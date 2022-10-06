Присматриваемся к знакам — гороскоп на 7 октября
12-13 лунные сутки. В ситуациях этого дня не обойтись без умения маневрировать и тонкого чутья.
Напряженные аспекты Луны в Рыбах создают почву для запутанных небезопасных историй, в которых не последнюю роль сыграют незавершенные сюжеты прошлого. Возрастает риск столкновения с обманом, манипуляцией, коварством, непоследовательностью, скрытностью, небрежностью, раздражительностью, злопамятностью или навязчивой идеей. К хорошей стороне дня можно отнести неожиданные загадочные удачи, внезапные озарения, подсказки друзей. Нежелательны начинания и поездки. Не повредит аккуратность в работе с жидкостями и химикатами.
Овен
Сегодня Овнам нужно быть повнимательнее, чтобы не попасть в зависимость от запутанных обстоятельств, не оказаться в ложной или сомнительной ситуации. Не повредит бдительность в дороге, в общении, при выполнении работ и лечебных процедур. Стоит остерегаться обмана, скрытого коварства и ловушек, расставленных прошлым. Не стоит стремиться к публичности, этот день больше подходит для личных проектов, которыми можно заниматься в одиночестве.
Телец
Сегодня звезды не советуют Тельцам включаться в проекты, направленные в будущее. «Линия горизонта» в эти сутки размыта, велика вероятность неверно расставить ориентиры и сделать ложный шаг. Даже старые друзья могут подвести, а на знакомых путях возможны те или иные странности. Этот день больше подходит для эмоционального обмена, важнее держать не деловую, а духовную связь с единомышленниками.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит удвоить осмотрительность и стараться даже в мелочах не поддаваться минутным импульсивным порывам. Главную опасность в эти сутки представляют свои или чужие эмоции - например, сентиментальные переживания, способные разбудить в душе старые иллюзии и коварно подтолкнуть на ложный путь. Также будет вредна непоследовательность. Лучше отложить любые начинания и собеседования.
Рак
Сегодня звезды советуют Ракам быть осмотрительнее в поездках, поскольку есть риск каких-то технических осложнений или опозданий. Возможны непростые ситуации при контактах с попутчиками, проблемы при попытке получить поддержку. Может потребоваться небольшая медицинская помощь или мелкий ремонт.
Лев
В этот день Львам лучше отменить важные мероприятия, так как все они сопряжены с той или иной долей скрытого риска. Львам, которые держат в идеальном порядке свои текущие дела, могут создать проблемы их прошлые ошибки или приключения. Не добавят уверенности нестабильность и непрозрачность ситуации. В эти сутки не рекомендуется вступать в союзы, открывать бизнес, принимать ответственные решения.
Дева
Сегодня звезды советуют Девам быть более осмотрительными, поскольку любые контакты могут обернуться для них неприятностями. Велик риск столкнуться с обманом, коварством, злопамятностью или нечестной конкуренцией. Желательно опираться на проверенных друзей и «братьев по духу», так как только они смогут стать настоящей опорой. Возможно, придется держать с ними духовную связь на расстоянии.
Весы
Весам стоит учесть высокую вероятность недочетов в сегодняшних работах, а также риск недомоганий у себя или окружающих. Могут участиться случаи небрежности, забывчивости, опозданий, закулисной суеты, некачественного обслуживания, слабой техподдержки, мелкой мстительности. Возможны проблемы в пути, дополнительные хлопоты в связи с инструментами, персоналом или питомцами.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит осторожнее следовать за своими чувствами и фантазиями. Многие Скорпионы будут в безопасности, пока остаются в пассивном режиме, но окажутся на грани рискованного затяжного приключения, как только решат проявить активность. Эта тенденция способна распространиться на все сферы их жизни, включая бизнес и личные отношения. В любом деле сейчас не будет лишней подстраховка.
Стрелец
В этот день успехи Стрельцов под вопросом. Многих Стрельцов подведут их старые иллюзии, семейные обстоятельства или недостаточно ясные отношения с нужными людьми. Возможна мнительность, внушаемость, рассеянность. Не все Стрельцы смогут отследить закулисные процессы, мешающие их делам — например, тайную активность своих конкурентов. Тормозить прогресс могут нерешенные затяжные домашние проблемы.
Козерог
Сегодня Козероги могут положиться на свое чутье, но не всегда могут рассчитывать на удачные внешние обстоятельства. Возрастает риск проблем в дороге, раздражающих или небезопасных ситуаций в близком окружении. Не тот день, когда стоит отправляться в поездки, подбирать штат, искать работу, обращаться в сервис. Стоит прислушиваться к тревожным сигналам, даже приходящим в форме смутных намеков.
Водолей
Водолеям день может принести отдельные минуты везения - например, неожиданные находки, возвращение на место пропаж в доме, сочувствие от друзей или родни. Однако негативных моментов в сегодняшних событиях может оказаться больше и лучше не рисковать, форсируя серьезные дела. Велика вероятность материального ущерба, обмана, скрытых деловых ловушек, загадочных проблем на знакомых проверенных путях.
Рыбы
Сегодня у Рыб сложный день, их всюду ждут явные или скрытые ловушки. Возрастает риск разногласий, травм, бытовых и деловых стрессовых факторов. Причиной могут быть вредные привычки, неизжитые иллюзии, непоследовательность, мнительность, раздражительность. Часто придется маневрировать и что-то скрывать. Лучшим другом будет внутренний голос, услышать который удастся лишь в состоянии полного покоя.