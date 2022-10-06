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Три знака зодиака, которых защищают высшие силы

6 октября 2022ГороскопыКлопс.Ru

Астрологи назвали три знака зодиака, которым чаще других везёт в повседневной жизни и которым удаётся выйти из сложной ситуации с наименьшими потерями.

Три знака зодиака, которых защищают высшие силы
Фото: fb.ru

Стрелец

Стрельцы — любимчики судьбы, и она всегда оставляет им подсказки. Представители знака могут справиться с чем угодно, если будут замечать знаки свыше и правильно их истолковывать.

Дева

Представители этого знака вознаграждены мирозданьем за свою педантичность, внимание к деталям и серьёзность. Девы успевают исправить ситуацию до того, как она стала критичной. От зоркого взгляда Девы ничего не скроется — представители знака замечают проблемы раньше других и оказываются к ним готовыми.

Близнецы

Близнецов судьба благословляет за противоположное качество — беспечность. Они идут по жизни с распахнутыми сердцем, рады всему новому, не боятся совершать ошибки — и часто их делают. Даже если Близнецы растрачивают свой потенциал на пустяки, жизнь подкинет им новые шансы проявить себя.

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