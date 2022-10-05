Строим крепкий план или отдаемся порывам — гороскоп на 6 октября

11-12 лунные сутки. Сегодня вплоть до вечера сохраняет свое влияние Луна в Водолее.

Ее положение «без курса» позволяет продолжать вчерашние дела и закреплять полученные результаты (особенно те, что являются итогом совместных планов и добыты в процессе какой-либо активной совместной деятельности). Новыми делами в эти сутки заниматься нежелательно. В дневные часы будет трудно сменить курс и вдохновиться новой продуктивной целью. Вечером вступление Луны в знак Рыб усилит чувствительность и может толкнуть на ложный путь, наметится тенденция к тайнам, непостоянству, небрежности, путанице, интригам или иллюзиям.

Сегодня звезды советуют Овнам не менять взятый курс и постараться завершить все хлопоты еще до наступления вечера. На вечернее время лучше не планировать новые дела или активное продолжение прежних, особенно если планы связаны с активным общением и разъездами. Если обстоятельства вынуждают работать до поздней ночи, стоит сбавить темп и стать внимательнее к скрытым деталям выполняемых работ.

Тельцам стоит начать этот день с выполнения важных обязанностей, так как по мере развития событий сосредоточиться на них будет все труднее. Сделав необходимое, лучше не браться за новые задачи: результат подобной спешки вряд ли порадует, даже если у вас мало времени, и вы руководствуетесь благими мотивами. Вечером лучше полностью исключить ответственные мероприятия и попробовать расслабиться.

Сегодня не в интересах Близнецов затягивать хлопоты до позднего вечера. Все важные дела звезды советуют перенести на первую половину дня и следовать в них изначально задуманному плану: не исключено, что к вчерашним успехам удастся прибавить еще пару мелких достижений. В конце дня обстановка начнет становиться более запутанной, возрастет вероятность тактических ошибок и стратегических промахов.

На сегодня Ракам не стоит планировать ответственные дела, так как обстоятельства для их выполнения не слишком подходят. Звезды советуют удвоить осмотрительность вечером: всплеск эмоций может подтолкнуть к некритичному восприятию ситуации и рискованной сомнительной авантюре, полезный эффект от которой будет стремиться к нулю. В это время важно направить разыгравшуюся фантазию в безопасное русло.

Сегодня звезды рекомендуют Львам стать осторожнее и аккуратнее вечером, так как в это время они попадают в зону риска. Все необходимые дела, включая совместные, им желательно завершить еще в первой половине дня. С наступлением вечера возрастет вероятность иллюзий и путаницы, легко оказаться в одном шаге от досадного делового просчета.

Первую половину этого дня Девам лучше посвятить рутине. Это подходящий момент для того, чтобы продолжить или завершить комплекс вчерашних мероприятий. Также в это время можно заняться уборкой или дополнительно позаботиться о своем здоровье. Вечер начнет расставлять скрытые ловушки в делах и отношениях. По возможности, стоит отложить деловые встречи, поиск нужных людей и договоренности с ними.

Сегодня для Весов наиболее благоприятна первая половина суток: она позволяет им и их партнерам сохранить взятый накануне темп и закрепить свои вчерашние успехи. Звезды советуют не откладывать даже мелкие дела, так как с наступлением вечера обстановка изменится. Может снизиться уверенность в себе и помощниках, появиться недомогание, не исключена тенденция к небрежности, путанице, обману, пропажам.

В начале дня Скорпионам придется считаться с особенностями семейной, дружеской или профессиональной обстановки, которая часто будет вынуждать их в чем-то себе отказывать. Вечером появится возможность сменить декорации или манеру поведения и у многих Скорпионов возникнет искушение «отвести душу». Им стоит быть осторожнее, потакая своим эмоциям и страстям: сейчас они могут завести на опасный путь.

Сегодня Стрельцам стоит проявить больше активности в первой половине дня. Это лучшее время для завершения вчерашних хлопот и поддержки целевых партнерских контактов. Новых дел в эти сутки начинать не стоит, так как с приближением вечера почва под ногами станет более шаткой. Вступят в силу давние иллюзии. Станет сложнее полагаться на свое окружение, включая партнеров, домочадцев и родственников.

Козерогам звезды подсказывают, что им лучше не терять время в первой половине дня. В это время действует инерция вчерашних разумных действий, остаются в силе правильные планы и принципы, сохраняется верное направление внимания. Вечером могут участиться загадочные случаи, моменты небрежности, недоразумения, ошибки или опоздания. Лучше отказаться в конце дня от лишней суеты и целевых командировок.

В первой половине этого дня звезды рекомендуют Водолеям заниматься своими личными делами и насущными нуждами. Ранний подъем и активное утро помогут им приумножить вчерашние достижения или закрепить полученные успехи. За новые дела сегодня браться не стоит. Вечером лучше свернуть активность — а если это невозможно, то стать аккуратнее и не поддаваться искушению вести дела нечестными способами.

Сегодня звезды рекомендуют Рыбам оставаться в тени и общаться лишь с заслуживающими доверия друзьями. В первой половине дня это будет нетрудно, но с приближением вечера часть Рыб окажется в зоне риска. У многих Рыб возникнет соблазн поддаться своим эмоциям и пойти вслед за ними, не думая о последствиях. Возрастет вероятность ошибок, иллюзий и просчетов, которые в будущем могут дорого обойтись.