Пускаем дела на самотек — финансовый гороскоп на 10-16 октября

Не стоит на этой неделе на чем-либо зацикливаться. Пусть все идет своим чередом.

Первая половина недели у Овнов может сложиться неблагоприятно для деловых контактов и работы с информацией, Вы вряд ли сможете похвастаться крепкой памятью или быстрой сообразительностью. В работе этот период может быть связан с искажениями в информационном поле. Обязательно перепроверяйте поступающую информацию на предмет её достоверности. Неприятности особенно затронут тех, кто работает в торгово-закупочной и посреднической сфере. Середина и вторая половина недели благоприятствует составлению долгосрочного и среднесрочного плана действий. У вас может усиливается дар предвидения, что позволит действовать на опережение и не попадать в неприятные ситуации. Также это хороший период для творческой деятельности в составе коллектива. Участвуя в собрании, совещании, планерке вы сможете повлиять на принятие коллективных решений.

Первая половина недели для Тельцов неблагоприятна для решения финансовых вопросов. Нежелательно принимать участие в собраниях акционерных обществ, обсуждать планы на будущее в группе единомышленников, заниматься проектно-конструкторскими разработками. Все эти виды деятельности чреваты материальными убытками и непониманием. Середина и вторая половина недели благоприятствует решению вопросов, связанных с карьерным продвижением. Сейчас ваша деятельность будет на виду у вышестоящего начальства. Старайтесь не допускать отклонения от графика работы и строго следить за соблюдением трудовой дисциплины. Чем лучше будут ваши показатели в работе, тем выше шансы на карьерное продвижение. Руководящим работникам может поступать ценная информация из доверенных источников. Благодаря этому вы сумеете правильно сориентироваться и принять взвешенные управленческие решения.

Первая половина недели у Близнецов может сложиться неблагоприятно для карьерного продвижения. Старайтесь выполнять в точности все то, что говорит или приказывает вам начальство. Любая попытка проявления инициативы или самодеятельностью будет наказуема. Для вас в этот период характерно непоследовательное поведение, частая смена настроений и решений. Карьерой заниматься в этот период – себе дороже. Середина и вторая половина недели позволит вам значительно расширить свои познания в профессиональной сфере. Преуспевают представители тех видов деятельности, которые связаны с рекламой, туризмом, издательствами, перевозкой грузов, дизайном, фотографией. Возможно, в течение этого дня вам не раз придется подтверждать свою профессиональную квалификацию, отвечая на сложные вопросы – это заметно повысит ваш авторитет в профессиональных кругах.

Первая половина недели у Раков складывается напряженно. Вы можете столкнуться с затруднениями, поскольку ваши действия будут находиться под контролем фискальных органов и иных наблюдателей. Любая ваша тайная деятельность может оказаться раскрыта и предана гласности. Будьте готовы к проверкам, контрольным закупкам и ревизиям. При наличии больших долгов по кредитам есть риск блокировки счетов судебными приставами. Середина и вторая половина недели благоприятствует бизнесменам, сосредоточенным на инвестициях в сферу недвижимости. Если вы занимаете руководящую должность, то это удачное время для проведения реформирования подведомственной вам структуры. Вероятнее всего вы не будете испытывать нехватки в финансах.

Первая половина недели складывается весьма нестабильно для Львов. Звезды советуют обратить внимание на соблюдение правил техники безопасности при работе с техникой и электричеством. Дело в том, что эта неделя отмечена повышенной вероятностью чрезвычайных происшествий, технических сбоев в работе электроприборов. Не рекомендуется проводить испытания новой техники, запускать производственный конвейер после проведенного ремонта. Также нежелательно работать в составе группы и заниматься планированием. Середина и вторая половина недели благоприятствует деловой активности. Наиболее успешное направление деятельности связано с деловым партнерством. Вы сможете довести до завершения переговоры. Работники сферы услуг также преуспеют в делах. Количество постоянных клиентов увеличится.

Первая половина недели для Дев складывается напряженно ввиду неблагоприятных внешних обстоятельств. Между вами и деловым партнером могут усилиться противоречия. Не рекомендуется проходить собеседование и подписывать трудовой договор с работодателем. Реализовать свои личные инициативы почти не представляется возможным. Чаще всего вам придется подстраиваться под внешние обстоятельства, чтобы минимизировать возможный ущерб. Середина и вторая половина недели пойдут намного успешнее. Это хорошее время для конструктивного сотрудничества с коллегами по трудовому коллективу. Отдавайте предпочтение тем видам работы, в которых вы чувствуете себя уверенно. Уровень работоспособности будет достаточно высоким, чтобы вы смогли поддерживать напряженный темп работы.

