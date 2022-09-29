Все самое важное — утром — финансовый гороскоп на 30 сентября

Сегодня лучше переложить серьезные дела на первую половину дня.

Чем раньше сегодня Овны приступят к работе, тем успешнее пройдет весь день. Это хорошее время для учебы, деловой переписки, служебных командировок и контактов с иностранцами. Нужная информация сама поступает вам в руки, что делает ваши поступки более осмысленными. Вторая половина дня может быть связана с нарушениями в договорных отношениях, поэтому важные дела лучше не планировать.

У Тельцов в первой половине дня удачное время для финансовых вложений в недвижимость. Хорошо делать закупки строительных материалов под предстоящие ремонтные и строительные работы. Можно заниматься оформлением ипотечного кредита. На ваши счета могут поступить денежные переводы. В конце дня воздержитесь от высказывания критических замечаний коллегам – это только осложнит дела.

Близнецам рекомендуется активнее взаимодействовать с деловыми партнерами. В утренние часы успешно проходят встречи, поездки, телефонные контакты. Ускоряются финансовые обороты в торговле. Хорошо поработают водители транспорта, консультанты, программисты и социальные работники. Во второй половине дня воздержитесь от операций по обмену валюты – это будет невыгодно.

Ракам звезды советуют наиболее важные дела запланировать на утро. Это наиболее успешное время для деловой активности, когда даже самая сложная и трудоемкая работа будет получаться без каких-либо осложнений. Немаловажным позитивным фактором в этом является высокий уровень работоспособности и физическая выносливость. Вторая половина дня может быть связана с излишними и нерациональными финансовыми расходами.

Львам в первой половине дня рекомендуется браться за ту работу, в которой более всего можно проявить свои творческие способности. Не бойтесь ничего нового, активнее осваивайте все незнакомое, учитесь, нарабатывайте навыки – в этом сегодня вы сильны. Прикладывайте усилия к тому, чтобы усовершенствовать методы работы и использование техники. В конце дня могут быть убытки в торговле, либо уровень доходности может оказаться меньше ожидаемого.

Девам в этот день рекомендуется искать опору в близких людях, членах семьи и родственниках. Наиболее успешно пойдут те работы, которые выполняются в привычных комфортных условиях. И у вас есть шанс улучшить эти условия. Хорошо поработают те, кто имеет дистанционную работу, например, выполняет заказы по фрилансу. Отдавайте предпочтение той работе, которую сможете сегодня же завершить.

Весам рекомендуется запланировать проведение деловых встреч в первой половине дня. В это время любые ваши контакты пойдут как по маслу, и вы сможете заручиться поддержкой любого человека, в сотрудничестве с которым заинтересованы. Прекрасное время для работы с информацией и документами. В конце дня от личных инициатив лучше воздержаться.

Скорпионам с утра может невероятно везти в деньгах. Если вы работаете на сдельной системе оплаты и выполняете заказы клиентов, то наиболее выгодные заказы вам могут поступить именно утром. Ваше экономическое поведение в это время может оказаться более практичным. Вторая половина дня неблагоприятна для контактов с начальством. Избегайте любой неофициальной и частной деятельности.

Оптимистический взгляд на ситуацию сам по себе способен оказать благотворное влияние на ваши дела. Большое значение для Стрельцов обретает вера в себя и в свой успех. Утренние часы являются наиболее продуктивным временем для учебы, обмена мнениями и повышения квалификации. Вторая половина дня может быть связана с неожиданностями, когда придется заниматься не тем, чем планировалось.

В этот день Козероги могут преуспеть в работе, связанной с частной или дополнительной подработкой. Вас могут попросить выйти на замену заболевшего коллеги, и вы сможете работать по совместительству с более высокой тарифной ставкой. Свободные финансовые ресурсы рекомендуется сразу же расходовать на погашение кредитов и оплату коммунальных счетов. В конце дня лучше не пересекаться с начальством.

Сила Водолеев в этот день может состоять в умении находить компромиссные решения при сотрудничестве в составе группы единомышленников. Обязательно участвуйте в собраниях, совещаниях акционеров, если таковые планировались на сегодня. Старайтесь быть полезными тем людям, с кем сейчас вместе работаете. Наиболее важные дела лучшее запланировать на утро — в это время вам сопутствует удача во всём.

Если у типичных Рыб непосредственным руководителем на работе является женщина, то этот день может сложиться успешно. Именно от влиятельных женщин вам сегодня может приходить помощь и поддержка. Наиболее важные дела запланируйте на утро. В конце дня воздержитесь от межличностных разбирательств в трудовом коллективе. Также будьте осмотрительнее при работе с компьютерной техникой, чаще сохраняйте копии важных файлов.