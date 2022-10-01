Заглядываем в долгий ящик — гороскоп на 2 октября

7-8 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге призывает к ограничению аппетитов и разумным уступкам во имя баланса интересов.

Возможно, придется сократить траты на лишние удовольствия или пойти навстречу влиятельным людям. Вероятны разногласия у партнеров и супругов. Напряженные ситуации и потенциальные убытки этого дня связаны с попыткой расширить возможности и полномочия, получить бонусы или особые привилегии без достаточных прав. Желательно уважать старших и традиции, контролировать эмоции и регулировать запросы. Это не лучший день для заключения сделки, вступления в должность, поиска неформального сочувствия.

Этот день добавляет Овнам целеустремленности, но не организованности и умеренности. Не все Овны будут реалистами, соизмеряющими свои запросы с текущими возможностями. Вероятна переоценка своих талантов или везения. Не исключаются завышенные карьерные ожидания, разногласия с партнером, клиентом, супругом, родителями, детьми, любимыми. Важно уравновешивать интересы и идти на великодушные уступки.

Сегодня Тельцам проще добиться успеха, действуя в одиночку, однако это будет возможно далеко не всегда. Многим представителям знака потребуется помощник или посредник, особенно за рубежом. Некоторым Тельцам придется считаться с позицией своего партнера или клиента, принимая во внимание его личные вкусы, права или потребности. В центре внимания могут оказаться юридические или этические нюансы.

Сегодня Близнецам придется быть реалистами и в любой ситуации учитывать возможные трудности. Обстановка этих суток призывает их к сдержанности и мешает им вести себя непосредственно. Возможно, им придется на время ограничить траты, пламя романтических чувств или поток творческого вдохновения, скептичнее взглянуть в свое будущее. Не стоит планировать на этот день важные мероприятия и развлечения.

В ситуациях этого дня Ракам не обойтись без сознательной повышенной дипломатичности. Не стоит делать исключение для очень близких связей (семейных, любовных, супружеских): от умения поддерживать в них равновесие интересов может напрямую зависеть спокойствие в доме или гармония в личных отношениях. Многим Ракам придется проявить уважение к персональным вкусам своих жильцов, родителей или гостей.

Сегодня Львам предстоит стать более практичными, дотошными и умеренными в желаниях. Возможно, придется отменить часть заманчивых планов, сократить программу развлечений или пожертвовать романтикой в угоду реальности. Не исключено, что причиной станут домашние или служебные обстоятельства. Некоторых Львов вынудит стать сдержаннее их текущее самочувствие. Возможны проблемы с помощниками издалека.

Сегодня Девы могут рассчитывать на удачу, если заранее настроятся на вынужденное ограничение — например, на отказ от дорогой несвоевременной покупки. Попытка что-то получить или приумножить свои ресурсы приведет к разочарованию. Есть риск больше потерять, чем приобрести — например, заплатить слишком большой налог. Многим Девам подскажут правильное решение их природные практичность и здравомыслие.

Сегодня на первом плане у Весов могут оказаться дела домашние: потребности семьи, жилищные хлопоты, нужды родителей. Также многие представители знака будут склонны принимать близко к сердцу свои старые профессиональные проблемы. День сулит бытовой или эмоциональный дискомфорт, может вынудить соблюдать диету или ограничить личные траты. Возможно, придется уступить традициям или авторитетам.

Сегодня Скорпионам помогут обстоятельства, но всецело полагаться на них не стоит: всюду найдутся «подводные камни», усложняющие им задачу вести себя безупречно. Возможно, это тайные договоренности или неявные нормы этикета, которые им приходится соблюдать, чтобы не подпортить свою репутацию. Не помешает удвоить осмотрительность там, где действуют чужие законы: вдали от дома, в поездке, в гостях.

В этот день звезды призывают Стрельцов к разумной экономии и общему осмотрительному распоряжению ресурсами, но соблюдать это правило им может быть трудно. Не исключены дополнительные расходы, попытки оформить крупную сделку, купить или продать ценную вещь или актив. На повестке дня может оказаться важный вопрос, связанный с уплатой налога, возмещением убытка, получением наследства или выигрыша.

Сегодня для Козерогов могут оказаться на первом плане вопросы личной карьеры, баланса партнерских интересов или отношений с авторитетной персоной — например, с начальником, клиентом, родителем, супругом, покупателем или продавцом ценного актива, личным врачом или юристом. Важно знать свои права и соблюдать свою меру. Нежелательны переедание и перерасход средств. Имеют значение этикет и дресс-код.

Водолеев день может склонить к скрытности, уединению или пессимизму. Может усилиться недоверие, вызванное памятью о прошлом. Не исключено, что решат напомнить о себе давние недомогания, особенно профессиональные и хронические. Тайные запросы этих суток могут противоречить реальным возможностям. Возможны временные неудачи в делах, проблемы в отношениях с иностранцами или юридическими инстанциями.

Сегодня Рыбам не помешает припомнить свой прошлый опыт: он подскажет не самые приятные, зато весьма полезные вещи. День может принести разочарование в некоторых людях или вещах, но также поможет получить помощь или подстраховку. Возможно, именно благодаря сегодняшним переживаниям и воспоминаниям вы удержитесь от опрометчивого шага — например, от крупной преждевременной покупки или инвестиции.