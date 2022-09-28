Вселенная поддержит в трудный момент — гороскоп на 29 сентября

4-5 лунные сутки. Сегодня вступление Венеры в знак Весов сулит те или иные приятные перемены, но внимание может оказаться приковано вовсе не к ним.

Положение Луны чаще склоняет к изучению «обратной стороны медали», создает условия для приватного общения, побуждает делиться секретами или информацией, мешает избавиться от навязчивых подозрений и мыслей о прошлом. Вплоть до ночи может подпитываться интерес к подтексту в тех или иных событиях. Не лучший день для позитивных начинаний. Он подходит для научных исследований, совещаний, уборки и чистки, для завершающих или подготовительных работ.

Сегодня звезды советуют Овнам отложить простые задачи и взяться за сложные – при условии, что они требуют больше чутья на скрытые недостатки, чем энергии и внешней суеты. День может загнать в жесткие рамки, но также даст подсказки, как в них следует действовать. Пригодятся знания, навыки или связи, полученные в течение последних недель. Удачный момент для исправлений ошибок и извлечения уроков.

День откроет Тельцам новые приятные возможности в делах, связанных с работой, здоровьем, получением услуг, содержанием любимого питомца. Возрастет лояльность со стороны помощников и персонала. Но на первом плане для них может остаться не новая тенденция, а завершение старой – например, финальная стадия долгой дискуссии, равно затрагивающая их и чужие интересы. Такой разговор лучше не откладывать.

Близнецам лучше отвести этот день для рутинных занятий. Они могут оказаться продолжением вчерашних событий и потребовать полного самоотверженного вовлечения, включая эмоциональное. Хорошо заниматься в эти сутки лечением и профилактикой болезней, технической частью хозяйства, производства и бизнеса, нуждами питомцев, необходимыми обновлениями, исправлением недостатков, финальной уборкой и чисткой.

Раки вплоть до ночи могут оставаться очень чувствительными на эмоциональном уровне и пассивными на событийном. Им может не хватать импульса, толкающего в новом направлении. И в делах, и в отношениях многие Раки будут инертными и предпочтут следовать прежнему курсу, даже если видят в нем недостатки. Не исключена зацикленность на старых темах или сюжетах, которые быстро теряют свою актуальность.

Сегодня звезды предостерегают Львов от ухода в неприятные эмоции. Лучшее средство от них – погружение в ту или иную полезную деятельность, направление которой могут подсказать домашние или служебные обстоятельства. Также в эти сутки не стоит замалчивать мелочи, которые беспокоят. Желательно не откладывать итоговые производственные совещания, внутренние семейные разговоры и контакты с сервисами.

Обстоятельства этого дня цепко держат Дев в прежних границах, мешая им сменить свой тон или образ. Одним Девам будет мешать ход событий, другим собственный настрой. Но нет худа без добра: этот день поможет многим Девам поставить точку в долгом обсуждении неприятных, но важных для них деталей или завершить исследование в интересующей сфере.

Сегодня звезды приглашают Весов вступить в более удачную полосу жизни, но к новому образу и приятным переменам многие Весы окажутся не вполне готовы. Причиной тому будут материальные дела, хозяйственные вопросы или не до конца прикрытые «тылы». Многим Весам придется потратить этот день на финальные приватные переговоры – например, на семейные совещания, финансовые или медицинские консультации.

Сегодня звезды советуют Скорпионам не уходить от общения. День подходит для исследования или итогового обсуждения тем, в которых они «как рыба в воде». Частью информации многие Скорпионы будут владеть заранее: они получат ее через знакомых или уловят ее суть интуитивно. В эти сутки желательно не выходить за изначально очерченные рамки, не претендовать на дополнительные привилегии и послабления.

Сегодня Стрельцам лучше выбрать режим сдержанности. Возможно, им придется подавить свои чувства или скрыть намерения. Главной сюжетной линией этого дня может стать некое исследование, закрытое совещание или личная переписка. Нежелательны поездки, так как в этот день они вряд ли окажутся продуктивными: есть вероятность внезапно столкнуться с осложнением, например, проверкой.

Для Козерогов это информативный день, но многое они уже знают сами и лишь получают подтверждение своим выводам. Владение нужной информацией поможет им не испытывать разочарований и не строить ложных планов на будущее, быть сдержаннее в общении со своими коллегами и друзьями. Также этот день может принести им обнадеживающие перемены в карьере, значимых планах или стратегически важных отношениях.

Сегодня Водолеям важно быть информированными, даже если информация не слишком их радует. Этот день подходит для углубления в скрытые неприятные нюансы, помогает избавиться от части подозрений или сомнений. Возможно совещание, закрывающее сложную тему. Пессимистичный настрой помешает увидеть и оценить позитивные тенденции. Важные шаги преждевременны и любые инициативы лучше перенести на завтра.

Сегодня для Рыб могут представить интерес вести издалека. Многие Рыбы будут информированы благодаря контакту с партнерами или старыми друзьями, но им также поможет их собственная интуиция. Новости этого дня способны не только подтвердить их подозрения, но и чем-то их порадовать. Возможно смягчение проблем, появление дополнительных ресурсов или лояльно настроенных людей.