Говорим о наболевшем — любовный гороскоп на 4 октября

Сегодня нам придется высказать все наболевшее партнеру.

Сегодня Овнам стоит перенести романтические акции на вечер. Утром велика вероятность занятости или нервирующих неприятных ситуаций, в которых представители этого знака рискуют предстать перед своими любимыми не с самой лучшей стороны. Вечернее свидание можно совместить с посещением мероприятия.

Влюбленным Тельцам сегодня не стоит терять понапрасну утренние часы: именно в это время их ждет наибольшая свобода. Вторая половина дня может поставить во главу угла не личную жизнь, а долг или карьеру, и в такой обстановке шанс поддержать романтические отношения останется лишь у «коллег по цеху».

Близнецам стоит учитывать неблагоприятную атмосферу первой половины дня. Важно не стать в это время жертвой случайного плохого настроения или опрометчивого порыва. Звезды рекомендуют перенести романтические инициативы на вторую половину суток, когда обстановка станет более защищенной и гармоничной.

В первой половине этого дня Раки могут оказаться в сильной психологической зависимости от партнера, что сделает игру неравной. С приближением вечера жизнь подскажет другой путь, где интересы влюбленных сбалансированы — но чтобы вступить на него, типичным Ракам придется сделать над собой усилие.

Первую половину этого дня влюбленным Львам лучше пропустить. Подходящие условия для приятного свидания начнут складываться ближе к вечеру. Возможно, инициативу проявит партнер, или встречный шаг будет синхронным. Стильные и красивые Львы будут для своих любимых гармоничными и эффектными спутниками.

Сегодня звезды не слишком заботятся о душевном комфорте влюбленных Дев и часто напоминают им о неприятных страницах их любовной биографии. К счастью, на этом фоне будут встречаться и хорошие моменты — например, вечером многие Девы получат возможность извлечь пользу из безвыходной на вид ситуации.

Весам желательно перенести все свои контакты с представителями противоположного пола на вторую половину дня: именно в это время к ним вернутся их красота, личный шарм и таланты. Они вновь получат доступ к проверенному сценарию отношений, который является для них наиболее выигрышным и естественным.

Утром Скорпионы смогут вести себя в делах сердечных по своему усмотрению, их лучшими проводниками в мире чувств и отношений будут врожденное чутье и собственное сердце. А вот во второй половине дня им поневоле придется следовать определенным поведенческим стандартам, популярным в их окружении.

Сегодня условия для любовной активности Стрельцов появятся во второй половине суток. Звезды не советуют им пропускать этот момент, если они хотят дать своему роману новый импульс, устроить свидание в популярном месте, произвести впечатление на пассию своими талантами или социальными контактами.

Сегодня влюбленным Козерогам не стоит доверять своим утренним импульсам: велика вероятность неудачных последствий. Свидание лучше планировать на вторую половину дня и ориентироваться при этом не на свои вкусы, а на стандартные проверенные сценарии: так будет меньше рисков и больше спокойствия.

Сегодня обстоятельства станут благосклоннее к романтическим планам Водолеев во второй половине дня. К этому времени не только начнут удачнее складываться внешние условия, но и сами Водолеи избавятся от тяготящих их тайных негативных переживаний. У них появится шанс устроить встречу по своему вкусу.

Сегодня влюбленные Рыбы игнорируют «общественное мнение», если в их личной жизни все идет гладко — но склонны активно прислушиваться к нему и настойчиво искать в нем ответы на свои вопросы, если в их отношениях не все благополучно. Возможно, им будет полезно взглянуть на свой роман со стороны.