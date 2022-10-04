Играем по правилам — гороскоп на 5 октября

10-11 лунные сутки. Сегодня положение Луны заставит обратить внимание на социальные, профессиональные или иные коллективные процессы.

Залогом успеха будет включение в дела своей группы (либо мысленное воссоединение с ней и пребывание на ее психологической волне). Это хороший день для командной работы и развития партнерских проектов. Часть событий окажется непредсказуемой, но иногда сюрпризы будут ожидаемыми — например, когда производятся те или иные плановые обновления, идет реорганизация, реструктуризация. Приветствуются такие качества, как дружелюбие, ответственность, организованность, самоконтроль, выдержка.

Сегодня Овнам стоит следить за событиями в своем профессиональном или неформальном сообществе: благодаря им может появиться хорошее поле для действий. Возможно, удастся найти партнера и единомышленника, продемонстрировать свое мастерство нужным людям, выразить кому-то симпатию, укрепить позиции на будущее или поработать на общее благо. Сюрпризы этого дня могут быть связаны с материальной сферой.

Сегодня Тельцам придется искать баланс между независимостью и ответственностью. Возможна частичная смена личных планов. Многим Тельцам предстоит вписаться в систему, пройти контроль, подчиниться профессиональному долгу, требованию руководства или своду правил. Заданные таким образом рамки ограничат свободу, зато хорошо повлияют на результативность и дисциплину. Сложная сторона дня — нервозность.

Сегодня судьба поддерживает инициативы Близнецов и указывает им верный путь. Иногда им может казаться, что выбор невелик, но на деле ограничения будут надежной защитой и уберегут их от ошибок. День задает твердые правила и принципы. Действуя в заданных границах, можно спокойно демонстрировать миру свой профессионализм, творческий потенциал, физическую форму или без опаски выражать свои чувства.

Ракам звезды подсказывают, что сегодня коллективные или партнерские интересы могут стать важнее личных. В любой ситуации желательно быть не одиночкой, а членом группы: это поможет вовремя получать необходимую защиту, поддержку и предупреждения. Не стоит выбирать этот день для своих индивидуальных начинаний, так как в этом случае высока вероятность столкнуться с теми или иными роковыми барьерами.

Сегодня Львы смогут почувствовать себя полноправными партнерами и законными членами сообщества — например, профессионального. Чуть сложнее придется Львам, которые хотят ощущать себя любимыми и быть в центре всех взглядов: не исключено, что им будет не хватать внимания в свой адрес. День хорош для сотрудничества. Его сложной стороной может стать нервозность, сюрприз в карьере или перемена планов.

Сегодня звезды советуют Девам не переусердствовать с экспериментами. Не обойтись без соблюдения базовой дисциплины. Девам, делающим карьеру, желательно настроиться на планомерную целенаправленную работу и ладить с помощниками. В случае болезни может стать необходимостью диета или лечебный режим с рядом ограничений.

Сегодня Весы могут спокойно следовать знакомой программе действий, которая им удобна и часто словно специально создана для их нужд. Сюрпризы, новшества или сбои, вполне вероятные в эти сутки, не повлияют на их планы или создадут им минимум неудобств. Успеху и уверенности в себе помогут сдержанность, самодисциплина, опыт, профессионализм, наличие базового списка прав, реализованный личный талант.

Сегодня Скорпионам не стоит рассчитывать на полную свободу действий или расширение своих личных полномочий. День располагает к умеренности и призывает потесниться ради чужих нужд — например, ради удобства своих гостей, друзей, коллег или домочадцев. Успеху будут помогать лояльность, дипломатичность, дружелюбие, скромность и готовность к равноправному сотрудничеству.

Стрельцам этот день помогает сочетать свою общительность и (или) любознательность с разборчивостью. Возможно, строгим критерием отбора станет профессиональный подход, популярный социальный шаблон или возрастной ценз. Это подходящее время для контакта с представителями своего делового сообщества, для посещения группы друзей, коллег или соседей. Также это хороший день для развития сотрудничества.

Этот день помогает Козерогам оставаться в русле современных прогрессивных тенденций и заниматься оптимизацией своих дел. Не исключено, что полем для очередного обновления станут личные ресурсы и финансы. Даже ограниченный бюджет не исключает неожиданных приобретений и интересных находок. И непредвиденные, и плановые расходы поможет сбалансировать заработок благодаря профессиональным навыкам.

Сегодня ничто не мешает Водолеям придерживаться своей программы действий и получать от этого удовлетворение — но им стоит помнить, что в течение дня неизбежен тот или иной сюрприз. Возможно, это будут домашние события, уязвимости в хорошем плане или оригинальные собственные привычки, вносящие в изначально ровный ход событий элемент непредсказуемости. Ситуацию может усложнить неорганизованный быт.

Сегодня настроение и успехи Рыб во многом определяет степень их личной социализации. Рыбам, вовлеченным в общественную или профессиональную жизнь, этот день обеспечит надежный тыл в виде своего профильного сообщества, им будет проще получить помощь или своевременную информацию. Рыбы-индивидуалисты могут оказаться в одиночестве, им лучше наблюдать за происходящими вокруг них событиями со стороны.