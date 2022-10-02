Доверяем, но проверяем — гороскоп на 3-9 октября

На этой неделе на небе будет сформировано 2 значимых планетных аспекта.

3-4 октября Меркурий стоит в оппозиции к Нептуну. Это наиболее сложный аспект для интеллектуальной деятельности и контактов. Реальность может восприниматься в субъективном и ложном свете. В эти дни возрастает вероятность обманов, мошенничества. Нежелательно совершать поездки и знакомства. Могут возникнуть сложности в учебе. Ослабевает память, затрудняется усвоение учебного материала. На таком аспекте нельзя доверять людям, поскольку картина мира может восприниматься в ложном и искаженном свете.

7 октября трин Меркурий-Плутон. В отличие от предыдущего аспекта ситуация с интеллектом во многом противоположна. У тех людей, чьи гороскопы этот аспект затрагивает, может усилиться интеллектуальная активность. Мышление может стать более проницательным, приходит понимание самой сути вещей. На этом аспекте может усилиться влияние ораторов на широкие массы. Прекрасное время для изучения точных наук. Хорошо могут проявить себя инженеры, программисты, работники наукоемких производств. Удачное время для знакомств и поездок.

Для Овнов на этой неделе могут быть наиболее актуальными две темы: работа и здоровье. В первой половине недели с вами на контакт может выйти человек, с которым вас когда-то в прошлом связывала совместная работа. Это может быть сообщение, полученное из социальных сетей интернета или случайная встреча на улице города. В любом случае какое-то событие может подтолкнуть вас к ностальгическим воспоминаниям. Не исключено, что вы вновь начнете общаться и сотрудничать с этим человеком, особенно если у вас найдутся совместные интересы в бизнесе. Также на этой неделе звезды настоятельно советуют уделить больше внимания своему здоровью. Очень важно правильно питаться, употреблять в пищу только свежие натуральные продукты. Возрастает вероятность пищевых и алкогольных отравлений. Вторая половина недели может открыть перед вами новые заманчивые перспективы. Неожиданно вам могут предложить новую должность или новую работу в другой фирме. Ловите миг удачи и скорее соглашайтесь. Также старайтесь больше общаться с начальством и влиятельными людьми – сейчас вы способны заручиться их поддержкой.

У Тельцов, которые недавно развелись или расстались с любимым человеком, может усилиться ностальгический настрой по прежним чувствам и отношениям. В середине недели у вас будет шанс снова вернуть утраченные отношения. Этого будет непросто добиться, однако можно сделать искреннюю попытку пообщаться с человеком, без которого вам плохо и по которому вы тоскуете. Другой путь справиться с желаниями – попытаться познакомиться с новым человеком. Ваши романтические отношения на этой неделе могут быть окрашены сильными страстями, ревностью и сильным физическим влечением. Наиболее проблемная тема недели связана с любовными романтическими отношениями. Во второй половине недели вы можете преуспеть в делах, связанных с учебой, путешествиями, творчеством, спортом. Возможно, друзья предложат вам отправиться в увеселительную поездку, и так вы сможете прекрасно провести время.

Близнецы на этой неделе могут вдруг вспомнить о своих недавних планах по проведению ремонта в квартире или о каких-то иных делах по дому, на земельном участке. Если раньше вас отвлекали другие дела и заботы, то сейчас самое время вернуться к прежним планам. Главное для успеха в этом – действовать быстро и методично, не бросая начатых дел, пока они не будут полностью завершены. Наиболее проблемная тема в начале недели может быть связана с отношениями в семье с близкими родственниками, родителями. Старайтесь проявлять сдержанность и не отвечать на возможный негатив в ваш адрес. Во второй половине недели рекомендуется подумать о своем будущем. Речь не только о профессиональном росте или каких-то достижениях. Сейчас вы в состоянии понять нечто более важное, а именно, куда и в каком направлении вам следует дальше двигаться и развиваться. Возможно, вам поможет влиятельный покровитель. Хорошо складываются отношения в семье, улучшается финансовое положение.

