Фаза дисгармонии — любовный гороскоп на 2 октября

Сегодня в отношениях будет сложно. Полезно сесть за стол и поговорить на важные темы.

Сегодня Овнам стоит следить, чтобы их отношения с любимым человеком не превращались в борьбу двух самолюбий или авторитетов. Многим Овнам придется считаться с позицией партнера - например, с его вкусами или социальным статусом. Возможно, придется чем-то пожертвовать, чтобы сохранить баланс в паре.

В поле зрения влюбленных Тельцов сегодня может попасть важная деталь, мимо которой они не в состоянии пройти равнодушно. Возможно, это будет моральный аспект их романтических отношений. Свои чувства многим Тельцам придется подчинить тем или иным условностям - например, профессиональному этикету.

Этот день вряд ли всерьез повлияет на чувства Близнецов, но способен оказать влияние на их стиль поведения. Многих Близнецов он вынудит стать более скромными, скрытными или осмотрительными. Не стоит планировать на сегодня важное свидание, так как оно может не оправдать возложенных на него ожиданий.

Сегодня Ракам придется ставить на первое место вкусы и привычки партнера, что не означает подавления собственных интересов. Звезды советуют искать в отношениях «золотую середину» и последовательно держаться ее, особенно если в ситуацию пытаются вмешаться третьи лица - например, родственники.

Ситуации этого дня временно спускают влюбленных Львов с небес на землю и напоминают им о реальности, в которой не всегда есть место их романтическим мечтам. Не исключено, что по весьма прозаической причине им придется отложить или отменить красивое свидание, о котором они грезили.

В этот день у Дев может появиться искушение дополнительно вложиться в свои любовные отношения морально или материально. Звезды намекают, что для подобных инвестиций лучше выбрать другое время, иначе жертва может оказаться напрасной. Не самый удачный момент для красивого жеста или вручения подарка.

В этот день что-то мешает Весам проявлять свои чувства или ощущать себя любимыми. Не исключено, что это будут их семейные обстоятельства или следы прошлого, бросающие тень на их нынешнее положение. Возможно, им придется искать баланс между желанием угодить партнеру и привязанностью к своим близким.

В этот день Скорпионы находятся в шаге от роковой ошибки в любовных отношениях, но у них есть все шансы удержаться на краю пропасти и не совершить ее. Многих Скорпионов выручит их тонкая природная интуиция, подсказывающая им верную линию поведения даже в самой сложной и неоднозначной ситуации.

Сегодня звезды ставят перед влюбленными Стрельцами вопрос о ценностях. Это могут быть материальные вложения или моральные инвестиции, которых требует роман. Об идеализме и самообмане придется забыть: на первом плане практические жизненные установки, которых вы придерживаетесь в делах сердечных.

События этого дня могут стать для влюбленных Козерогов ответственной проверкой на умение поддерживать отношения. Звезды напоминают, что первое условие устойчивого и гармоничного союза - не ураганная сила романтических эмоций, а здоровое чувство меры и стремление взаимно уважать вкусы друг друга.

Сегодня влюбленных Водолеев могут посетить не самые радужные чувства. Причиной могут стать тени прошлого или обстоятельства собственной жизни, не связанные с любовными отношениями. Звезды не рекомендуют планировать на эти сутки романтическую встречу, так как ее может что-то усложнить или омрачить.

Этот день поможет влюбленным Рыбам правильнее расставить акценты в своих личных отношениях, взглянуть на них под более реалистичным углом и увидеть в них потенциально уязвимые места. Кризис окажется благотворным, но ради понимания истины придется пройти через минуту уныния или фазу дисгармонии.