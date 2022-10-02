Конкуренты активизируются — финансовый гороскоп на 3-9 октября

На этой неделе нам придется сражаться за место под солнцем и утирать нос соперникам.

В первой половине недели Овнам следует максимально понизить уровень физических нагрузок, а при физическом труде следует помнить о рекомендации экономить силы. Дело в том, что сейчас ваше состояние здоровья может оказаться не в лучшей форме, и перенапряжение приведет вас к большой потере энергии (которой у вас и так может быть мало). Постарайтесь не ввязываться в спорные ситуации с коллегами — это тоже расход энергии, причем совершенно ненужный, нерациональный. Во второй половине недели озабоченным поисками работы может повезти, и вы найдете именно тот вариант, который вас устроит. Это хороший период для подписания трудового договора, знакомства с новым коллективом, собеседования. Начальство может доброжелательно относиться к вам и всегда идти навстречу вашим пожеланиям.

В первой половине недели Тельцам рекомендуется воздерживаться от азартных занятий и игр, поскольку сейчас вы склонны чересчур увлекаться. Также это неблагоприятное время для спекулятивного бизнеса. Отдавайте предпочтение традиционной работе, в которой у вас имеется большой опыт и все предсказуемо. За новые дела, сколь бы интересными они вам ни показались, браться пока не следует. Во второй половине недели звезды советуют заниматься рекламной раскруткой себя и своих товаров и услуг. Можно рассылать резюме потенциальным работодателям, публиковать их на специализированных сайтах Интернета. Также это хороший период для работников туристических агентств, издательских домов, баз отдыха, гостиниц и ресторанов.

В первой половине недели у Близнецов могут произойти пертурбации в карьере. Возможно, в вашей трудовой организации, фирме, предприятии сменится начальство и начнется этап кадровых перестановок и перетрясок. Постарайтесь вести себя сдержанно и заранее внутренне смириться с тем, что предстоит. Также на этой неделе у вас в семье может быть немало хлопот и забот. Из-за большого количества помех вам будет нелегко довести некоторые дела до завершения. Особенно это касается заказов у строителей. Во второй половине недели Близнецам, имеющим свой бизнес, рекомендуется заниматься вопросами укрепления его безопасности. Это неплохое время для подписания договоров на страхование недвижимого имущества. Также хорошо именно в этот период ставить квартиру или офис на контроль вневедомственной охраны. Успешно находят решения вопросы вступления в права собственности на наследуемое имущество.

В первой половине недели звезды не советуют Ракам планировать деловые встречи, поездки и свидания. В этот период многие планы могут оказаться несостоятельными, поскольку слишком много изменений будут происходить с вами и вокруг вас. Отнеситесь со всем вниманием к подготовке документов и их хранению. Велика вероятность потери некоторых важных документов, которые вам потребуются для ведения дел. Во время деловых контактов диалог может пойти по невыгодному для вас сценарию. А вот во второй половине недели благоприятный период для развития и укрепления деловых контактов. Запланированные на этот период деловые встречи пройдут гладко, и вы сумеете добиться именно тех договоренностей, на которые рассчитывали. Также это благоприятное время для подписания договоров любого рода, и в особенности касающихся партнерского сотрудничества.

Первая половина недели у Львов может быть связана с напряжением при принятии финансовых решений. Возможно, вы не дождетесь поступления на свою карточку обещанного платежа, из-за чего ваши планы относительно предстоящих покупок и оплаты счетов могут быть поставлены под угрозу срыва. Крайне нежелательно брать и давать деньги взаймы. Как бы сложно вам не было в финансовом смысле, постарайтесь жить по средствам, обходиться теми деньгами, которыми располагаете. Во второй половине недели вы сможете продвинутся вперед в реализации своих текущих дел и задач. Постарайтесь не отвлекаться на посторонние вопросы. Правильное распределение рабочего времени и точное следование плану – вот залог успеха для вас. Ваши финансовые ресурсы вырастут за счет оплаты ранее выполненной работы. Также это хорошее время для бизнесменов и предпринимателей, покупающих технику и оборудование.

В первой половине недели Девам звезды советуют сосредоточиться на решении финансовых, материальных проблем. В целом же эти дни складываются достаточно напряженно для тех из вас, кто имеет отношение к деловому партнерству. Лучше не планировать на этот период деловых встреч с обсуждением наиболее острых и принципиальных вопросов. Иначе ваши разногласия проявятся столь явно, что впору вообще сворачивать сотрудничество. Во второй половине недели следует брать ответственность на себя и быть готовыми к принятию самостоятельных решений. Это прекрасное время для реализации ваших талантов, решения нестандартных задач, требующих творческого подхода. Вы можете преуспеть при участии в конкурентных видах деятельности: в конкурсах, кастингах, соревнованиях лучших по профессии.

