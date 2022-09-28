Перемены несутся на нас — любовный гороскоп на 29 сентября

Сегодня наша личная жизнь может круто поменяться.

Овны вплоть до ночи склонны усложнять ситуацию в своей личной жизни и воспринимать ее чересчур эмоционально. Не исключена зацикленность на отдельных деталях, мешающая им вести себя естественно. Хорошие моменты общения (например, приятные перемены в поведении партнера) могут пройти мимо их внимания.

Сегодня звезды советуют Тельцам быть готовыми к диалогу, так как разговор обещает стать важным. Не исключено, что именно он подведет черту под событиями последних недель и поможет им прояснить целый комплекс проблем в отношениях. Итоги такой беседы повлияют на их поведение, задав ему новый тренд.

Близнецов ждет приятная новость: в их личной жизни грядут хорошие времена. Однако сегодня им лучше не форсировать события. Особенно нежелательно начинать отношения с нуля или вносить в них радикальные новшества. Лучше заняться повседневными делами, чтобы потом они не отвлекали вас от романтики.

Обстоятельства этого дня прозрачно намекают Ракам на возможность нового поворота в любовных отношениях, но многие представители знака предпочитают его не видеть или проигнорировать. Прокрустово ложе старых сценариев может казаться им милее и привычнее смены декораций или новой расстановки ролей.

Влюбленным Львам стоит помнить, что сегодня они легко поддаются унынию и соскальзывают в негативный настрой – особенно если их окружает деловая рутина или бытовой хаос. Для приятного свидания с любимым человеком в эти сутки может не быть ни времени, ни настроения. Важную встречу разумнее отложить.

Внимание Дев вплоть до ночи может привлекать давняя тема или неоконченный сюжет в их личной жизни. «Старая песня о главном» может оказаться для них важнее прогресса. Новые конструктивные горизонты романа будут рассмотрены лишь гипотетически, так как большинство Дев сегодня окажется к ним не готово.

Этот день отмечен для Весов хорошим поворотом событий в личной жизни. Независимо от своего статуса, они становятся привлекательнее для представителей противоположного пола. Но текущие обстоятельства могут быть для них не слишком дружественными, поэтому лучше отложить любовные инициативы на завтра.

В этот день для Скорпионов может оказаться выгодным жанр приватной любовной переписки: именно в нем они смогут выразить свои настоящие чувства, не нарушая при этом условностей или каких-то важных для них договоренностей. Им не помешает поставить границы своему красноречию, чтобы не сказать лишнее.

В этот день судьба способна временно закрыть влюбленным Стрельцам прямые пути к исполнению их желаний и побудить их искать сомнительные обходные маршруты. Возможно, им придется тайно разыскивать деликатную информацию о любимом человеке вместо того, чтобы спросить его лично и услышать честный ответ.

Сегодня преобладающим настроением у Козерогов может оставаться скепсис. Даже если судьба сделала им приятный подарок, превосходящий все их ожидания, они будут склонны воспринимать происходящее с изрядной долей недоверия и во всем искать подвох. Пробиться сквозь эту стену будет под силу не каждому.

В личной жизни Водолеев сегодня появляются позитивные ноты и открываются новые горизонты, но многим Водолеям будет не до романтики. В чем есть положительная сторона, так как романтические инициативы в эти сутки невозможны или не приносят им ожидаемой радости. Лучше отложить их на следующий день.

Сегодня влюбленные Рыбы ощутят невидимую поддержку судьбы там, где столкнулись с тревогой и риском. Однако им не стоит терять бдительность, так как в любой момент они могут вновь попасть в затруднительное для себя положение. Договор с партнером или информация о нем не полностью снимет их опасения.