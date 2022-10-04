Примеряем на себя чужой опыт — любовный гороскоп на 5 октября

Сегодня стоит слушать советы и мнение других людей — это выручит из сложной ситуации.

События этого дня дают влюбленным Овнам повод проявить активность, причем весьма уместную. Им не придется выдумывать программу встречи или повод для того, чтобы пригласить куда-то любимого человека: скорее всего, жизнь предложит готовый сценарий, в который отлично впишется романтическое свидание.

Сегодня Тельцам лучше заранее отказаться от курса на полную бесконтрольную свободу в любви: судьба расценит это как самоуправство и ограничит поле самовыражения. Если у вас есть оригинальные экспериментальные идеи, придется реализовать их в усеченном виде или найти для их осуществления другой день.

Сегодня Близнецы легко добиваются успеха в любви и сохраняют в личных отношениях свои прочные позиции, если действуют согласно сложившимся обстоятельствам, а не вопреки им. Звезды советуют довериться судьбе, не опережать события и не выходить в своих любовных маневрах за очерченные ситуацией рамки.

Сегодня звезды советуют Ракам сдерживать свои чувства и контролировать свои инстинкты. День может подтолкнуть к хладнокровному эксперименту в отношениях, но не гарантирует получения нужного результата или ожидаемого удовольствия. Возможно, ради удержания любви придется принести какую-то жертву.

В этот день Львы могут рассчитывать на верность и надежность своего партнера, но не всегда получают от него достаточно душевного тепла. Будучи хорошим другом, он не всегда будет способен на проявления страсти, особенно публичные. Также в чем-то его поведение может быть излишне экстравагантным.

Обстоятельства этого дня вынуждают влюбленных Дев сдерживать чувства, но им стоит помнить, что романтические эмоции вовсе не обязательно подавлять. Достаточно найти для них социально приемлемую подходящую форму — например, следовать служебному этикету, если вы и ваша пассия работаете в одном офисе.

Частью любовного шарма Весов сегодня является сдержанность. Они отлично контролируют свои эмоции сами, или их вынуждают к этому обстоятельства. «Бегать» за объектом своих симпатий они не станут — впрочем, и необходимости в этом не будет: их привлекательность сама по себе окажется мощным магнитом.

В ситуациях этого дня влюбленные Скорпионы нередко вынуждены сдерживать свои романтические чувства, маскируя их профессиональным этикетом или жестами дружелюбия. Их общение с объектом симпатий может быть подчинено неким традициям, ритуалам и церемониям — совершенно, с их точки зрения, излишним.

Влюбленных Стрельцов этот день заставит быть более основательными, вести себя более сдержанно или солидно. Возможно, к этому их вынудит окружающая обстановка или сильное желание произвести на объект своих симпатий благоприятное впечатление. Не тот момент, когда можно дать волю своему темпераменту.

Сегодня звезды советуют Козерогам опираться в своих любовных планах на проверенный общепринятый шаблон, а свои романтические импровизации оставить для других дней. С другой стороны, стоит помнить, что даже тщательно продуманный план и надежный рецепт не защитят полностью от неожиданных приключений.

В этот день судьба на стороне влюбленных Водолеев — но им может мешать собственная скромность или, наоборот, эксцентричность. Звезды советуют им уважать популярные ритуалы взаимодействия полов и в точности следовать им, лишь иногда разбавляя их своим оригинальным взглядом на любовь и отношения.

Влюбленных Рыб этот день вынуждает мыслить стандартизованными шаблонами и подстраивать свои отношения под известные правила, что им не всегда по вкусу. Звезды намекают, что примерить на себя чужой опыт интересно, а пренебрегать мнением «коллективного разума» не стоит: иногда он говорит мудрые вещи.