В первой половине недели Весам, вероятно, предстоит много времени потратить на обдумывание того, что и как предстоит делать. Дело в том, что сейчас вы почувствуете себя в весьма стесненном состоянии, когда ваша активность будет ограничена внешними или внутренними факторами. Возможно, вы будете пребывать в нерешительности. Чтобы преодолеть внутреннее стеснение и сомнения, постарайтесь более скрупулезно подойти к сбору и анализу информации. И тогда многие сомнения отпадут сами собой. Во второй половине недели хорошо пойдут дела, рассчитанные на спокойный неспешный ритм их выполнения. Успешно поработают ученые, занятые исследовательской работой, Надомный труд в комфортных условиях и без жесткой привязки к срокам исполнения работы также пойдет благополучно. Некоторую часть работы вы можете выполнить на дому.

В первой половине недели Скорпионы будут склонны к заоблачным мечтаниям. Однако в этот раз вы рискуете построить совершенно нереалистичные планы и потратить на них много сил и ресурсов. Чтобы не допустить принятия опрометчивых решений, от вас требуется только одно: не делать ничего такого, в чем вы пока плохо разбираетесь. Чаще всего речь идет о новых делах и проектах, в которых вы пока недостаточно уверенно ориентируетесь. Воздержитесь от спекулятивного бизнеса. Во второй половине недели могут усилиться ваши интеллектуальные и творческие способности. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение умственным видам деятельности. Это хорошее время для всех видов предпринимательской активности, в частности для торгово-закупочной. Легко пойдет работа с информацией и документами. В деловых контактах все складывается хорошо.

В первой половине недели у Стрельцов могут возникнуть иллюзии относительно перспектив в карьере. Вам может показаться, что вышестоящее начальство будет содействовать вашему карьерному продвижению. Однако на самом деле ситуация складывается ровно наоборот. Это крайне нестабильный период с точки зрения удержания карьеры. Возможно, вы будете пребывать в смятенном состоянии относительно своей будущей профессиональной судьбы. Основная сложность момента состоит в трудности выполнения в срок графика работы. Во второй половине недели ситуация в делах сложится благополучно, если вы не будете отклоняться от своего стратегического курса и нацелитесь на исполнение плана. Именно план работы должен стать для вас законом, не подлежащим никаким нарушениям или коррективам. Уровень доходов будет напрямую зависеть от профессионального статуса и должности.

В первой половине недели Козероги могут часть допускать ошибки при аналитической работе с информацией и при работе с документами. Такие дела лучше отложить на вторую половину недели. Деловые свидания и поездки тоже лучше отложить. По крайней мере, если деловые свидания и состоятся, то вы вряд ли останетесь довольными результатом. Контакты с людьми идут в этот период крайне напряженно. Наиболее проблемные направления связаны с торговлей, транспортом, логистикой, социальным обслуживанием и консультациями. Во второй половине недели, напротив, хорошие шансы для развития деловых связей с другими странами и регионами. Успешно пойдут дела в командировках и при работе на вахте. Используйте свободное время для чтения профессиональной литературы и общения с коллегами на профессиональные темы. Так вы сможете повысить уровень квалификации.

В первой половине недели Водолеям следует еще и еще раз проверить, насколько сильно защищены ваши банковские счета. Прежде всего, это относится к тем, кто часто пользуется Интернетом для дистанционного оперирования своими финансами. Держите пароли доступа к счетам в надежном месте. Также в этот период могут быть поломки технических средств и инструментов. Это может привести к сбою рабочего ритма. Во второй половине недели рекомендуется не привлекать к своей работе постороннее внимание. Сохраняя в тайне свои намерения, вы сможете добиться более впечатляющих результатов. Допустимо при необходимости брать и давать деньги взаймы на короткий срок, усиливать меры безопасности бизнеса, подписывать договора на страхование имущества. За счет дополнительной или неофициальной подработки ваши доходы существенно увеличатся.

В первой половине недели Рыбы могут оказаться в неблагоприятных условиях для ведения партнерского бизнеса. Может усилиться прессинг со стороны конкурентов. Те, кто завязан на выполнение клиентских заказов, могут не обеспечить себя работой в достаточном объеме. Более того, даже с теми клиентами, которые обратятся к вам, придется вести очень непростой диалог. Вторая половина недели успешно складывается для сотрудничества в рамках коллективной работы. Если вы являетесь пайщиком (или дольщиком) в акционерном обществе, то хорошо проводить собрания, совещания, планерки, где будут рассматриваться вопросы планирования совместной деятельности. Ваши личные планы удачно впишутся в планы работы коллектива. Кроме того, в этот период вы сможете подписать многосторонний партнерский договор.