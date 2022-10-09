Пригодится чувство юмора — любовный гороскоп на 10-16 октября

На этой неделе не стоит падать духом, если все идет не по плану. Больше шутим — поднимаем настроение партнеру.

Овнам стоит сдерживать свои эмоциональные порывы в понедельник и воскресенье. В эти дни многие Овны склонны подчиняться своим безотчетным привычкам, включая бытовые — в том числе тем, что неприятны их половинкам. Наиболее устойчивыми отношения будут в интервале с вечера четверга по вечер пятницы.

Влюбленным Тельцам стоит контролировать свои эмоции и привычки во вторник и среду. В эти дни им, возможно, придется выбирать между своими личными планами и целями и теми требованиями, которые предъявляет им статус «в отношениях». Игнорируя их, они могут попадать в забавные или неловкие ситуации.

На этой неделе позиции Близнецов в делах сердечных укрепляются, и они могут многое себе позволить, что порой создает у них заманчивую иллюзию вседозволенности. Для их любовных инициатив хорош интервал с вечера четверга по вечер пятницы — при условии, что они не свернут на знакомый ложный путь.

Ракам стоит опасаться психологических ловушек в своих любовных отношениях в понедельник и воскресенье. В эти дни им желательно не попадать в двойственные ситуации или уметь красиво из них выходить. Важно помнить, что в воскресенье проблем могут добавить эмоциональность, капризность и мнительность.

Эта неделя добавляет Львам поводов для встреч с любимым человеком — или активного общения с ним, если роман протекает в дистанционном формате. Свободным Львам она добавит возможностей для приятных знакомств. Интервал с вечера четверга по вечер пятницы хорош для совместных инициатив и путешествий.

События этой недели заставят влюбленных Дев частично пересмотреть свою недавнюю тактику или направят в другую сторону ход их мыслей, порой заставляя чем-то жертвовать. Многим Девам придется подстроиться под нужды любимого человека или под график свиданий, а также под свои материальные возможности.

Эта неделя подарит Весам в отношениях дополнительный бонус, который сделает их еще интереснее и привлекательнее. Многие Весы найдут слова для выражения своих чувств, станут для своих партнеров хорошими спутниками и собеседниками. Им нежелательно планировать свидание на понедельник и воскресенье.

Ситуации этой недели вынудят Скорпионов вести себя с представителями другого пола не так, как им хочется, и им придется с этим смириться. В минуты, когда их чувства рвутся наружу, им придется помнить об этикете, а в те моменты, когда они предпочли бы сдержаться, от них будут ждать знаков внимания.

На этой неделе звезды советуют влюбленным Стрельцам не пропустить интервал с вечера четверга по вечер пятницы: он обещает наибольший простор для продуманных действий, подойдет для красивого и заранее спланированного романтического мероприятия. Тот или иной неловкий момент возможен в воскресенье.

На этой неделе сложные дни для влюбленных Козерогов — понедельник и воскресенье. В это время для них возрастет вероятность психологических ловушек и неловких моментов, в которых они будут чувствовать себя некомфортно. Общий фон недели вынудит тщательнее выбирать в отношениях слова, тон и имидж.

На этой неделе Водолеям не стоит планировать свидание на воскресенье: романтический уик-энд может сопровождаться не лучшим эмоциональным фоном. Также не очень удачны вторник и среда. Для важных шагов и спланированных мероприятий звезды советуют выбрать интервал с вечера четверга по вечер пятницы.

Влюбленным Рыбам эта неделя может добавить поводов для тревоги, но полная потеря душевного равновесия им не грозит. Даже в неудачной ситуации им удастся сохранять «хорошую мину при плохой игре». Но в воскресенье их все же может накрыть волна неоднозначных эмоций, и тогда им пригодится чувство юмора.