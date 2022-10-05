Поток переживаний — любовный гороскоп на 6 октября

Сегодня будет много чувств и эмоций. Держим себя в руках.

В первой половине этого дня обстоятельства сложатся для влюбленных Овнов сравнительно благоприятно, но с приближением вечера у них могут начаться те или иные проблемы. Чтобы избежать разочарований и лишних сюрпризов, звезды советуют назначать романтические встречи исключительно на утренние часы.

Сегодня романтичный настрой посетит Тельцов ближе к вечеру. Стоит ли поддаваться ему и назначать любовное свидание — вопрос дискуссионный: с одной стороны, это отличный способ отдохнуть душой после деловых забот, а с другой, могут оказаться не самыми ясными и предсказуемыми внешние обстоятельства.

Влюбленные Близнецы могут смело ставить на удачу в первой половине дня, но с приближением вечера им лучше сбавить темп и отложить рискованные авантюры. В конце дня от их внимания начнут все чаще ускользать важные детали, причем досадная ошибка может обнаружиться не сразу, а спустя некоторое время.

Сегодня всплеск романтических переживаний ожидает Раков с наступлением вечера. В зоне риска при этом могут оказаться Раки, вынужденные всю первую половину дня сдерживать переполняющие их чувства: эмоциональный «контрастный душ» способен привести их в излишнее волнение и направить ложным путем.

Львам звезды подсказывают, что сегодня им лучше укреплять свой любовный союз в начале дня. Вечер может поманить интригой или страстной фантазией, но одновременно снизить определенность и уверенность. Может появиться излишняя эмоциональность, обидчивость или чрезмерная подверженность соблазнам.

Сегодня вечером влюбленные Девы могут оказаться во власти иллюзий. Им важно быть уверенными в прозрачности отношений и в честных мотивах своего партнера. Даже если вторая сторона всего лишь слегка лукавит или пытается заинтриговать, может появиться повод для недовольства и возможных будущих ссор.

Весам звезды подсказывают, что сегодня максимум их любовного везения приходится на утренние часы. Вечером их позиции могут временно пошатнуться по целому ряду причин, начиная от развернувшейся в неблагоприятную сторону внешней обстановки и заканчивая деталями их внезапно изменившегося самочувствия.

Утром Скорпионам придется держать свои чувства под контролем. Вечером многие Скорпионы окажутся в противоположной ситуации, когда ничто не мешает им пойти вслед за своими эмоциями, любовными мечтами и тайными бурными желаниями. Им стоит помнить, что такое потворство страстям для них сейчас чревато.

В первой половине этого дня влюбленные Стрельцы остаются реалистами — а если нет, то их надежно защищает от ложных шагов правильное стечение обстоятельств. С приближением вечера многие из них начнут терять связь с реальностью, рискуют утратить «путеводную нить» и уйти в виртуальный мир своих грез.

Козерогам не стоит планировать на сегодня важное свидание или проявлять любовную инициативу. В первой половине дня лучшее решение — довериться ходу событий. Вечером проблемы создаст растущая эмоциональность. Несмотря на верные ощущения, лучше не поддаваться импульсу, продиктованному чувствами.

Утром Водолеев ведет в любви их путеводная звезда, и у них нет оснований сворачивать с указанного ею надежного пути. Судьба исправит их ошибки, поощрит за верность идеалам и поможет сохранить достигнутое. Вечером появится соблазн изменить своим правилам, но большинство Водолеев против него устоит.

Утром влюбленные Рыбы неплохо владеют своими эмоциями, но вечером их может накрыть потоком переживаний. Им стоит помнить об ошибках, которые они способны совершить на этой волне. Прежде чем поддаться романтическим чувствам, им не помешает убедиться в безопасности и логичности совершаемого шага.