Внутренняя чуйка будет работать — гороскоп на 28 сентября

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе заставляет острее реагировать на негатив, чем на позитив.

В спорах начнут чаще выдвигаться иррациональные и скептичные аргументы. Внимание может переключиться на интригующее прошлое. В отношениях может начать привлекать не формальная, а внутренняя таинственная или неприглядная сторона. Также в этот день снижаются темпы и становится меньше энергии для внешней суеты. Возможна заминка в делах, перемена в недавних чувствах или вкусах. Не исключены колебания в выборе. Нежелательны покупки и сделки. Уместны исследования, подводящие черту под изысканиями последних недель.

Этот день сделает Овнов чувствительнее. Он может напомнить им о потенциальных опасностях и возможных кризисах (особенно если у них уже есть неприятный опыт в прошлом). Может временно снизиться работоспособность, упасть темп действий. Звезды советуют переключиться на скрытую часть работ или на поиск погрешностей в своих проектах. Не стоит без необходимости браться за новые ответственные задачи.

Сегодня Тельцы заинтересованы в обратной связи, но нужные им люди могут быть не готовы к диалогу по разным причинам. Не исключена скрытность и доля недоверчивости. Многим Тельцам придется ждать, пока собеседник «созреет» для контакта. Также в этот день возможны заминки в любой сфере и в любом деле. Звезды объясняют это естественными причинами и советуют не волноваться: завтра все наладится.

Сегодня у Близнецов не исключен временный спад энергии. Причиной может стать недомогание, неподходящее стечение обстоятельств или скучное дело, которое не вызывает у них особого энтузиазма, но должно быть выполнено. Звезды советуют избегать новых начинаний. Лучше обратить внимание на вещи, места или процессы, требующие гигиенической чистки, переделки, защиты или тщательной внутренней инспекции.

Сегодня Раки смогут чаще полагаться на свое чутье – в частности, оно будет их верным ориентиром в неприятных или сложных контактах. Но в некоторых случаях им будет лучше не пытаться проникнуть в скрытую подоплеку событий или в тайны чужой мотивации, а просто подождать близкого нового поворота событий. Такая тактика будет оптимальной в жилищных, бытовых и семейных делах, в супружеских отношениях.

Сегодня настрой Львов станет менее радужным. У многих Львов возрастет эмоциональная зависимость от обстановки в доме или офисе, от жилищных дел. Может снизиться общительность, усилиться сентиментальность, появиться потребность в тайне или уединении. Не лучший день для внешней социальной активности. Хорошо погрузиться в хозяйственные дела, особенно связанные с чисткой, уборкой и утилизацией хлама.

Этот день сулит Девам сомнения и заминки в текущих делах, особенно любовных и финансовых. Может наметиться смена вкусов и эстетических предпочтений. Возможны перепады эмоций, особенно у Дев, рожденных в середине сентября. Несмотря на неплохое чутье, не стоит спешить сегодня с покупкой, сделкой, выбором или выражением чувств: вскоре настрой изменится, и сделанный шаг может показаться неуместным.

Весам звезды советуют временно свернуть активные занятия, так как любые шаги сегодня могут стать преждевременными. Желательно не спешить с покупками и шлифовкой своего имиджа, не торопиться с появлением перед взыскательной публикой, с деловым или творческим начинанием, любовной инициативой. В этот день лучше не приобретать и не надевать в первый раз новые вещи, зато хорошо избавляться от старых.

Этот день принесет Скорпионам определенные выгоды, если они снизят запросы и будут чаще доверять своему чутью. Не время громко заявлять о себе. Стоит исключить инициативы и лишнюю суету, не стремиться на первый план. Чем скромнее окажется ваше поведение, тем проще вам будет закрыть свои мелкие насущные нужды. Например, к вам может заранее приходить информация в виде озарений или предчувствий.

Сегодня звезды советуют Стрельцам не рваться на передний план, в любой ситуации выбирать тишину или уединение. Отказ от общения не обязателен, но желательно не обсуждать слишком эмоциональных для вас тем, особенно с теми людьми, кто может критиковать ваши решения и переживания. Лучше избегать в эти сутки открытой конкурентной борьбы и публичных выступлений перед «живой» аудиторией. Не стоит хвалиться успехами, сейчас счастье любит тишину.

Сегодня Козероги имеют шанс на успех, но им лучше его скрывать. Звезды советуют им не афишировать свои знания, подозрения, подробности биографии и дружеские связи. Успехи этого дня в большой мере зависят от самочувствия и настроения — а они, в свою очередь, от обстановки и выбранного рода занятий. Хорошо, если интересы этих суток окажутся как-то связаны с тайнами собственного или чужого прошлого.

Сегодня звезды советуют Водолеям вести себя осторожнее. Не время для активной плановой деятельности, лишние инициативы разумнее свернуть. Стоит избегать ситуаций, способных привести к профессиональным и домашним проблемам – либо подумать, как минимизировать их, если они неизбежны. Не стоит предпринимать ничего серьезного, не получив совета от людей, которым вы доверяете.

Сегодня Рыбы могут положиться на свою интуицию: она станет для них более надежным источником подсказок, чем свод правил или коллективное мнение. Многие Рыбы будут интуитивно угадывать суть событий, которые происходят далеко от них, а также начнут лучше разбираться в чужих мотивах. Требуют внимания личные и деловые отношения: в них назрела новая фаза, меняющая финансовые или этические акценты.