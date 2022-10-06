Названы знаки зодиака, которые чаще всего становятся богачами

Представители некоторых знаков зодиака намного легче других зарабатывают деньги.

Астрологи считают, что среди миллионеров, которые добились невероятных успехов в жизни, больше всего Раков, Львов и Козерог.

Трудно представить эмоционального, чувствительного и домашнего Рака, который на первое место ставит интересы своей семьи, в роли трудоголика или акулы бизнеса. Но именно эти интересы заставляют его зарабатывать больше денег, чтобы его семья ни в чем не нуждалась.

Из Раков получаются жесткие и проницательные руководители, великолепные стратеги. Они умны, обладают аналитическими способностями и хорошо развитой интуицией, без труда разбираются в людях, а также видят человека буквально насквозь.

Они могут оказывать влияние на других людей, но при этом осторожны и рациональны. Наилучших результатов они достигают в творческих, мыслительных, креативных и стратегических профессиях.

Лев стремится к богатству не ради самого богатства, а ради возможностей и положения в обществе, которые дают большие деньги. Для Льва, который рождается с уверенностью, что он — центр Вселенной, а мир вращается вокруг него, очень важно иметь эти возможности.

Ему нужно, чтобы им все восхищались. Именно поэтому с ранней юности Львы задумываются над тем, как заработать много денег и окружить себя безграничными возможностями.

Козероги — известные трудоголики и карьеристы. Они — фанаты своей профессии и часто работают не из-за денег.

Деньги, по их мнению, это только приятный бонус в дополнение к тем профессиональным высотам, к которым они идут на протяжении всей жизни. Козероги амбициозны и всегда стремятся быть лучшими в своей профессии.

Профессию они выбирают по душе и настолько бывают ею увлечены, что могут работать без выходных и отпусков. Нередко из-за работы у них не складывается личная жизнь — среди Козерогов больше всего холостяков и незамужних женщин.

Они неприхотливы к условиям своей жизни и сравнительно мало тратят. Им часто безразлично, на каком автомобиле ездить и какой модели иметь телефон, главное, чтобы вещь выполняла свои основные функции.

Больше всего Козероги преуспевают в творческих профессиях, хотя могут строить карьеру в бизнесе или занимать руководящие должности на крупных предприятиях, сообщает портал Rsute.