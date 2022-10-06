Реально оцениваем свои возможности — финансовый гороскоп на 7 октября

Не прыгайте выше головы — оцените свои возможности.

Достаточно сложный и непредсказуемый день может ожидать тех Овнов, которые в своей профессии плотно завязаны на деловое партнерское сотрудничество. Причем дестабилизирующим фактором можете оказаться вы сами. Старайтесь воздерживаться от принятия радикальных и ни с кем не согласованных решений. Неожиданные поступки с вашей стороны могут заставить партнеров усомниться в вашей надежности.

Тельцам рекомендуется стараться сохранять отношения с коллегами и подчиненными, даже если вы чем-то остаетесь недовольны. В этот день в трудовом коллективе может царить напряженная атмосфера, когда неуместной шутки достаточно для ссоры. Постарайтесь не ввязываться в интриги внутри трудового коллектива и дистанцируйтесь от неофициальной деятельности.

У Близнецов в этот день может усилиться творческий потенциал. Это может привести к появлению большого количества интересных и неординарных идей. Вместе с тем одной идеи бывает недостаточно для того, чтобы начинать её проверять и тестировать. Не торопитесь что-либо менять в сложившемся рабочем ритме. Дайте себе немного времени, чтобы понять, насколько продуктивны ваши мысли.

Нестабильные отношения с начальством на фоне загруженности семейными проблемами могут создать для Раков сложную обстановку для работы. Возможно, вы вынуждены будете метаться между домом и работой, закрывая дыры. Звезды советуют отдать предпочтение решению семейных вопросов, даже если для этого придется взять отгул. Другой проблемной темой могут стать сроки выполнения работы.

У Львов, находящихся в процессе профессионального обучения в вузе или колледже, сегодняшний день может сложиться неблагоприятно. Дело в том, что вас могут часто отвлекать от учебы друзья, знакомые, приятели. Не исключены нарушения дисциплины вплоть до прогулов занятий. У бизнесменов могут возникнуть сложности с логистикой. Может оказаться проблематично доставить грузы по назначению в запланированные сроки.

Финансовое положение типичных Дев в этот день может оказаться недостаточно стабильным. Возможно, вам предложат сделать дорогостоящую покупку или вложить деньги в рискованный проект. Звезды советуют подходить к вопросу расходования денег с позиций разумной необходимости. Бизнесмены могут почувствовать нехватку оборотных средств для подержания своих проектов.

Инициативное поведение Весов сегодня может оказаться малоэффективным из-за нестабильности внешних условий. Дело в том, что реагируя на одно событие, вы неожиданно для себя можете столкнуться совсем с другим событием, для реагирования на которое требуется перестраиваться. В этих условиях может осложниться партнерское сотрудничество и работа в сфере услуг.

Нестабильная обстановка в трудовом коллективе может привести Скорпионов в самоизоляцию. Возможно, вы сочтете оптимальным такое поведение, когда вы совершенно устраняетесь от какого-либо участия в делах трудового коллектива. Но это не улучшит отношения к вам со стороны коллег. Те, кто работает удаленно или занимается выполнением частных заказов, могут столкнуться с ограничивающими внешними влияниями.

У Стрельцов в этот день может возникнуть сложная дилемма. С одной стороны, вам хочется реализовать свои творческие планы, с другой стороны, это невозможно сделать в одиночку. А убедить коллектив в том, чтобы они поддержали ваши личные планы сейчас проблематично, поскольку перед коллективом могут стоять совсем другие задачи. Не пытайтесь ничего менять, действуйте в своем традиционном стиле.

Козерогам в этот день могут предложить повышение в должности. Однако не торопитесь принимать это предложение, подумайте, посоветуйтесь с близкими людьми и членами семьи. Возможно, это не совсем то, что сейчас вам нужно. Задача этого дня – удержать себя от радикальных перемен в карьере. Важно строго соблюдать запланированные сроки на выполнение тех или иных работ.

У Водолеев в этот день может усилиться тяга к знаниям, особенно связанным с передовыми компьютерными технологиями. Однако постарайтесь не распыляться и сконцентрируйтесь на каком-то одном, самом приоритетном предмете изучения. Это не лучший день для командировок и деловых встреч. Бизнесмены могут не дождаться прибытия товара в положенные сроки.

Рыбам необходимо правильно распределить свои финансовые приоритеты и оценить свои реальные возможности. Возможно, что сегодня вы будете склонны несколько завышать те финансовые ресурсы, которые в состоянии сконцентрировать в случае необходимости. А от этого во многом зависит ваше финансовое благополучие. Это не лучший день для принятия финансовых решений о крупных покупках.