Ракам на этой неделе часто будут встречаться люди из прошлого, с которыми вы когда-то дружили, общались, работали или учились. Возможно, вы возобновите отношения с некоторыми из этих людей, обменявшись мобильными телефонами при контакте. Также на этой неделе вновь может стать актуальной какая-то увеселительная или познавательная поездка, от которой вам ранее пришлось отказаться по ряду причин. Не исключено, что эта поездка будет связана с возобновлением романтических отношений. Наиболее проблемной темой в начале недели могут стать контакты с окружающими: знакомыми, родственниками, соседями, т.е. теми людьми, с которыми вам приходится постоянно общаться в повседневной жизни. А вот во второй половине недели может быть прекрасное время для гармонии в супружеских отношениях. Любые острые вопросы находят решение в атмосфере взаимной любви и внимания. Со стороны партнера по браку будет проявлена предусмотрительность и готовность пойти на уступки.

У Львов на этой неделе может возрасти роль финансов в повседневной жизни. С одной стороны, вам могут вернуть долг, а также может поступить определенная сумма денег на ваш банковский счет. Это позволит вам вспомнить о тех покупках, которые раньше вы себе не могли позволить. Поэтому, возможно, вы больше времени будете проводить в магазинах в поисках понравившихся вещей. Однако это не лучшее время для покупки подарков и расходования денег на развлечения. Несмотря на усиление желания зарабатывать больше денег, это не мешает вам очень быстро их тратить. Во второй половине недели вы преуспеете в деловой активности и сможете навести порядок в окружающем вас пространстве. Самое время заняться генеральной уборкой в доме. Используйте для этого всю имеющуюся в хозяйственном арсенале бытовую технику. После такой уборки вы с удивлением можете обнаружить, как много места освободилось. Одновременно с этим вы почувствуете улучшение состояния здоровья.

У Дев на этой неделе может наступить время сомнений и раздумий. Возможно, вы начнете сомневаться в правильности тех или иных своих поступков, что может негативно отразиться на вашей самооценке. При позитивном настрое это хорошее время для работы над своими ошибками. На этой неделе вы особенно остро будете ощущать потребность в самостоятельных поступках и независимом поведении. И это может привести к разногласиям и непониманию в отношениях с партнером по браку и по бизнесу. В конце недели, на выходных днях, усилится ваша потребность в смене имиджа. Именно на этой неделе вы почувствуете, что роль партнера в вашей жизни существенно возрастает, и вы не сможете без участия партнера реализовать свои намерения. Также это очень волнующее и многообещающее время для романтически настроенных Дев. Возможно новое знакомство и любовь с первого взгляда. Вы будете настроены на творчество и поиск новых впечатлений. Посещайте концерты, клубы, театрализованные представления, все те места, где царит атмосфера праздника.

У Весов благоприятное время для углубленного изучения психологии и духовных практик. Те из вас, кто стремится к самосовершенствованию, вполне преуспеют в занятиях по йоге, аутогенной тренировке, цигуну, чтению мантр и иных духовных практиках, направленных на умение контролировать и гармонизировать свое внутреннее состояние. Для тех, кто ведет обычный образ жизни и не углубляется в духовную жизнь, звезды обещают успех в финансах. Например, вы можете найти дополнительную подработку. Внимательнее отнеситесь к своему здоровью. При необходимости лечения старайтесь обходиться средствами народной медицины и лечением травами. Употребление «химии» в любом виде – питание или лекарства – нежелательно. Также это прекрасное время для избавления от вредных привычек. Ваш твердый настрой на дисциплину и порядок помогут вам избавиться от зависимостей. В семейной жизни все благополучно, возможно, вам придется принимать гостей или устраивать праздничные мероприятия.

У Скорпионов на этой неделе могут поменяться планы. Если вы собирались что-то делать, то может случиться что-то неожиданное, и вам придется заниматься совсем другими делами. Возможно, обстоятельства заставят вас вспомнить о некоторых незавершенных делах и вернуться к ним снова. Также могут поменяться ваши отношения с некоторыми людьми из числа друзей, подруг и единомышленников. Кто-то из прежних друзей может появиться в поле вашего зрения, и вы снова станете общаться. Причем, не исключены спорные ситуации с друзьями на почве их вмешательства в ваши любовные отношения. На выходных хорошо посещать дружеские компании и весело проводить время в клубах. Также удачное время для посещения концертов, торжественных мероприятий, увеселительных поездок. Успешно пойдет учеба.

