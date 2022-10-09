Будем под защитой высших сил — гороскоп на 10-16 октября

На этой неделе на небе будет сформировано 4 значимых планетных аспекта.

Интересно отметить, что 3 из 4-х аспектов сконцентрированы вокруг 12 октября, а потому эта дата может быть окружена неоднозначными событиями в соответствии с разным характером аспектов.

12 октября квадратура Марс-Нептун. Более всего действию этого аспекта могут быть подвержены Близнецы и Рыбы. Этот напряженный аспект связан с опасностью совершить социально неприемлемые поступки. Если эта квадратура затрагивает гороскоп человека, то он в эти дни может быть подвержен ложным идеям. Например, могут быть проявления необоснованной ревности. В бизнесе есть риск направить инвестиции в заведомо убыточные проекты. Главная рекомендация на этом аспекте сводится к взвешенным решениям. Лучше ничего не делать, чем сделать с множеством ошибок и проблем.

12 октября трин Солнце-Сатурн — это аспект связан с трезвыми намерениями и взвешенными поступками. Этому аспекту могут быть подвержены представители знаков Весов и Водолея. Хорошее время для учебы и планирования. Могут быть позитивные подвижки в карьере. Рекомендуется принимать важные стратегические решения, рассчитанные на длительный срок.

12 октября оппозиция Меркурий-Юпитер. Этот аспект в наибольшей степени может затрагивать Овнов и Весов. Символический смысл этого аспекта связан с интеллектуальной активностью, а ещё человек, затронутый этим аспектом, может часто совершать поездки, знакомиться с разными людьми. Сложность аспекта в том, что активное поведение больше похоже на суету, когда интересы могут часто меняться, и ни одно дело не доводится до конца и бросается, едва начавшись. Также под влиянием этого аспекта человек может стать излишне болтливым.

14 октября трин Венера-Сатурн. Это позитивный аспект, связанный с укреплением личных партнерских отношений. Венера дает любовь, а Сатурн усиливает чувство серьезности, стабильности и ответственности. Поэтому этот аспект может символизировать зрелость чувств в любви. Поскольку Венера имеет отношение к деньгам, то этот аспект может давать практичность и экономное отношение к расходованию денег.

В первой половине недели Овнам не рекомендуется совершать поездки с целью знакомства с новыми людьми. В это время возрастает вероятность познакомиться с человеком, который не является тем, за кого себя выдает. Вы рискуете попасть на обманщика, мошенника, того, кто попытается использовать вас. Вторая половина недели благоприятствует долгосрочному планированию. Также в эти дни вам ничего особенного не придется делать, и при этом ваши заветные желания станут исполняться сами собой. Эти дни пройдут благополучно для дружеских контактов. Возможно, вы встретите новых единомышленников. Хорошо начинать посещение творческих групп и клубов по интересам, где вы могли бы общаться с людьми по тем вопросам, которые вас интересуют. Также это очень гармоничное и мирное время для супружеских отношений. Все спорные вопросы легко решаются на основе любви и взаимопонимания.

Тельцов в первой половине недели могут преследовать финансовые неудачи. С одной стороны, вы можете понести убытки в результате поломки техники или порчи имущества, которые придется восполнять соответствующими финансовыми затратами. С другой стороны, вы, возможно, сами будете склонны питать иллюзии относительно своей способности распоряжаться деньгами. Это может привести вас к неудачным вложениям или расходованию денег на призрачные цели без какой-либо позитивной отдачи. Вторая половина недели складывается весьма многообещающе для тех, кто устремлен к карьерному росту и ждет повышения в должности. Возможно, на выходных вам поступит информация, которая приблизит вас к заветной цели. Это благоприятное время для урегулирования любых вопросов, касающихся профессиональной деятельности. Также это хорошее время для генеральной уборки в квартире и приобретения домашних животных.