Первая половина недели у Весов не обойдется без помех и сбоев в текущей работе. Это особенно относится к тем, кто работает в совместных предприятиях, за границей, в рекламных агентствах, юридических и судебных службах, в туристических агентствах и транспортных предприятиях. Мелкие неприятности по рабочим моментам приводят к напряжению отношений с коллегами. Середина и вторая половина недели связана с активным проявлением творческого потенциала. Нацеливайте себя на те дела, в которых вы пока являетесь новичком. Это благоприятное время для поисков путей усовершенствования стиля и методов работы, освоения новых технологий. Можно публиковать резюме на сайтах интернета – у вас хорошие шансы, что вас заметят потенциальные работодатели и предложат интересную работу.

Первая половина недели у Скорпионов может быть связана с финансовой нестабильностью. Старайтесь быть предельно аккуратными и осмотрительными при оформлении финансовых документов, заполнении электронных форм реквизитами к отправке банковских платежей. Дело в том, что в этот период вы будете склонны путаться и ошибаться в цифрах. Воздержитесь от финансовых спекуляций. Середина и вторая половина недели - это благоприятное время для работы в сфере недвижимости, коммунального и городского хозяйства, строительства. Если вы работаете в офисе, то в этот период удастся улучшить условия труда на рабочем месте, сделав свою работу более комфортной. Возрастает производительность труда у тех, кто работает на дому или работает в одном коллективе с родственниками.

Первая половина недели у Стрельцов может сложиться напряженно для деятельности, связанной с недвижимостью. Прежде всего, речь идет об арендаторах, работниках агентств по сделкам с недвижимостью, строителях, фермерах. Могут обостриться отношения с вашим основным деловым партнером. Строители, возможно, будут вынуждены снижать темп работы из-за недопоставки стройматериалов подрядчиками. Середина и вторая половина недели благоприятствует укреплению и расширению деловых связей, поездок, контактов. Вы сможете легко и быстро урегулировать многие вопросы, если подключите к этому своих друзей и знакомых. В сотрудничестве с окружающими людьми ключ к успешной деловой активности. Любую новую информацию вы будете легко усваивать и творчески переосмысливать.

Первая половина недели у Козерогов может быть связана с осложнением работы с информацией. Особенно трудно придется тем, чья работа связана с частыми поездками, перемещениями и контактами. Неблагоприятен период для оформления и визирования деловых бумаг – вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками. Из-за неверной или неправильно понятой информации вы можете допустить ошибку в работе. С коллегами по трудовому коллективу на этой почве могут возникнуть трения. Середина и вторая половина недели складывается благоприятно для повышения уровня профессионального мастерства. Вы можете приобрести новые полезные практические навыки, благодаря чему повысится производительность труда и качество выполняемой работы. Уровень дохода имеет тенденцию к росту.

Первая половина недели у Водолеев может быть связана со склонностью к финансовым авантюрам. В этот период вам будет сложно оценить материальные последствия от тех или иных своих действий. Возможно, вам придется принимать решения в условиях дефицита достоверной информации. Поэтому столь велика вероятность принятия ошибочных решений, ведущих к материальным потерям. Чтобы минимизировать риски, звезды не рекомендуют вам втягиваться в финансовые авантюры. Попытки заработать большие деньги, не прикладывая к этому серьезных усилий, вряд ли будут оправданы. Середина и вторая половина недели благоприятствует личностному развитию, обучению, повышению квалификации. В любых делах основным условием успеха будет ваша личная способность решать те или иные задачи. Не бойтесь брать на себя ответственность и проявлять инициативу.

Первая половина недели у Рыб может быть связана с неопределенностью. Вам будет сложно определиться, что именно следует делать, в чем и как проявлять инициативу. Наиболее оптимальная тактика в этой ситуации – пустить дела на самотек и не начинать по собственной инициативе ничего нового. Звезды не советуют заниматься ремонтно-строительными работами ввиду вероятности травматизма. Не рекомендуется делать инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Середина и вторая половина недели благоприятствует получению дополнительных источников доходов. Возможно, вас попросят выйти поработать на замену заболевшего коллеги, или просто предложат поработать во внеурочное время за двойную оплату. В любом случае ваши доходы в этот период существенно вырастут. Используйте свободные финансовые ресурсы для погашения долгов по кредитам и для оплаты текущих счетов.