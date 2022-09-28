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Перемены несутся на нас — любовный гороскоп на 29 сентября
Сегодня наша личная жизнь может круто поменяться.
Овен
Овны вплоть до ночи склонны усложнять ситуацию в своей личной жизни и воспринимать ее чересчур эмоционально. Не исключена зацикленность на отдельных деталях, мешающая им вести себя естественно. Хорошие моменты общения (например, приятные перемены в поведении партнера) могут пройти мимо их внимания.
Телец
Сегодня звезды советуют Тельцам быть готовыми к диалогу, так как разговор обещает стать важным. Не исключено, что именно он подведет черту под событиями последних недель и поможет им прояснить целый комплекс проблем в отношениях. Итоги такой беседы повлияют на их поведение, задав ему новый тренд.
Близнецы
Близнецов ждет приятная новость: в их личной жизни грядут хорошие времена. Однако сегодня им лучше не форсировать события. Особенно нежелательно начинать отношения с нуля или вносить в них радикальные новшества. Лучше заняться повседневными делами, чтобы потом они не отвлекали вас от романтики.
Рак
Обстоятельства этого дня прозрачно намекают Ракам на возможность нового поворота в любовных отношениях, но многие представители знака предпочитают его не видеть или проигнорировать. Прокрустово ложе старых сценариев может казаться им милее и привычнее смены декораций или новой расстановки ролей.
Лев
Влюбленным Львам стоит помнить, что сегодня они легко поддаются унынию и соскальзывают в негативный настрой – особенно если их окружает деловая рутина или бытовой хаос. Для приятного свидания с любимым человеком в эти сутки может не быть ни времени, ни настроения. Важную встречу разумнее отложить.
Дева
Внимание Дев вплоть до ночи может привлекать давняя тема или неоконченный сюжет в их личной жизни. «Старая песня о главном» может оказаться для них важнее прогресса. Новые конструктивные горизонты романа будут рассмотрены лишь гипотетически, так как большинство Дев сегодня окажется к ним не готово.
Весы
Этот день отмечен для Весов хорошим поворотом событий в личной жизни. Независимо от своего статуса, они становятся привлекательнее для представителей противоположного пола. Но текущие обстоятельства могут быть для них не слишком дружественными, поэтому лучше отложить любовные инициативы на завтра.
Скорпион
В этот день для Скорпионов может оказаться выгодным жанр приватной любовной переписки: именно в нем они смогут выразить свои настоящие чувства, не нарушая при этом условностей или каких-то важных для них договоренностей. Им не помешает поставить границы своему красноречию, чтобы не сказать лишнее.
Стрелец
В этот день судьба способна временно закрыть влюбленным Стрельцам прямые пути к исполнению их желаний и побудить их искать сомнительные обходные маршруты. Возможно, им придется тайно разыскивать деликатную информацию о любимом человеке вместо того, чтобы спросить его лично и услышать честный ответ.
Козерог
Сегодня преобладающим настроением у Козерогов может оставаться скепсис. Даже если судьба сделала им приятный подарок, превосходящий все их ожидания, они будут склонны воспринимать происходящее с изрядной долей недоверия и во всем искать подвох. Пробиться сквозь эту стену будет под силу не каждому.
Водолей
В личной жизни Водолеев сегодня появляются позитивные ноты и открываются новые горизонты, но многим Водолеям будет не до романтики. В чем есть положительная сторона, так как романтические инициативы в эти сутки невозможны или не приносят им ожидаемой радости. Лучше отложить их на следующий день.
Рыбы
Сегодня влюбленные Рыбы ощутят невидимую поддержку судьбы там, где столкнулись с тревогой и риском. Однако им не стоит терять бдительность, так как в любой момент они могут вновь попасть в затруднительное для себя положение. Договор с партнером или информация о нем не полностью снимет их опасения.
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