Близнецы в первой половине недели могут утратить правильное представление о своих реальных возможностях. Возможно, ваша самооценка может оказаться как завышенной, так и заниженной. Это может произойти в результате контактов с начальством, которое может дезориентировать вас, оценивая ваши профессиональные успехи или неудачи. Главным признаком неправильной оценки своих способностей может стать неудача в делах и попадание в странные ситуации, недоразумения. В этот период лучше не проявлять инициативы. Вторая половина недели может повысить вашу любознательность. Возможно, вам будет интересно заниматься творчеством, изучением наук, бродить по просторам интернета в поисках познавательной информации. Если вы в это время окажетесь на отдыхе на берегу теплого моря, то весьма вероятен курортный роман. Прекрасное время для любви и творческой реализации. Постарайтесь использовать это время для тех занятий, которыми вы готовы отдаваться с увлечением, и которые способствуют вашему личностному развитию.

В первой половине недели Ракам рекомендуется воздерживаться от любой тайной или неофициальной деятельности. Возможно, некие недоброжелатели попытаются бросить тень на вашу репутацию. До вас могут дойти слухи и сплетни. Не пытайтесь проводить расследование или как-то реагировать. Самая лучшая реакция – полное игнорирование. Также в эти дни старайтесь предельно корректно вести себя за рулем собственного автомобиля. Нарушение правил дорожного движения не останутся без внимания со стороны инспекторов ДПС. Вторая половина недели может быть связана с увеличением финансовых поступлений в ваш семейный бюджет. Хорошее время для крупных покупок для дома в кредит или в рассрочку. Отношения с близкими родственниками складываются великолепно. Возможно, вы получите финансовую поддержку от родственников. Спокойно и мирно проходит обсуждение на семейном совете вопросов, связанных с разделом наследуемого имущества.

Львам в первой половине недели звезды советуют воздерживаться от посещения дружеских вечеринок и клубов по интересам. Дело в том, что дружеское общение в эти дни может разочаровать вас. Вы можете столкнуться с фактами ненадежного поведения кого-то из друзей или подруг. Обстоятельства могут неожиданно резко меняться, и вы рискуете допустить ошибку. Воздержитесь от планирования. Вторая половина недели исключительно удачная для гармонии в супружестве. Со стороны партнера по браку к вам будет проявлено предельное уважение и любовь. В свою очередь вы можете почувствовать, что ваши отношения становятся источником радости и счастья. С середины и до конца недели будет благоприятное время для конструктивного диалога с партнером и нахождения компромиссных решений. Это относится не только к супружеским отношениям, но и к деловому партнерству. Также это хорошее время для публичных выступлений и знакомств с интересными людьми.

Девам в первой половине недели, возможно, придется столкнуться со сложными ситуациями, когда вас могут дезориентировать, и вы можете оказаться в затруднительном положении. Внешние обстоятельства могут ухудшиться. Что бы вы ни делали – все будет идти с трудом, через преодоление препятствий. Особенно это относится к темам карьеры и партнерства. Начальство может ставить перед вами нереальные задачи и сроки. В супружеских отношениях вы можете столкнуться с непонятными и труднообъяснимыми ситуациями, которые могут подпитывать вашу ревность и подозрительность. Вторая половина недели связана с улучшением самочувствия. Можно успешно бороться с болезнями, пройдя медицинское обследование и начав курс лечения. Хорошее время для покупки домашних животных. В это время у вас легко решаются любые практические вопросы, требующие физических усилий и финансовых вливаний. Также в это время вы сможете найти себе надежных помощников в любом деле.

У Весов в первой половине недели могут быть неприятности с представителями закона. Особенно это относится к тем, кто имеет личный автомобиль и самостоятельно его водит. Не исключены нарушения правил движения с последующими штрафными санкциями. Во избежание неприятностей лучше в эти дни пользоваться общественным транспортом. Также берегите свое здоровье от вирусных инфекций. Вторая половина недели, и особенно выходные, благоприятствует романтическим отношениям и любовному флирту. Вы будете очень интересны и привлекательны в общении с представителями противоположного пола. Прекрасное время для примирения в любви. Ваши чувства проявят себя с новой силой, и вы готовы будете на любые поступки ради взаимности. Также в это время вы можете почувствовать тягу к творчеству, искусству. Можно посетить концерт любимого артиста или сходить в театр – это поможет утолить ваши эстетические потребности.

