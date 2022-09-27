Тратить или копить — финансовый гороскоп на 28 сентября

Сегодня мы встанем перед непростым решением.

Сотрудничество Овнов с деловыми партнерами может оказаться экономически невыгодным, и даже убыточным. Это также касается работы с клиентами и заказчиками. При обслуживании клиентов вы можете потратить много времени впустую на неплатежеспособных клиентов, которые будут отвлекать ваше внимание и в итоге так и не сделают заказ. Задача этого дня состоит в том, чтобы сохранить имеющиеся у вас финансовые ресурсы.

Сложный день у Тельцов, занимающихся делопроизводством, а также специализирующихся на подборе персонала в фирме. Возрастает вероятность путаницы в документах и неэффективного расходования рабочего времени. Нежелательно подписывать трудовой договор. Представители публичных профессий типа преподавателей или юристов могут столкнуться с трудностями.

У Близнецов в этот день могут не сложиться отношения с коллегами или подчиненными. Старайтесь браться за ту работу, которая не требует дополнительного согласования и которую вы в состоянии выполнить самостоятельно. Не лучший день для реализации творческих замыслов. С серьезными сложностями могут столкнуться те, кто работает по свободному графику. Привычка откладывать работу на последний момент может привести к нарушениям сроков.

Относительно благоприятный день для Раков, работающих в крупных фирмах или в государственных учреждениях. Ориентируйте себя на методичную и последовательную работу с целью не допустить отклонения от графика. Единственное неудобство состоит в том, что у вас могут ухудшиться условия труда на рабочем месте. Также это не лучший день для риелторов и тех, кто собирается оформлять договор аренды.

Львам, работающим с документами в офисе, в этот день может потребоваться искать потерянные документы. Процесс аналитической обработки и сортировки деловых бумаг может быть затруднен. Если в этот день вам предстоит переходить в другой офис или кабинет, то следите, чтобы не потерять документ. Это неблагоприятный день для учебы и подготовки к сдаче экзаменов. Информация запоминается с большим трудом.

У Дев в этот день могут затормозиться деловые контакты. Запланированная встреча может не состояться, либо пройдет с неудовлетворительным для вас результатом. Осложняются любые обменные и торговые операции. Вам будет сложнее извлечь материальную выгоду из деловых связей. Торговцы, возможно, отметят снижение покупательского спроса.

Весам сегодня может оказаться весьма непросто просчитать материальные последствия от тех или иных своих инициатив. Старайтесь сосредоточиться на текущих делах и не делать ничего нового по собственной инициативе. В противном случае это может обернуться для вас финансовыми убытками. Чтобы минимизировать возможный ущерб, сосредоточьтесь на обычной рутинной работе.

Скорпионам рекомендуется сегодня ориентироваться на приказы и распоряжения своего начальства. Точно следуя в фарватере своего руководства, вы вполне неплохо справитесь с делами. Попытка сделать что-либо на свой вкус и на свое усмотрение без согласования с начальством может окончиться неудачей. Вас могут обвинить в самоуправстве и выходе за рамки своей компетенции.

Стрельцам рекомендуется больше времени уделять обучению, повышению уровня своей квалификации. Активнее общайтесь с коллегами. Успешно проходит деловая переписка и обмен мнениями по интернету. Советы иностранцев и людей из других регионов могут оказаться очень ценными и реально помогут вам справиться с некоторыми практическими вопросами. Возможно, вам не удастся действовать в свободном режиме из-за каких-то ограничивающих обстоятельств.

Козерогам не следует питать иллюзии относительно быстрого решения своих вопросов. Расчет на помощь начальства может не оправдаться. Это достаточно трудный день для тех, кто плотно работает с компьютерной техникой. Возможны частые сбои в работе программного обеспечения и иные технические поломки. Также не забывайте о соблюдении техники безопасности.

У Водолеев удачное время для наработки клиентской базы и проведения рекламных мероприятий. Ваши экономические возможности будут крепнуть за счет расширения делового партнерства. Успешно проходит переговорный процесс. Вместе с тем это не лучший день для профессионального обучения и работы вахтовым методом. Служебные командировки могут пойти не по плану.

У Рыб неблагоприятный день для инвестиций в реализацию проектов, географически удаленных от места вашего жительства. В связи с этим лучше воздержаться от оформления денежных переводов в другие регионы. Удачное время для расширения деловых связей с коллегами в трудовом коллективе. Вы сможете успешно урегулировать логистические неувязки в торговой деятельности.