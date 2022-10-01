Не берем в руки чужие деньги — финансовый гороскоп на 2 октября

Сегодня не стоит не только тратить, но и брать в руки чужие деньги.

У Овнов утренние часы могут быть связаны с нестабильностью в карьере, и в особенности в отношениях с начальством. Начальство может вам давать неприемлемые задания с точки зрения их сложности и сроков выполнения. Важно согласовывать свои шаги с руководством. В конце дня вы имеете возможность что-то поменять в своих подходах, и это позволит повысить эффективность работы.

У Тельцов первая половина дня может сложиться неблагоприятно с точки зрения эффективности усилий, направленных на профессиональное обучение. Вам будет сложно сконцентрировать внимание на предмете обучения. Также это не лучшее время для служебной командировки или работы на вахте. Наиболее серьезные вопросы лучше отложить на вторую половину дня.

У Близнецов в первой половине дня может возникнуть нестабильная финансовая ситуация. Возможны технические поломки и убытки. Работники бухгалтерий и банковских структур могут допустить ошибки, вызванные торопливостью и невнимательностью. Будьте спокойнее, контролируйте свои эмоции. Важные дела лучше перенести на вторую половину дня.

Деловые партнерские отношения могут перерасти в проблему для типичных Раков в первой половине дня. Нельзя полагаться на исполнительность и надежность в поведении партнеров. Бизнесменам следует строго контролировать исполнение договорных обязательств. В это время вы часто можете сталкиваться с фактами противодействия своим усилиям. В конце дня ситуация стабилизируется.

Львам, проходящим производственную практику в рамках профессионального обучения, в первой половине дня будет весьма нелегко находить общий язык с коллегами и наставниками. Ваши теоретические представления о работе могут войти в противоречия с практикой. Помните, что нарушения трудовой дисциплины не останутся для вас без последствий.

Спекулятивная деятельность – это на данный момент наиболее проблемная сфера профессиональной реализации у Дев. Старайтесь не заключать сделок с оптовыми партиями товара, предназначенного для перепродажи. С валютными операциями пока тоже не следует торопиться. В конце дня можно проводить деловые встречи с серьезными людьми.

Весам в этот день может быть нелегко найти опору и поддержку в своей профессиональной деятельности. Старайтесь действовать самостоятельно и не делегируйте никому своих полномочий, даже если очень загружены работой. Воздержитесь от ведения переговоров. Наиболее важные дела отложите на конец рабочего дня, когда ситуация станет стабильнее.

Поток информации, поступающий к Скорпионам в течение первой половины дня, может оказаться избыточным и излишне хаотическим для того, чтобы суметь адекватно оценить полученные сведения. Поэтому, возможно, целесообразнее будет вообще перекрыть канал информации и сосредоточиться на текущих делах. Сложный день для тех, кто вынужден по роду работы часто контактировать с клиентами.

Стрельцы в первой половине дня могут столкнуться с финансовыми трудностями. Возможно, вы понесете убытки, и вам потребуется срочно определенная сумма денег, которой может не оказаться в наличии. Не следует рисковать деньгами – сейчас не время полагаться на счастливый случай. Воздержитесь от оптовых закупок товара с целью спекулятивной перепродажи.

Козероги в первой половине дня могут столкнуться с препятствиями при реализации своих инициатив. Особенно это относится к работникам коммунального хозяйства и тем, кто ведет ремонтно-строительные работы. Строителям не рекомендуется сдавать готовые объекты заказчикам. В конце дня ситуация стабилизируется, и вы сможете эффективно контролировать свои вопросы.

Водолеи в первой половине дня могут получить много противоречивой информации, которая может только дезориентировать. Не следует принимать важных решений, руководствуясь полученными сведениями до тех пор, пока вы не убедитесь в их достоверности. Вторая половина дня благоприятствует деловому взаимодействию с начальством.

Рыбам в первой половине дня не рекомендуется брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. Это относится и к деньгам, полученным взаймы. Попытка распорядиться такими деньгами по своему усмотрению может привести к убыткам и проблемам в дальнейшем. Вторая половина дня благоприятна для расширения кругозора и повышения уровня квалификации.