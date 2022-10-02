Не поддаемся импульсам — любовный гороскоп на 3-9 октября

На этой неделе придется держать себя в руках, иначе можно совершить необдуманные поступки.

На этой неделе Овнам лучше отказаться от идеи свидания в понедельник. Более приятными днями окажутся вторник и среда, а наиболее важным периодом станет интервал с вечера субботы по вечер воскресенья: в это время отношения будут напоминать совместный танец, в котором равно важны шаги обоих партнеров.

На этой неделе звезды советуют влюбленным Тельцам строже контролировать свое поведение во вторник и в среду: в эти дни возможные безотчетные личные реакции и негативные привычки способны пойти во вред их роману, причем отрицательный эффект часто будет отсроченным и может почувствоваться не сразу.

На этой неделе у Близнецов нет повода всерьез беспокоиться о своих любовных делах, но обстоятельства для общения с объектом симпатий могут оставаться не слишком располагающими. Звезды советуют планировать свидание на вторник, среду, вечер субботы или воскресенье: негативных эффектов будет меньше.

Влюбленным Ракам стоит аккуратнее выбирать линию поведения в понедельник, вечером в субботу и в воскресенье. В начале этой недели им особенно важно быть внимательными к настроению и нуждам своей половинки, а в конце — к внешним условиям, целям и взглядам, способным сплотить или разъединить их пару.

Львам эта неделя поможет выигрышно «смотреться» в отношениях и поддерживать в паре правильный психологический баланс. Многие Львы будут ладить со своими половинками несмотря на то, что те сдержанны, скромны или серьезны. Хорошие условия для встреч сулят вторник, среда, вечер субботы и воскресенье.

На этой неделе влюбленные Девы склонны вести себя согласно своим естественным и безотчетным привычкам. Чтобы не допустить оплошность в отношениях и не выглядеть эгоистичными, им важно вовремя переключаться в психологический режим партнерства, подразумевающий не односторонний, а взаимный комфорт.

Весам лучше избегать свиданий в понедельник, а также в интервале с вечера четверга по утро субботы: в эти периоды те или иные обстоятельства помешают им включить на полную мощность свое безусловное обаяние. В конце недели им нежелательно перетягивать все внимание на себя, игнорируя настрой партнера.

На этой неделе общение с представителями противоположного пола сулит Скорпионам много приятного, если они будут вести себя в заданных рамках. Особенно важно помнить об этом правиле Скорпионам, пытающимся завести новое знакомство: здесь не обойтись без строгого соблюдения всех предписанных ритуалов.

На этой неделе Стрельцам желательно избегать бурного проявления чувств в интервале с вечера четверга по утро субботы. Свидание, запланированное на этот период, может обмануть ожидания или направить отношения на скрытый «подводный риф». Наиболее удачным днем для встречи обещает стать воскресенье.

На этой неделе Козерогам важно помнить, что красивые личные отношения строятся по определенным правилам, и стараться их соблюдать, если они хотят наслаждаться любовной гармонией на постоянной основе. Проверка на понимание «формулы любви» возможна в понедельник, в субботу вечером или в воскресенье.

На этой неделе самыми ответственными днями для влюбленных Водолеев будут вторник и среда, а самым вдохновляющим обещает стать интервал с вечера субботы по вечер воскресенья. В понедельник возможен приступ разочарования или пессимизма, а в четверг и пятницу не исключаются те или иные недоразумения.

На этой неделе влюбленным Рыбам не помешает контролировать свои эмоции в интервале с вечера четверга по утро субботы. В это время их чувства обострены, они подвержены иллюзиям, и для них небезопасна импульсивность: их случайный порыв может оказаться ошибочным и иметь для них неприятные последствия.