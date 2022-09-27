Возлагаем надежды и планируем будущее: как действовать в октябре, чтобы приманить к себе удачу

Транзит Венеры по родным её природе Весам (с 29.09 по 23.10) в наше неспокойное время – островок гармонии и вездесущий подарок небес.

Богиня красоты и гармонии становится главным рулевым и хозяйкой положения практически на весь предстоящий лунный месяц – до следующего новолуния 25 октября.

Несмотря на всю сложность текущих геополитических процессов – влияние сильной Венеры в знаке своей обители может «вытаскивать» безнадёжно испорченные партнёрские и дипломатические отношения и даже помирить непримиримых соперников. От транзита Венеры можно ждать не только потепления в контактах самого разного уровня, но и более благополучного развития начинающихся в это время любовных романов, завязывания новых партнёрских отношений и сотрудничества. С выходом планеты чувств из Девы спадёт излишний педантизм и склонность к критической оценке в общении и контактах. И наоборот – компромисс и взаимовыгодное сотрудничество, оптимизация спорных ситуаций будут стабилизировать процессы. Наступает более благоприятное время для творческих людей (особенно литературно-писательского жанра), но в целом повысится и конкурентная среда.

Первый же «показ мод» Венеры в Весах состоится на фоне аспекта противостояния с Юпитером – дни 1-2 октября обещают повышенную конфликтную атмосферу. С учётом в эти же дни разворота Меркурия на прямой ход старайтесь минимизировать проблемы в контактах, возможны обольщения каким-нибудь объектом или проектом, срывы договорённостей – для принятия важных решений лучше дождаться более благоприятных дней 3-4 октября.

В дальнейшем с 11 октября Венеру в Весах начнёт поддерживать и Меркурий, а 13-14 октября при дружественном союзе Венеры с Сатурном станут едва ли не лучшими днями октября, на которые можно возлагать надежды и планировать важные дела.

Крайне активная фаза участия Венеры (в соединении с Солнцем) в мажорных разноплановых аспектах с энергичными Марсом и Плутоном на небе с 18 по 23 октября обязательно даст тематические события на земле. Характер взаимодействий планет может говорить о резонансных событиях в среде политики и государственных лидеров, известных личностей в публичном пространстве, а также о катаклизмах в финансовой сфере. Эти же дни содержат энергию провокационного плана, когда хочется действовать решительно, условно говоря «провернуть» операцию, но взаимосвязи планет могут повернуть любую ситуацию вспять или дать абсолютно обратный неожиданный результат. Зная, что вся указанная неделя проходит накануне солнечного затмения (25.10), усиленного торможения Марса и на убывающей Луне, период ожидается довольно скользкий, а риски для начинаний высокими.