У Скорпионов в первой половине недели могут испортиться отношения с любимым человеком. Возможно, вам трудно будет удержать себя от ревности и подозрений в измене, либо вы сами почувствуете, что вам хочется новых впечатлений. Романтические отношения могут быть связаны с эмоциональной неопределенностью, запутанными ситуациями, когда вам будет сложно разобраться со своими чувствами, равно как и с чувствами партнера. Опасайтесь обмана при финансовых операциях. Вторая половина недели благоприятствует гармоничной семейной жизни. Вы будете комфортно себя ощущать в кругу близких родственников. Звезды ждут деятельных усилий, направленных на благоустройство жилищных условий и урегулирование отношений в семье. Ускоренным темпом идут ремонтные работы в квартире. Также хорошо заниматься работами на дачном и садово-огородном участке.

Стрельцам в первой половине недели звезды советуют не полагаться на надежность в поведении партнеров. В деловом партнерстве вы можете столкнуться с фактами необязательности, когда из-за неисполненных обещаний вы не сможете завершить в срок запланированные дела. В семейных отношениях может усилиться напряженность из-за того, что кто-то из членов семьи не станет выполнять возложенные на него обязанности. Вторая половина недели благоприятна для поездок, контактов и новых знакомств. Возрастает ваша потребность в новых ярких впечатлениях, в общении с нестандартными творческими людьми. Старайтесь активнее идти на контакты с окружающими, будьте в курсе текущих новостей. Вам удастся успешно решить многие вопросы с помощью своих знакомых и друзей – вам обязательно окажут реальную поддержку, как только вы обратитесь за содействием. Вас могут неожиданно пригласить составить компанию в увеселительной поездке. Используйте свободное время для отдыха и развлечений, наполните свою жизнь ощущением праздника.

У Козерогов в первой половине недели могут быть проблемы со здоровьем. В это время ваш организм будет ослаблен и подвержен вирусным и инфекционным заболеваниям. Старайтесь одеваться по погоде, избегайте сквозняков и переохлаждения. Также в это время вам будет сложнее сорганизовать себя для практической деятельности, работы по наведению порядка. Например, вам может быть трудно заставить себя сделать уборку в квартире. Это может привести к некоторому хаосу в вашем жизненном пространстве. Вторая половина недели благоприятна для решения финансовых и материальных вопросов. Уровень доходов может вырасти. На выходные хорошо запланировать шоппинг. Наиболее удачными будут покупки модной одежды и ювелирных украшений. В целом эта неделя благоприятствует тем, кто ориентирован на решение материальных проблем и стремится достигнуть высот в карьере.

Водолеи в первой половине недели рискуют потратить все свои деньги и попасть тем самым в затруднительное положение. Дело в том, что в эти дни у вас усиливается азартное желание вложить деньги в какое-либо рискованное предприятие типа финансовой пирамиды. Также, если вы влюблены, то можете потерять контроль над своими расходами и сделать любимому человеку дорогой подарок, оставив себя без средств. Не торопитесь с такими дорогими подарками, прежде чем убедитесь в ваших чувствах. Вторая половина недели может быть связана с ситуациями, в результате которых повысится ваша самооценка. Например, посещение салона красоты сделает вас привлекательнее. Вы сможете произвести самое приятное впечатление, и к вам начнут относиться более уважительно. Это прекрасное время для учебы и дальних путешествий. Ваши поступки, основанные на моральных установках, получат поддержку окружающих. Поэтому ваша репутация улучшится.

Рыбам в первой половине недели будет нелегко добиться взаимопонимания в семье с родителями и близкими родственниками. Возможно, вам захочется иметь больше свободы и оторваться от зависимости. Но, с другой стороны, вы сейчас сами вряд ли способны четко и однозначно сформулировать, что именно вам нужно на самом деле. Это происходит потому, что сейчас вы можете переживать период неуверенности в себе, сопровождаемым кризисом самооценки. А напряженность в семье лишь сигналит вам о том, где и в чем у вас нет ясности. Вторая половина недели благоприятствует духовным практикам. Старайтесь больше времени проводить в уединении – это поможет вам сосредоточиться и углубить свое сознание. Успешно идет освоение техник аутогенного тренинга, цигуна, йоги, а также пение мантр для проработки своей кармы. Успешно проходят любые неофициальные мероприятия и расследования, в которых нежелательно привлекать внимание посторонних.