Раскроется неприятная правда — любовный гороскоп на 3 октября

Сегодня мы можем узнать что-то нелицеприятное о нашем партнере.

Сегодня линию поведения влюбленным Овнам подсказывает та объективная реальность, в которой развивается их роман. Многим представителям знака придется считаться со своим профессиональным расписанием и жертвовать приятными романтическими контактами ради выполнения своих текущих деловых обязанностей.

Влюбленным Тельцам этот день не обещает идеального решения всех проблем, но дарит весьма существенное подспорье в виде уверенности в себе. В любимом человеке многие Тельцы захотят видеть не только объект романтических воздыханий, но и друга, с которым можно поделиться своими нестандартными идеями.

Близнецов день может навести на знакомые неприятные мысли, в том числе о сексуальной составляющей отношений. Звезды не советуют посвящать в свои думы любимого человека или выкладывать свои тайные тревоги в Сеть, чтобы потом об этом не пожалеть. Возможно, есть смысл поделиться с доверенным другом.

Сегодня Раки могут остро реагировать на плохое настроение партнера и неосознанно играть с ним в его психологические игры. Это удачный момент для диалога, но партнеры должны быть взаимно честны: любой намек на ложь или завуалированную манипуляцию обесценит хорошую идею доверительного разговора.

Сегодня Львам не стоит рассчитывать на приятную обстановку, подпитывающую их жажду любви и внимания. У них может испортиться настроение или неудачным образом сложатся внешние условия. Если у самих Львов все в полном порядке, те или иные временные трудности могут возникнуть у любимого человека.

Этот день делает влюбленных Дев контактными, но от общения с ними порой может оставаться тягостное впечатление. Не исключено, что они предпочтут делиться со своей пассией самыми негативными из своих размышлений, наводя на нее тоску и уныние. От флирта и интенсивной переписки разумнее воздержаться.

Сегодня влюбленные Весы рискуют утратить часть своего шарма из-за неудачного стечения обстоятельств. Романтические встречи и попытки знакомств нежелательны. В постоянном союзе не помешает профилактическая дистанция во избежание взаимной раздражительности и повторения негативных сценариев прошлого.

В этот день влюбленные Скорпионы могут положиться на свой внутренний голос, а также на подсказки друзей и на проверенные способы общения с пассией. Многим представителям знака понравится налет интриги в любовной истории. Все Скорпионы будут проницательными собеседниками и неплохими психологами.

Природный оптимизм Стрельцов в эти сутки может быть основательно приглушен. И хотя полностью погасить в них веру в лучшее не удастся даже самым неприятным темам и самым неудачным жизненным ситуациям, планировать на сегодня романтическое свидание звезды им не советуют: возможны те или иные проблемы.

Сегодня Козероги способны искусно поддерживать диалог с любимым человеком на любой дистанции, пока не поддаются своим негативным эмоционально-ментальным шаблонам. Не вступайте в контакт в плохом настроении или язвительном расположении духа: партнер тут же уловит его и может принять на свой счет.

В этот день влюбленные Водолеи нуждаются в приватности и доверии. Многим Водолеям захочется, чтобы любимый человек разделил их опасения или унял их тревоги, что будет не всегда возможно. Преобладающим настроением дня может стать скрытая ревность или неуверенность в себе. Свидание лучше отложить.

Рыбам не стоит упускать подходящий момент для разговора с партнером: это хороший способ расставить акценты в отношениях. Чтобы беседа не оказалась напрасной, важно понять чужие слова по их прямому смыслу, не приукрашивая своими фантазиями. Неприятная правда сейчас гораздо лучше, чем лесть или ложь.