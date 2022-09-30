Уделяем больше времени себе — гороскоп на 1 октября

6-7 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце повышает любознательность, добавляет гибкости в действиях или в мышлении.

День располагает к острой полемике и дальновидным решениям. Его сложности связаны с коммуникацией и перемещениями. Возрастает вероятность дезинформации, суеты, трудностей при обучении, недоразумений при общении на чужом языке, ошибок в научных и медицинских исследованиях, приключений в поездках, ситуаций, располагающих к авантюризму, злословию, непостоянству, интриганству, коварству. Возможны мелкие ссоры с попутчиками. Делам помешает раздражительность, несдержанность речи или небрежность.

Сегодня звезды советуют Овнам быть внимательнее, изучая новости издалека, учебные и научные материалы и любую информацию на иностранном языке: возможны те или иные ошибки, сбои связи. В повседневном общении есть вероятность сплетен и злословия. Еще одна сложная сфера этого дня — поездки: возрастает риск приключений и мини-ссор в путешествиях, ошибок при выборе пути и забывчивости по мелочам.

Тельцам не стоит планировать на этот день ответственные мероприятия: велика вероятность путаницы, досадных оплошностей и волнений по мелочам. О стопроцентной точности сегодня говорить не приходится, но в любом деле не помешает заранее иметь план или ориентир, чтобы не сбиться с курса (особенно если речь идет о путешествии, общении, лечении, каком-либо целевом исследовании, вылазке на природу).

Сегодня Близнецы легко попадаются в ловушки, расставленные людьми и обстоятельствами, что мешает их однозначному успеху. Часто это происходит из-за особенностей их поведения: непоследовательности, доверчивости, горячности, суетливости или стремления спорить. По этой причине они могут проиграть там, где могли бы выиграть. В этот день им не стоит включаться в конкуренцию и заключать договоренности.

Ракам стоит повысить аккуратность в любых работах и процедурах, включая медицинские, а также внимательность в дороге. День создает ситуации мелких приключений. В случае внезапных проблем может не сразу найтись нужная информация, либо в ней будут содержаться неточности. Чтобы свести к минимуму досадные мелкие неурядицы, звезды советуют придерживаться плана, свода правил, маршрута или инструкции.

Позитивная атмосфера этих суток вдохновляет Львов, но также делает их идеалистами. Они могут закрывать глаза на промахи любимых людей, на собственные недостатки или на несовершенства окружающего их мира. Звезды не считают такой настрой плохим, но советуют быть внимательнее, если речь ведется о деньгах или материальных ценностях, требуется честность в отношениях или объективность в исследованиях.

Сегодня Девам не стоит надеяться на полную честность в своем общении с домочадцами и близкими людьми, а также на прозрачность деловых контактов и заключаемых сделок. Желательно отказаться от важных собеседований и утверждения фундаментальных планов, включая жилищные. Не лучший момент для начинаний, вступления в сотрудничество или конкуренцию. Не помешает повышенная аккуратность в любых работах.

Сегодня шарм, привлекательность и талант не всегда защищают Весов от мелких нестыковок и неурядиц — особенно в дороге, общении, учебе или исследовательских работах. Но звезды советуют не придавать подобным мелочам особого значения: они не повлияют на исходный выгодный расклад ролей и даже привнесут в ситуацию дополнительные интересные нотки (добавят романтики или интриги, расширят кругозор).

Скорпионам звезды напоминают о необходимости вплоть до ночи быть начеку и проявлять особое внимание к деталям. Это особенно важно, если делаются покупки за рубежом или производятся расчеты в валюте, а также если выполняются сложные работы, идет обучение или совершается поездка. Не стоит пренебрегать правилами безопасности и поддаваться соблазну осуществить без подстраховки сомнительный маневр.

Сегодня положительные качества Стрельцов нередко ослаблены негативными. Среди них могут числиться такие черты, как небрежность, непостоянство, ненадежность, склонность к лукавству, упорный идеализм в некоторых вопросах. День может вовлечь и в продуктивный познавательный диалог, и в затяжную полемику, нечестную конкуренцию. Выигрышными сторонами многих Стрельцов станут их гибкость и чувство юмора.

Сегодня звезды советуют Козерогам отложить важные начинания и ограничить свой список дел лишь самыми необходимыми пунктами, не забывая о повышенной аккуратности и о разумной подстраховке. Оставшееся время лучше посвятить свободным несложным делам, которые в любой момент можно прервать без ущерба для результата. Это может быть обучающее или развивающее гибкость упражнение, некое исследование.

Сегодня звезды советуют Водолеям отнестись к своим личным или коллективным мечтам о будущем чуть скептичнее. Рисуя вполне реальные привлекательные перспективы, этот день не слишком четко очерчивает контуры возможных событий, из-за чего могут возникнуть те или иные иллюзии. Превращать разумные планы в явные фантазии могут неправдоподобные или пока еще не до конца проясненные критичные детали.

Сегодня Рыбам стоит удвоить внимание к чужим словам и к деталям собственных планов. Нежелательно полагаться на свою интуицию: высок риск поставить себе неверную цель или осложнить отношения с нужными людьми спорами по ложным причинам. Чтобы исключить ошибки и необъективность, хорошо иметь подстраховку в виде инструкции, проверочного шаблона, общепринятой системы правил или коллективного опыта.