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Возлагаем надежды и планируем будущее: как действовать в октябре, чтобы приманить к себе удачу
Транзит Венеры по родным её природе Весам (с 29.09 по 23.10) в наше неспокойное время – островок гармонии и вездесущий подарок небес.
Богиня красоты и гармонии становится главным рулевым и хозяйкой положения практически на весь предстоящий лунный месяц – до следующего новолуния 25 октября.
Несмотря на всю сложность текущих геополитических процессов – влияние сильной Венеры в знаке своей обители может «вытаскивать» безнадёжно испорченные партнёрские и дипломатические отношения и даже помирить непримиримых соперников. От транзита Венеры можно ждать не только потепления в контактах самого разного уровня, но и более благополучного развития начинающихся в это время любовных романов, завязывания новых партнёрских отношений и сотрудничества. С выходом планеты чувств из Девы спадёт излишний педантизм и склонность к критической оценке в общении и контактах. И наоборот – компромисс и взаимовыгодное сотрудничество, оптимизация спорных ситуаций будут стабилизировать процессы. Наступает более благоприятное время для творческих людей (особенно литературно-писательского жанра), но в целом повысится и конкурентная среда.
В дальнейшем с 11 октября Венеру в Весах начнёт поддерживать и Меркурий, а 13-14 октября при дружественном союзе Венеры с Сатурном станут едва ли не лучшими днями октября, на которые можно возлагать надежды и планировать важные дела.
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