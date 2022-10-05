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«Угрозы новых конфликтов»: нумеролог назвала самые опасные даты в октябре

5 октября 2022ГороскопыВечерняя Москва

Октябрь таит в себе очень много сакральных дат.

«Угрозы новых конфликтов»: нумеролог назвала самые опасные даты в октябре
Фото: Кадр из фильма "Дорога перемен"

Какие дни в этом месяце станут самыми опасными для человечества, рассказала нумеролог Алла Новокузнецкая.

По словам специалиста, в октябре ожидается солнечное затмение, которое является предзнаменованием глобальных перемен:

— В октябре мы ждем сразу несколько астрологических событий, но самое главное — это солнечное затмение. Именно оно создает условия для жизненных перемен. Многие начнут искать себя в новых начинаниях, другие круто изменят свою жизнь, выбрав новые места для обитания. Октябрь станет, в том числе, периодом сложных перемен, когда могут возникнуть угрозы новых конфликтов.

Самыми неблагоприятными днями, по словам нумеролога, являются 10, 17, 23 и 25 октября. По словам специалиста, в эти даты нельзя ничего предпринимать или решать:

— Это дни напряженные, когда человек теряет бдительность, возникает рассеянность. Нельзя в эти дни торопиться или заключать сделки, все может пойти не по лучшему сценарию.

Особую бдительность нужно проявлять 25 октября — в день, когда жители Европы и Азии будут наблюдать солнечное затмение.

— Затмение притупляет сознание, поэтому у вас может возникать чувство, будто вы не принадлежите сами себе. Это время подходит для всевозможных энергетических чисток, но никак не предназначено для резких жизненных перемен и судьбоносных шагов.

Собеседница подчеркнула, что после 25-го числа ожидается спад напряжения, что позволит многим вернуться к привычному ритму жизни.

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