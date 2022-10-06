Присматриваемся к знакам — гороскоп на 7 октября

12-13 лунные сутки. В ситуациях этого дня не обойтись без умения маневрировать и тонкого чутья.

Напряженные аспекты Луны в Рыбах создают почву для запутанных небезопасных историй, в которых не последнюю роль сыграют незавершенные сюжеты прошлого. Возрастает риск столкновения с обманом, манипуляцией, коварством, непоследовательностью, скрытностью, небрежностью, раздражительностью, злопамятностью или навязчивой идеей. К хорошей стороне дня можно отнести неожиданные загадочные удачи, внезапные озарения, подсказки друзей. Нежелательны начинания и поездки. Не повредит аккуратность в работе с жидкостями и химикатами.

Сегодня Овнам нужно быть повнимательнее, чтобы не попасть в зависимость от запутанных обстоятельств, не оказаться в ложной или сомнительной ситуации. Не повредит бдительность в дороге, в общении, при выполнении работ и лечебных процедур. Стоит остерегаться обмана, скрытого коварства и ловушек, расставленных прошлым. Не стоит стремиться к публичности, этот день больше подходит для личных проектов, которыми можно заниматься в одиночестве.

Сегодня звезды не советуют Тельцам включаться в проекты, направленные в будущее. «Линия горизонта» в эти сутки размыта, велика вероятность неверно расставить ориентиры и сделать ложный шаг. Даже старые друзья могут подвести, а на знакомых путях возможны те или иные странности. Этот день больше подходит для эмоционального обмена, важнее держать не деловую, а духовную связь с единомышленниками.

Сегодня Близнецам стоит удвоить осмотрительность и стараться даже в мелочах не поддаваться минутным импульсивным порывам. Главную опасность в эти сутки представляют свои или чужие эмоции - например, сентиментальные переживания, способные разбудить в душе старые иллюзии и коварно подтолкнуть на ложный путь. Также будет вредна непоследовательность. Лучше отложить любые начинания и собеседования.

Сегодня звезды советуют Ракам быть осмотрительнее в поездках, поскольку есть риск каких-то технических осложнений или опозданий. Возможны непростые ситуации при контактах с попутчиками, проблемы при попытке получить поддержку. Может потребоваться небольшая медицинская помощь или мелкий ремонт.

В этот день Львам лучше отменить важные мероприятия, так как все они сопряжены с той или иной долей скрытого риска. Львам, которые держат в идеальном порядке свои текущие дела, могут создать проблемы их прошлые ошибки или приключения. Не добавят уверенности нестабильность и непрозрачность ситуации. В эти сутки не рекомендуется вступать в союзы, открывать бизнес, принимать ответственные решения.

Сегодня звезды советуют Девам быть более осмотрительными, поскольку любые контакты могут обернуться для них неприятностями. Велик риск столкнуться с обманом, коварством, злопамятностью или нечестной конкуренцией. Желательно опираться на проверенных друзей и «братьев по духу», так как только они смогут стать настоящей опорой. Возможно, придется держать с ними духовную связь на расстоянии.

Весам стоит учесть высокую вероятность недочетов в сегодняшних работах, а также риск недомоганий у себя или окружающих. Могут участиться случаи небрежности, забывчивости, опозданий, закулисной суеты, некачественного обслуживания, слабой техподдержки, мелкой мстительности. Возможны проблемы в пути, дополнительные хлопоты в связи с инструментами, персоналом или питомцами.

Сегодня Скорпионам стоит осторожнее следовать за своими чувствами и фантазиями. Многие Скорпионы будут в безопасности, пока остаются в пассивном режиме, но окажутся на грани рискованного затяжного приключения, как только решат проявить активность. Эта тенденция способна распространиться на все сферы их жизни, включая бизнес и личные отношения. В любом деле сейчас не будет лишней подстраховка.

В этот день успехи Стрельцов под вопросом. Многих Стрельцов подведут их старые иллюзии, семейные обстоятельства или недостаточно ясные отношения с нужными людьми. Возможна мнительность, внушаемость, рассеянность. Не все Стрельцы смогут отследить закулисные процессы, мешающие их делам — например, тайную активность своих конкурентов. Тормозить прогресс могут нерешенные затяжные домашние проблемы.

Сегодня Козероги могут положиться на свое чутье, но не всегда могут рассчитывать на удачные внешние обстоятельства. Возрастает риск проблем в дороге, раздражающих или небезопасных ситуаций в близком окружении. Не тот день, когда стоит отправляться в поездки, подбирать штат, искать работу, обращаться в сервис. Стоит прислушиваться к тревожным сигналам, даже приходящим в форме смутных намеков.

Водолеям день может принести отдельные минуты везения - например, неожиданные находки, возвращение на место пропаж в доме, сочувствие от друзей или родни. Однако негативных моментов в сегодняшних событиях может оказаться больше и лучше не рисковать, форсируя серьезные дела. Велика вероятность материального ущерба, обмана, скрытых деловых ловушек, загадочных проблем на знакомых проверенных путях.

Сегодня у Рыб сложный день, их всюду ждут явные или скрытые ловушки. Возрастает риск разногласий, травм, бытовых и деловых стрессовых факторов. Причиной могут быть вредные привычки, неизжитые иллюзии, непоследовательность, мнительность, раздражительность. Часто придется маневрировать и что-то скрывать. Лучшим другом будет внутренний голос, услышать который удастся лишь в состоянии полного покоя.