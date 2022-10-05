Ложные иллюзии — финансовый гороскоп на 6 октября

Не стоит в этот день верить всем вокруг, на кого-то надеяться. Доверяем только себе.

У Овнов в этот день могут возникнуть некоторые осложнения при попытке осуществить денежные переводы в другие страны и регионы. Если вы редко выполняете подобные операции, то будьте внимательнее при заполнении формы заявки. При использовании электронных платежных систем опасайтесь мошенничества, связанного с кражей пароля доступа к счету. Также это не лучший день для финансовых заимствований.

У Тельцов этот день вряд ли можно назвать успешным в плане реализации делового партнерского сотрудничества. Не следует делегировать партнеру даже малую часть своих полномочий. В этом случае вы рискуете потратить много времени на исправление допущенных партнером ошибок. От ведения переговоров пока лучше воздержаться. Будьте осмотрительнее в деловых контактах.

У Близнецов, находящихся в поиске работы, в этот день может сорваться важная встреча с работодателем. Также это не лучшее время для публикации резюме на сайте о поиске работы. С другой стороны это очень напряженный день для работников кадровых агентств и отделов по работе с персоналом. Бизнесменам в этот день лучше не подписывать трудовые договора с новыми работниками.

У Раков, специализирующихся на творческих видах деятельности, этот день может быть связан с отсутствием поддержки трудового коллектива в ваших творческих инициативах. Если для реализации ваших замыслов требуется поддержка коллег, то лучше пока не озвучивать им свои намерения. Тем, у кого свободный график работы, не рекомендуется откладывать важные дела на последний момент.

У Львов в этот день может расстроиться сделка с недвижимостью. Риелторы вряд ли смогут получить ту прибыль, на которую рассчитывали, поскольку этот день чреват потерей клиентов. Старайтесь не ставить излишне завышенных требований по оплате своих посреднических услуг. Также нелегко могут пойти дела у строителей и коммунальщиков.

У Дев не лучший день для офисной работы с документами и информационными потоками. Возрастает вероятность допустить ошибки при оформлении деловых бумаг и работе с цифрами. Особенно это возможно при подготовке финансовых и статистических отчетов. В самый ответственный момент вы можете не найти нужного документа. Также вы не всегда сможете воспользоваться своими деловыми связями.

У Весов в этот день может возникать много помех в работе. Старайтесь ограничить поступление информации, не имеющей прямого отношения к вашей работе. В этом смысле частные разговоры по телефону могут лишить вас времени, необходимого на выполнение текущей работы. Также может снизиться доходность торгового бизнеса и транспортных услуг.

Скорпионы сегодня могут быть склонны к авантюрному поведению. Упование на счастливый случай при проведении финансовых операций может окончиться убытками. Вам будет сложно просчитать материальные и финансовые последствия от своих инициатив. Поэтому лучше не рисковать крупными суммами денег. Помните, что прежде чем начинать какой-то проект, к нему необходимо серьезно подготовиться.

У Стрельцов в этот день могут возникнуть осложнения в работе. Возможно, по каким-то причинам, вы не сможете действовать в свободном режиме, и вас могут ограничивать внешние обстоятельства. Ухудшение самочувствие также может стать причиной спада уровня работоспособности. Кроме того, вам может помешать действовать внутренняя неуверенность в целесообразности тех или иных поступков.

Козерогам в этот день звезды не советуют доверять поступающей информации. Качество и достоверность сегодняшних сведений не стоит того, чтобы им придавалось большое значение. Причем, не имеет значение, откуда эти сведения поступили, от друзей или от тайных недоброжелателей – все они в равной степени могут оказаться недостоверными. Фактор неожиданности может привести к нарушению ваших планов.

Водолеям в этот день не следует питать ложных иллюзий относительно ожидания премии или иного вида материального поощрения. Даже если раньше работодатель что-то подобное вам обещал, сегодня эти обещания могут оказаться несостоятельными. По мере возможности воздержитесь от работы в составе группы. Также вы не застрахованы от того, что начальство поменяет вам задание, и прежняя работа утратит актуальность.

Рыбам, проходящим обучение в вузах или колледжах, в этот день нежелательно сдавать экзамены или зачеты. Дело в том, что сейчас вы можете с самый ответственный момент растеряться и забыть правильный ответ. Знания, которые вы сегодня получите при профессиональной учебе, вряд ли пригодятся вам в работе. Также не все складывается благополучно у тех, кто работает на вахте.