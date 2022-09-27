Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьСолнечный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскопИмена
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Ретроградный Меркурий продлится:
00дней
00часов
00мин.
00сек.
Ретроградный Меркурий
продлится:
00дней
00часов
00мин.
00сек.
Что это значит?
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Возлагаем надежды и планируем будущее: как действовать в октябре, чтобы приманить к себе удачу

27 сентября 2022ГороскопыСерж Кораблев

Транзит Венеры по родным её природе Весам (с 29.09 по 23.10) в наше неспокойное время – островок гармонии и вездесущий подарок небес.

Возлагаем надежды и планируем будущее: как действовать в октябре, чтобы приманить к себе удачу
Фото: wallhere.com

Богиня красоты и гармонии становится главным рулевым и хозяйкой положения практически на весь предстоящий лунный месяц – до следующего новолуния 25 октября.

Несмотря на всю сложность текущих геополитических процессов – влияние сильной Венеры в знаке своей обители может «вытаскивать» безнадёжно испорченные партнёрские и дипломатические отношения и даже помирить непримиримых соперников. От транзита Венеры можно ждать не только потепления в контактах самого разного уровня, но и более благополучного развития начинающихся в это время любовных романов, завязывания новых партнёрских отношений и сотрудничества. С выходом планеты чувств из Девы спадёт излишний педантизм и склонность к критической оценке в общении и контактах. И наоборот – компромисс и взаимовыгодное сотрудничество, оптимизация спорных ситуаций будут стабилизировать процессы. Наступает более благоприятное время для творческих людей (особенно литературно-писательского жанра), но в целом повысится и конкурентная среда.

Первый же «показ мод» Венеры в Весах состоится на фоне аспекта противостояния с Юпитером – дни 1-2 октября обещают повышенную конфликтную атмосферу. С учётом в эти же дни разворота Меркурия на прямой ход старайтесь минимизировать проблемы в контактах, возможны обольщения каким-нибудь объектом или проектом, срывы договорённостей – для принятия важных решений лучше дождаться более благоприятных дней 3-4 октября.

В дальнейшем с 11 октября Венеру в Весах начнёт поддерживать и Меркурий, а 13-14 октября при дружественном союзе Венеры с Сатурном станут едва ли не лучшими днями октября, на которые можно возлагать надежды и планировать важные дела.

Крайне активная фаза участия Венеры (в соединении с Солнцем) в мажорных разноплановых аспектах с энергичными Марсом и Плутоном на небе с 18 по 23 октября обязательно даст тематические события на земле. Характер взаимодействий планет может говорить о резонансных событиях в среде политики и государственных лидеров, известных личностей в публичном пространстве, а также о катаклизмах в финансовой сфере. Эти же дни содержат энергию провокационного плана, когда хочется действовать решительно, условно говоря «провернуть» операцию, но взаимосвязи планет могут повернуть любую ситуацию вспять или дать абсолютно обратный неожиданный результат. Зная, что вся указанная неделя проходит накануне солнечного затмения (25.10), усиленного торможения Марса и на убывающей Луне, период ожидается довольно скользкий, а риски для начинаний высокими.
Рамблер: последние новостиВозлагаем надежды и планируем будущее: как действовать в октябре, чтобы приманить к себе удачуСамый привлекательный знак зодиакаЖизнь есть где-то еще: ученые ответили, одни ли мы в космосе
Ретроградный Меркурий
продлится:
00дней
00часов
00мин.
00сек.
Что это значит?
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Проводим день в одиночестве — гороскоп на 27 сентября
Проводим день в одиночестве — гороскоп на 27 сентября
Гороскопы
Подтягиваем профессиональные знания — финансовый гороскоп на 27 сентября
Подтягиваем профессиональные знания — финансовый гороскоп на 27 сентября
[object Object][object Object]