Успокаиваем нервы — гороскоп на 3 октября

8-9 лунные сутки. Преобладающим настроением дня может стать тот или иной негатив - например, уныние, недоверие или скепсис.

Луна в Козероге способна временно перекрыть путь положительным эмоциям, оставив лазейку негативным. Эмоциональный упадок можно возместить полезным общением или эффективной интеллектуальной работой. Этот день подходит для итоговых приватных совещаний, обмена результатами раздумий и исследований. Приветствуется неформальное общение со старыми друзьями. Новости этих суток не станут открытием: скорее всего, это будет всего лишь подтверждение уже сделанных выводов или полученных ранее данных.

Сегодня звезды советуют Овнам мыслить практичнее, ставить на первое место долг, план, выполнение официальных обязательств или разумную необходимость. Возможно, этот день начнется с колебаний между двумя направлениями или с попытки примирить (совместить) их без ущерба для своих целей. Это подходящий момент для совещаний, работы с документами, общения с коллегами и начальством, посещения инстанций.

Тельцам звезды обещают продуктивный день — особенно если в их планах значится учеба, поездка, поддержка целевых зарубежных связей или профессиональных контактов, решение правовых вопросов. В течение дня возможны новости из далеких краев, от друзей или из официальных инстанций. Возрастают шансы найти очередное подтверждение своим оригинальным идеям или получить обратную связь от единомышленников.

Сегодня звезды советуют Близнецам придерживаться политики скрытности, осторожности и сдержанности. Лучше отложить развлекательные, рекламные и романтические мероприятия, деловые и творческие начинания. День подходит для тайного улаживания застарелых проблем, связанных с долгами, кредитами, налогами и наследством, а также для обсуждения малоприятных жилищных, бытовых, семейных и служебных нюансов.

Сегодня Ракам придется мириться с недостатками чужого характера или негативной нотой в чужом настроении: лишь при этом условии они могут рассчитывать на хорошую обратную связь с интересующими их людьми. В эти сутки велика вероятность неприязни и недоверия на почве бытовых, эстетических или иных личных привычек, однако ситуацию вполне может смягчить общительность, дружелюбие или духовная общность.

События этого дня вынуждают Львов концентрироваться на знакомых неприятных деталях, корни которых уходят в прошлое. Не исключено, что вместо чистовых работ им придется заняться черновыми — например, уборкой или утилизацией хлама, — а также держать свои дела в секрете, доверяя лишь старым друзьям и верным помощникам. Не стоит планировать на эти сутки начинания и активное общение с внешним миром.

Сегодня судьба поддерживает и оберегает Дев, но может делать это специфическим образом — например, пробуждая неприятные воспоминания, связанные с неприятным опытом. Лучшие стороны дня — окончание периода сомнений, утверждение в тех или иных выводах и суждениях, возможность пообщаться с друзьями или доработать творческий проект, внести полезные поправки в текст или в сделанные расчеты.

В атмосфере этих суток большинству Весов будет не слишком комфортно. На многих Весов будут угнетающе действовать домашние или профессиональные обстоятельства. Возможно приватное совещание на старую неприятную тему — например, жилищную или семейную. В зависимости от ситуации и личного темперамента реакцией на неблагоприятные внешние условия может стать уныние, раздражительность или недомогание.

Сегодня сильные стороны Скорпионов — чутье, общительность и (или) осведомленность. У многих Скорпионов получится узнать важную информацию. Большинство Скорпионов будет отлично чувствовать себя в атмосфере одиночества. Это подходящий день для завершения исследований или серии приватных неформальных бесед. Могут оказаться продуктивными прогулки и короткие поездки.

Сегодня внимание Стрельцов удерживают дела материальные, при этом акцент часто стоит на наследии прошлого. Взгляд может привлечь заброшенное владение, ожидающее ремонта или убыточный проект, который нуждается в реконструкции. Не исключено, что старым вещам вдруг найдется новое применение. Возможны удачные находки во вторичном секторе. Также темой дня может стать лечение запущенного недуга.

Этот день станет для Козерогов продуктивным, если они не окажутся во власти негативных эмоций или своих вредных привычек. Еще одной потенциальной помехой успеху может стать недомогание, стоит позаботиться о самочувствии. Сегодня возможны положительные подтверждающие новости, известия от друзей, удачные контакты за рубежом, полезные мелкие открытия. Порадуют результаты исследований, консультаций.

Сегодня что-то мешает Водолеям действовать открыто и смотреть на мир под позитивным углом. Под влиянием обстановки может развиться уныние, недомогание, недоверие или вернуться давний страх. Однако день может оказаться вполне продуктивным, если избегать публичности, вызывающего поведения и лишних рисков. Подходящий момент для того, чтобы заняться частной жизнью или своими личными проектами.

Сегодня звезды советуют Рыбам не уклоняться от предложенного неформального диалога либо самим спровоцировать его. Чужие слова в эти сутки — итог длительных размышлений или исследований, поэтому их явно стоит принять во внимание. При этом важно избегать самообмана, чтобы не приписать собеседнику собственные мысли и желания. Возможно, стоит вовлечь в общение старых друзей или узнать их мнение.