажутся не в самой удачной для себя ситуации. Возрастает риск скрытых ловушек. Наибольший дискомфорт будут испытывать Скорпионы, заключившие кабальный договор или невыгодную сделку. Скорпионам, не имеющим особых проблем, звезды рекомендуют действовать осмотрительнее, чтобы ненароком их себе не создать. Для этого стоит отложить начинания, избегать сомнительных путей и компаний.

Стрельцам стоит помнить, что сегодня в их партнерских и приятельских связях могут всплыть неприятные нюансы. Проблемы им могут создать незакрытые материальные обязательства, которые портят дружбу и бросают тень на репутацию. Также этот день может высветить сомнительные стороны в социальной обстановке, указать на подозрительные детали в сделке, в делах профессионального или другого сообщества.

Сегодня Козерогам не помешает удвоить внимательность и к выполняемой задаче, и к своему поведению. Им стоит думать не о чужих, а о своих недостатках. День может задействовать их негативный потенциал и толкнуть на ошибку по личным причинам – например, из-за недомогания или тайного духа противоречия. Есть риск без особого повода подпортить свой авторитет, повздорить с партнером или руководством.

Сегодня Водолеям не стоит быть слишком доверчивыми и беспечными. В любом плане найдутся скрытые уязвимые места. Не всегда будут честны партнеры и добросовестны официальные инстанции. Возможны моменты недоверия в общении с иностранцами и международными организациями. Не исключено частичное разочарование в кумире или другое столкновение идеалов с суровой действительностью. Важно не терять оптимизм.

Сегодня Рыбам не помешает стать более придирчивыми. Доля скепсиса в делах и отношениях с людьми окажется для них выгоднее беспечной доверчивости, так как поможет им вовремя выявлять критичные недостатки или своевременно их избегать. При соблюдении предосторожностей это вполне подходящее время для испытания на честность, тест-драйва или проверки уязвимостей. Созидательные начинания стоит отложить.