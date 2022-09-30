Обнимаем крепко — любовный гороскоп на 1 октября

Сегодня стоит не просто говорить, а показывать свою любовь.

Сегодня влюбленным Овнам не стоит обращать внимание на мелкие недоразумения в общении с любимым человеком: если в паре царит согласие в главном, небольшие недочеты и оплошности не имеют значения. Можно смело относиться к ним с юмором или с философским спокойствием, например, как к погоде за окном.

Влюбленным Тельцам звезды намекают, что сегодня невозможно предусмотреть все до мельчайших деталей. Если вы загадаете в этот день любовное желание, велика вероятность того, что оно не сбудется или исполнится не так, как вы хотели. Наметив общий план, в мелочах лучше действовать по обстоятельствам.

Сегодня Близнецы могут услышать от своего партнера двусмысленные заявления. Как бы ни старались они «навести резкость» на чужие мотивы при помощи наводящих вопросов и других хитроумных маневров, это им вряд ли удастся. Чтобы не ссориться по пустякам, лучше оставить такие попытки до лучших времен.

Сегодня Ракам трудно устроить идеальное свидание из-за цепи мелочей, которые нарушают их планы. В некоторых ситуациях представителям этого знака не обойтись без чувства юмора, а также без психологической и (или) поведенческой гибкости, позволяющей им легко и вовремя перестраиваться на другой лад.

Сегодня влюбленные Львы романтичны и мягкосердечны. Они настроены слегка авантюрно и не прочь пофантазировать. Порой они склонны прощать объекту симпатий слишком много или не замечать красноречивых нюансов в его поведении. Хороший день для того, чтобы внести ноту романтики в постоянные отношения.

Девам стоит помнить, что сегодня в их диалоге с любимым человеком недостижима полная откровенность. Склонность партнера интриговать или провоцировать может привести к недопониманию и ссоре. Лучше избегать размолвки, так как она может оказаться затяжной и в будущем основательно потрепать вам нервы.

Весам звезды намекают, что сейчас их позиции в отношениях с представителями другого пола сильны и даже недоразумения, порой возникающие в общении с любимым человеком, работают на них. Это день, когда не обо всем стоит говорить прямо. Можно позволить себе небольшое опоздание или нарушение этикета.

События этого дня позволяют Скорпионам действовать в любви более гибко, но они также способны увлечь их на скользкий и не всегда безопасный путь. Вступить на него легко, поддавшись минутному настрою или случайному соблазну. Звезды советуют чаще сверяться со своим моральным или духовным компасом.

В этот день влюбленные Стрельцы не совсем точно выражают свои мысли, что временами ведет к недоразумениям. Они не прочь создать интригу и немного слукавить в общении с любимым человеком, порой рискуя нарваться на его гнев. Злейшими врагами романтики для них будут скука, рутина и полная ясность.

Козерогам стоит помнить, что сегодня не все говорится прямо и всерьез — в противном случае они рискуют оказаться в смешном или затруднительном положении, которое станет для них настоящей психологической ловушкой. По возможности лучше не отправлять романтические сообщения и не отвечать на них.

События и новости этого дня побуждают влюбленных Водолеев мысленно раскрашивать яркими красками картины будущего. Уйдя с головой в это приятное занятие, они могут упустить нюансы, но не ошибутся в главном: счастье возможно (особенно если постепенно строить его вдвоем и быть единомышленниками).

В этот день Рыбы легко становятся жертвами своих или навеянных извне иллюзий, а иногда и прямого обмана. В общении с любимым человеком у них в любой момент может возникнуть или усилиться недопонимание, чреватое моментальной или отсроченной размолвкой. Желательно сразу прояснять сомнительные детали.