У Стрельцов на этой неделе могут поменяться некоторые целевые установки. То, что раньше представлялось вам необычайно важным, в какой-то момент может утратить былую значимость, и, наоборот, могут появиться новые приоритетные задачи, на которые вы раньше не обращали никакого внимания. Это может быть связано с анализом вашего опыта за последнее время и переоценкой ценностей. Возможно, вы решите сбавить темп своих действий, умерите амбиции и займете выжидательную позицию. Это достаточно напряженное время для карьерного продвижения. Возможно, вам придется оказаться в сложной ситуации, когда вы будете вынуждены отстаивать свои интересы. Научитесь ждать удобного момента, имейте терпение. Отношения в семье складываются доброжелательно, и вы можете рассчитывать на поддержку в любом серьезном деле. Удачными будут покупки вещей личного пользования и особенно украшения. Возможно, вы сможете увеличить доходы. Так или иначе, финансовая ситуация на этой неделе у вас вполне благополучна.

Козерогам на этой неделе, возможно, придется отстаивать свою репутацию. Не исключено, что ваши тайные недоброжелатели активизируются, и до вас могут дойти какие-то слухи или сплетни, бросающие тень на ваш авторитет. Если это произойдет, то не торопитесь реагировать и внимательно проанализируйте произошедшее. Возможно, вам действительно потребуется что-то скорректировать в своем поведении, и это может стать полезной работой над собственными ошибками. Неделя неблагоприятна для поездок и знакомств. В поле вашего зрения могут появиться люди, которые могут вас обмануть или каким-то образом подставить. Не следует откровенничать о своей личной жизни с попутчиками в поездах дальнего следования. Общение в чате на сайте знакомств к концу недели может привести к любовному свиданию и началу романтических отношений. Однако сейчас лучше не настраиваться на серьезные отношения. Легкие контакты и флирт намного приятнее и предпочтительнее.

У Водолеев эта неделя может быть связана с избавлением от вредных привычек и сознательным переходом к здоровому образу жизни. Это особенно актуально для тех, кто мечтает сделать свою жизнь более продуктивной, чтобы добиться успеха в достижении своих жизненных целей и карьеры. Вам необходимо внимательно проанализировать и понять, что именно мешает вам добиваться позитивных результатов. От всего устаревшего и мешающего требуется решительно отказываться. И взамен начинать культивировать в себе и своем образе жизни полезные привычки. Не злоупотребляйте алкоголем и сдерживайте свои сексуальные инстинкты. К концу недели вы можете преуспеть в финансах. Многие из вас кроме основной работы смогут найти дополнительные источники доходов. Усиливается ваша способность извлекать материальную и финансовую выгоду из текущего момента. Если у вас есть теоретическая возможность получить какую-либо льготу или компенсацию, то займитесь этим сейчас – ваши хлопоты по оформлению льгот вскоре принесут плоды.

У типичных Рыб наиболее сложной темой недели могут стать партнерские взаимоотношения. Вам будет сложно понять мотивы поведения партнера по браку, равно как и партнер вряд ли сможет понять вас. Попытка провести диалог может еще больше запутать ваши отношения. В позитивном смысле на этой неделе активизируются контакты с друзьями и знакомыми. В целом вы почувствуете, что готовы активнее реагировать и проявлять инициативу, чтобы взять под личный контроль ситуацию. Если обстоятельства не позволяют вам действовать самостоятельно, вы можете почувствовать дискомфорт, как будто вас лишают чего-то очень важного, необходимого. Поэтому старайтесь заниматься теми вопросами, в которых ваш авторитет и ваше первенство никто не сможет оспорить. Партнерские отношения складываются легко в том случае, если это гражданский брак, а не официальный, и можно предоставить ему определенную свободу. Отсутствие обязательств на самом деле способно еще сильнее привязать к вам партнера.