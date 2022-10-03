Замираем и ждем — гороскоп на 4 октября

9-10 лунные сутки. День может начаться с негативных переживаний, а также влечения к прошлому и его «темным глубинам».

Луна без курса способна лишить энтузиазма и спровоцировать временный спад энергии. Вернуться к настоящему и будущему поможет вторая половина дня, отмеченная переходом Луны в знак Водолея. В это время возрастет взаимная симпатия и появится мотивация работать в рамках общего плана. Придет удача или появится надежда. Станут гармоничнее партнерские союзы и продуктивнее командные проекты, включая профессиональные. Даст тот или иной бонус членство в группе.

Первая половина этого дня для Овнов не слишком благоприятна. В это время лучше избегать важных новых решений, отложить утверждение планов и избегать знакомых раздражающих ситуаций. Вторая половина суток позволит яснее очертить контуры будущего и поможет действовать проактивно. Вечер подходит для налаживания личных и деловых отношений, а также для участия в различных коллективных мероприятиях.

Сегодня для многих Тельцов сохраняют актуальность темы, связанные с их карьерой, профессией или долгосрочными обязательствами. Собираться с мыслями и уточнять детали лучше с утра, так как это время относительной свободы. Во второй половине дня придется чаще считаться с заданными правилами, стандартами или внешним контролем, строже соблюдать дисциплину и чаще подавлять свою тягу к независимости.

В первой половине этого дня Близнецам лучше соблюдать осмотрительность и не рисковать понапрасну. Начинания в это время чреваты, ведут в тупик или сулят ущерб. Не исключена минута уныния. Вторая половина дня добавит оптимизма, поможет стать организованнее и даст отличное поле для действий. У вас появится возможность не только поддержать свои позиции в моменте, но и укрепить заделы на будущее.

Сегодня звезды советуют Ракам быть начеку, не сворачивая текущие дела. Скорее всего, негативная сторона жизни не примет острую форму и напомнит о себе мягко — например, в виде необходимости проверить те или иные системы безопасности. В первой половине дня желательно избегать плохо известных вам людей и мест. Во второй половине дня возможно удачное решение сложного вопроса за счет членства в группе.

Для Львов этот день может начаться со вчерашних проблем и вызванных ими переживаний. Львам, свободным от забот, лучше взять паузу и поберечь энергию, так как новые начинания в это время бессмысленны. Наиболее плодотворной станет вторая половина дня, но чтобы она дала успех, лучше играть по заданным правилам и действовать не в одиночку. Отличные плоды принесут сотрудничество и взаимная симпатия.

Первую половину дня Девы могут посвятить своим увлечениям или отдыху. Не стоит ждать в это время яркого позитива или крупных новых достижений, но можно рассчитывать на относительную свободу. Во второй половине дня придется исходить из чувства долга или расписания работ, чаще вспоминать о служебной дисциплине или другом повседневном режиме. Может наметиться заработок или компенсация расходов.

Сегодня Весам нужен источник приятных эмоций утром, так как это самый неудачный для них момент. Стоит убрать в это время все раздражители. Если вы попали в тупик, просто наберитесь терпения: во второй половине дня обстановка заметно улучшится, самочувствие нормализуется, а настроение стабилизируется. Вступит в силу ваше обаяние. Именно на этот период лучше перенести все дела, включая совместные.

Первую половину этого дня Скорпионы могут провести в свободном режиме, повинуясь в выборе образа жизни своему чутью. У них будет время дополнительно обдумать вчерашнюю информацию. Во второй половине дня успех начнет зависеть от готовности быть членом команды. В зависимости от ситуации ею может стать семья, профессиональный коллектив, группа попутчиков, сообщество земляков или компания домочадцев.

Стрельцам не стоит унывать, если день начался для них с материального или морального тупика. Во второй половине суток события начнут развиваться более упорядоченно и гармонично, ход мыслей станет более конструктивным. Появится повод задействовать как минимум один из своих талантов. Сложатся условия для поддержки неформальных связей, личных симпатий и социальных контактов, полезных для будущего.

В первой половине дня Козероги зависимы от своего настроения и самочувствия, особенно если рождены в середине января. Это хороший момент для дополнительных раздумий, если они не окрашены негативными эмоциями. Системные работы лучше отложить до второй половины дня. В это время возможны удачные финансовые решения, выгодные целевые приобретения, ожидаемые авансы или плановые денежные поступления.

Для Водолеев день начнется с отзвука вчерашних событий и вызванного им эмоционального наваждения, от которого им не удастся избавиться сразу. Возможно, утро пройдет в унынии. Во второй половине дня события примут новый оборот, больше отвечающий их природному темпераменту, устоявшимся привычкам и персональным устремлениям. Возрастет обаяние, добавится шансов, появятся силы для планомерной работы.

События этого дня вынуждают Рыб думать не только о прошлом, но и будущем, при этом окраска мыслей и эмоций часто может оказываться негативной. Большую роль сыграет среда или компания: если в ней царит уныние, впечатлительные Рыбы легко «заразятся» им. Во второй половине дня важно не пропустить канал получения выгоды за счет коллективных ресурсов, даже если пока он является лишь гипотетическим.