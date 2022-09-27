Буря чувствую против разума — любовный гороскоп на 28 сентября

Наши эмоции сегодня будет сложно контролировать от слова совсем.

Сегодня влюбленные Овны становятся менее активными и более эмоциональными. Для них может представить особый интерес интимная сторона отношений. Назначая свидание, в эти сутки лучше избегать сложных и энергозатратных креативных задумок. Для встречи желательно найти тихое и слегка интригующее место.

Сегодня звезды советуют Тельцам стать более чуткими к настроению любимого человека. Не исключено, что ему не захочется выходить на контакт или проявлять откровенность. Некоторые Тельцы начнут сомневаться в своих чувствах или в правильности выбранной линии поведения. Не исключен перенос свидания.

Близнецам не стоит унывать, если на пути их задумок упорно стоят старые препятствия или возникли новые. Во многих случаях это временные барьеры, которые через день или два будут сняты. К тому же, в этот день может куда-то пропасть собственный азарт, без которого любовная игра становится пресной.

В личной жизни Раков сегодня возможны загадки, отсрочки и недоразумения. Звезды советуют им не искать причины такого положения дел в себе или в партнере, так как гораздо чаще в нем будут повинны обстоятельства. Во время такой заминки самое время подумать, не пора ли что-то изменить в отношениях.

В этот день Львы часто склонны преувеличивать негативные стороны своей любовной истории и недооценивать хорошие. Возможна мнительность, болезненная зависимость от тайн прошлого. Звезды советуют на время отложить активные встречи и обещают, что уже в ближайшие дни обстоятельства заметно улучшатся.

Сегодня влюбленные Девы могут пережить минуту сомнений и колебаний. Многие Девы окажутся на пороге той или иной перемены в своих любовных делах. Именно в эти сутки может подойти к концу легкий и бурный роман. В постоянных отношениях Девам пора подумать о смене своего имиджа и (или) линии поведения.

Сегодня звезды не советуют Весам форсировать события в своей личной жизни, какими бы приятными они ни были. Лучше отложить любовную инициативу, перенести свидание, повременить с важным решением. Стоит помнить о правиле, гласящем, что «удачный шаг, сделанный в неурочное время, не является удачным».

Сегодня звезды не советуют Скорпионам брать на себя первый ход в любовной игре, даже если обстоятельства идут им навстречу. Также они рекомендуют не слишком бурно выражать свои чувства: в сложившейся ситуации это может оказаться неуместным. Не повредит немного интригующей скромности и скрытности.

Обстоятельства этого дня вынуждают Стрельцов действовать втайне, что им не всегда по вкусу. Возможно, им придется скрывать свои подлинные чувства или использовать для их выражения туманные намеки. Приятные перемены в личной жизни уже близко, но искусственно торопить события звезды не советуют.

Сегодня Козероги нуждаются в эмоционально насыщенной обстановке и не боятся «сложных» переживаний. Также в эти сутки им может показаться привлекательным уединение и дело не в том, что они охладели к партнеру: им может потребоваться время для осмысления нового поворота событий в своей личной жизни.

Сегодня влюбленным Водолеям лучше не торопить события и не искушать судьбу. Ситуация может «зависнуть» или повернуться не лучшим образом – но звезды уверяют, что это ненадолго, и хорошие перемены уже близко. Даже в удачно развивающемся романе не помешает сделать паузу и пару дней выдержать интригу.

В эти сутки влюбленные Рыбы получают точку опоры в виде собственного тонкого чутья – но внутренний голос может быть заглушен для них бурей чувств, действующих подобно гипнозу. Им стоит меньше делиться своими секретами и внимательнее слушать чужие признания. В поведении партнера возможны перемены.