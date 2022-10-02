Грызем гранит науки — финансовый гороскоп на 3 октября

Сегодня нужно подтягивать свои профессиональные знания — они пригодятся уже сейчас.

Овны в этот день могут попасть в водоворот непредсказуемых событий. Поэтому не исключено, что вам придется в оперативном порядке корректировать свои текущие дела и заниматься не теми вопросами, которые планировались. Это не лучшее время для экспериментов и финансовых рисков. Старайтесь сосредоточиться на индивидуальной трудовой деятельности и избегать работы в составе группы коллег.

У Тельцов этот день может быть связан с нарушением деловых партнерских соглашений. Если вы находились в переговорном процессе, то контрагент может неожиданно поменять свое мнение и отказаться от ранее достигнутых предварительных договоренностей. Не лучшее время для подписания трудового договора. В целом вы можете почувствовать, что внешние обстоятельства складываются неблагоприятно.

Близнецам рекомендуется воздерживаться от высказывания критических замечаний в адрес коллег по трудовому коллективу. Это может вызвать ответную критику в ваш адрес, и в результате вы будете выведены из рабочего настроя. Также это проблемное время для профессионального обучения. Уделяйте больше внимания профессиональным тонкостям в работе. Высокая квалификация поможет избежать неприятностей.

Ракам в этот день рекомендуется действовать традиционными методами, проверенными временем. Воздержитесь от экспериментирования и любых авантюрных поступков, которые делаются без тщательного расчета относительно последствий. Нежелательно брать на себя ответственность за распоряжение чужими финансовыми ресурсами. В конце дня могут улучшиться условия труда у офисных служащих.

Сегодня Львы вряд ли смогут добиться успеха в переговорах по теме недвижимости. Если вы давно арендуете помещение, то могут возникнуть трения с арендодателем относительно цены и условий пользования помещением. Также могут осложниться дела у тех, кто работает в семейном бизнесе. На конец дня и вечер хорошо планировать деловые встречи.

Излишне критичный настрой в этот день может помешать Девам в выполнении текущей работы. Старайтесь не затрагивать своей критикой коллег, и тогда вам не придется вести с ними бесплодные словопрения, теряя впустую драгоценное рабочее время. Уделяйте больше внимания грамотному использованию имеющейся в вашем распоряжении техники. В конце дня у вас хороший шанс для дополнительного заработка.

У Весов в течение дня может быть много работы. Возможно, вам будет сложно успевать справляться с возросшим объемом дел, и вы можете распылить свои усилия на множество мелких направлений, не доведя ни одного до логического завершения. Постарайтесь правильно расставить приоритеты и выполняйте дела не все сразу а последовательно. В конце дня прислушайтесь к советам друзей и единомышленников.

Скорпионам звезды советуют не пытаться как-то повлиять на ход текущих событий. Делайте то, что было ранее запланировано и не вносите никаких изменений по личной инициативе. Сейчас личные инициативы могут обернуться для вас неудачами. Прежде чем что-то новое сделать, подумайте о последствиях. Конец дня и вечер благоприятен для профессиональной учебы.

У Стрельцов в середине дня может увеличиться приток самой разнообразной информации. Возможны попытки тайных недоброжелателей дестабилизировать вашу работу и направить вас по ложному пути. Не делайте ничего важного, пока не убедитесь в своей правоте. Это не лучший день для подготовки документов для оформления полагающихся вам по закону выплат типа компенсаций или субсидий.

Козерогам звезды советуют не торопиться вкладывать деньги в коллективные проекты. Убедитесь в том, что в этом случае вы сможете держать под контролем свои инвестиции и любой момент сможете взять свои деньги обратно. В противном случае риск утраты денег слишком велик. Не лучшее время для работы в общественных организациях. От участия в профсоюзной деятельности пока лучше уклониться.

У Водолеев в этот день может быть нестабильное эмоциональное состояние. Склонность к перемене настроения может негативно отразиться на вашей деловой репутации и личной надежности. Старайтесь воспитывать в себе исполнительскую дисциплину и работать тогда, когда требуется, а не только когда хочется. Руководящим работникам рекомендуется воздержаться от принятия необратимых решений.

Рыбы в этот день могут быть склонны излишне интеллектуально разбрасываться на множество направлений, что может негативно отразиться на профессиональном обучении. Старайтесь сосредоточить внимание на наиболее важной теме учебы и переходить к другой теме только после твердого усвоения предыдущей темы. В этот день важно не допускать нарушения закона - ваши промахи не останутся незамеченными.