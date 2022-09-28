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Велик риск конфликта — финансовый гороскоп на 29 сентября

28 сентября 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня мы можем повздорить как с коллегами, так и с начальством.

Велик риск конфликта — финансовый гороскоп на 29 сентября
Фото: novate.ru

Овен

В этот день Овнам, имеющим свой бизнес, рекомендуется держать под контролем все детали сотрудничества с деловыми партнерами. Особенно контролируйте исполнение договорных обязательств. Избегайте любых форм тайного или неофициального сотрудничества, сопряженного с риском нарушения закона. Действуйте открыто, и тогда все будет хорошо.

Телец

Тельцам в этот день лучше воздерживаться от использования технических новинок в своей повседневной профессиональной деятельности. Любые новшества могут внести фактор нестабильности в вашу работу, а это может привести к снижению результативности. Опирайтесь на прочные деловые связи с коллегами и подчиненными – они не подведут. Прилагайте усилия к тому, чтобы повысить уровень своего мастерства.

Близнецы

Близнецам в этот день, возможно, придется полагаться только на самих себя. Поведение деловых партнеров и начальства могут остаться за гранью вашего понимания, и успешного взаимодействия вряд ли удастся добиться. Из-за напряженности отношений некоторые запланированные на сегодня дела могут остаться незавершенными. Используйте свои творческие способности для преодоления трудностей.

Рак

Неблагоприятно может сложиться этот день для профессиональной учебы и любой интеллектуальной деятельности Раков. Особенно непросто придется практикантам, которым требуется проходить практику в рамках обучения. Примерно в таком же сложном положении могут оказаться новые работники, проходящие стажировку. Тем не менее, старайтесь доводить до конца начатые дела, даже если придется задержаться подольше на работе.

Лев

Львы в этот день смогут проявить свои лучшие предпринимательские качества. Особенно это относится к способности устанавливать контакты с интересующими людьми и добиваться компромиссных решений во время сотрудничества. Тем не менее, воздержитесь от использования чужих, заемных денег – здесь могут быть убытки. Также не рекомендуется делать покупки по кредитной карте.

Дева

Сегодня типичные Девы могут преуспеть в делах, если будут полагаться только на самих себя. Чтобы повысить результативность, вам требуется держать под личным контролем свою работу и все, что к ней относится. Это не лучшее время для подписания документов о сотрудничестве. Опасайтесь обманов, мошенничества при выполнении клиентских услуг. Хорошее время для вложения средств в недвижимость, строительство и ремонт.

Весы

Весам в этот день будет сложно понять мотивы поведения коллег и подчиненных. По некоторым вопросам могут возникать споры и разногласия. Старайтесь держаться подальше от межличностных разбирательств и не высказывать никому критических замечаний. Сосредоточьтесь на реализации своих намерений. Лучше, если вы будете действовать самостоятельно и независимо.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется воздерживаться от авантюрных попыток получить большие доходы за счет спекулятивной деятельности. Бизнесмены рискуют понести убытки при оптовых закупках товара, предназначенного для перепродажи. Также не торопитесь проводить операции по обмену валюты.

Стрелец

Стрельцы в этот день могут проявить некоторую нестабильность и непоследовательность в поведении. Твердому соблюдению своих принципов и намерений может мешать излишняя эмоциональность, склонность остро реагировать на внешние раздражители. Поэтому звезды рекомендуют, перед тем как сделать серьезный выбор, посоветоваться со старыми верными друзьями – они не подведут.

Козерог

Удачно пойдут дела у Козерогов, занимающих управленческие должности. Используйте все имеющиеся у вас рычаги воздействия для получения достоверных сведений о реальном положении дел. Это вполне возможно сегодня. Благодаря полученной информации вы сможете избежать ошибок. Также вы можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельных покровителей.

Водолей

Водолеям рекомендуется расходовать свободное время на повышение уровня профессиональной квалификации. Сейчас вы в состоянии намного быстрее усвоить сложную информацию, и тем самым расширить свои представления о профессии. Обмен опытом со знающими специалистами может способствовать укреплению деловой репутации в бизнес-сообществе. А вот в деньгах сейчас могут образоваться провалы, убытки.

Рыбы

Рыбы в этот день могут столкнуть с ухудшением внешних обстоятельств, когда будет сложнее проявить инициативу. Возможно, в некоторых важных вопросах вы запутаетесь и не сможете понять, что конкретно от вас ожидает начальство. А начальство, со своей стороны, может выражать недовольство вашим нерасторопным поведением. Звезды советуют вам делать лишь то, что является вынужденной необходимостью.

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